BRUXELLES (AP) – L’un des jours les plus intenses des négociations commerciales de longue date sur le Brexit a commencé avec peu de bonnes nouvelles concernant des progrès lundi, le Royaume-Uni et l’Union européenne apparemment toujours coincés sur les mêmes questions qui ont entravé l’impasse Pendant des mois.

Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a tenu un briefing avant l’aube avec les ambassadeurs des 27 États membres pour voir si un accord était encore possible avec Londres avant la date limite du 1er janvier, mais n’avait aucune nouvelle d’une percée.

Dans la soirée, le Premier ministre britannique Boris Johnson aura son deuxième appel téléphonique avec la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen dans à peine 48 heures, pour décider de retirer ou non un accord qui pourrait coûter des centaines de milliers d’emplois des deux côtés et perturber le commerce transmanche pour les années à venir.

Un fonctionnaire d’un pays de l’UE a déclaré que «les difficultés persistent» avec la surveillance juridique de tout accord commercial et les normes de fair-play que le Royaume-Uni doit respecter pour pouvoir exporter dans l’UE. Sur la pêche aussi, malgré les signes de progrès, beaucoup du travail reste, a déclaré le fonctionnaire.

« Le Royaume-Uni n’a pas pris les mesures nécessaires », a déclaré le responsable.

D’autres responsables de l’UE étaient tout aussi moroses. « Le résultat est encore incertain, il peut encore aller dans les deux sens », a déclaré un autre, qui a clairement indiqué que les 27 nations du bloc étaient toujours unies et entièrement derrière Barnier. Tous ont parlé sous couvert d’anonymat car les pourparlers étaient toujours en cours.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a reconnu que la situation avait peu changé malgré le besoin de rapidité.

«Oui, le temps presse, oui, cela pourrait aller droit au fil et, en effet, il se peut bien que nous n’obtenions pas l’accord. Mais je pense qu’un accord est possible et nous continuerons d’y travailler jusqu’à ce que nous l’ayons obtenu », a-t-il déclaré.

Alors que le Royaume-Uni a quitté l’UE le 31 janvier, il reste au sein du marché unique sans droits de douane et de l’union douanière du bloc jusqu’au 31 décembre. La conclusion d’un accord commercial à ce moment-là garantirait l’absence de droits de douane et de quotas commerciaux sur les marchandises exportées ou importées par des deux côtés, même s’il y aurait encore des coûts techniques, en partie liés aux contrôles douaniers et aux barrières non tarifaires sur les services.

Lors de sa réunion matinale avec les ambassadeurs de l’UE, Barnier a fait face à certains États membres anxieux qui craignaient que trop ne soit déjà cédé à Londres. Si les pourparlers se poursuivent après lundi, ils se rapprocheront d’un sommet européen de deux jours où la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron seront des acteurs majeurs.

L’Allemagne veut un accord en partie parce que son industrie automobile massive a toujours trouvé un marché d’exportation bienvenu en Grande-Bretagne. La France, quant à elle, a pris les devants en exigeant que les entreprises britanniques s’alignent étroitement sur les règles de l’UE et les normes environnementales et sociales si elles veulent toujours exporter vers le marché lucratif de 450 millions de personnes.

La question politiquement chargée de la pêche continue également de jouer un rôle démesuré. L’UE a exigé un accès généralisé aux zones de pêche britanniques qui étaient historiquement ouvertes aux chalutiers étrangers. Mais en Grande-Bretagne, prendre le contrôle des zones de pêche était un problème majeur pour les Brexiteers qui ont poussé le pays à quitter l’UE.

Les États membres de l’UE doivent soutenir à l’unanimité tout accord commercial post-Brexit et l’accord doit encore être voté par le Parlement européen, des procédures qui pousseraient tout accord jusqu’à l’échéance.

Les deux parties souffriraient économiquement d’un échec à conclure un accord commercial, mais la plupart des économistes pensent que l’économie britannique en subirait davantage, du moins à court terme, car elle est relativement plus dépendante du commerce avec l’UE que l’inverse.

Liée par son adhésion à l’UE depuis 1973, et en tant que partenaire de l’OTAN avec la plupart des pays de l’UE, la Grande-Bretagne veut se libérer des règles de l’UE qui, selon elle, ont entravé sa souveraineté et entravé la libre initiative.

Lawless a rapporté de Londres. Sam Petrequin a contribué depuis Bruxelles

