Pas encore de gorings en 4 jours de festival de courses de taureaux de Pampelune

PAMPELUNE, Espagne (AP) – Les amateurs de sensations fortes ont évité les gorings pour une quatrième course de taureaux consécutive au Festival de San Fermín de Pampelune dimanche.

Le rapport médical préliminaire de la Croix-Rouge et l’hôpital de la ville indiquent que quatre personnes ont dû être soignées dans un hôpital pour des coups durs qu’elles ont reçus lors de la course de taureaux tôt le matin de dimanche. Au moins un jeune homme a dû être évacué sur une civière vers une ambulance portant une minerve.

Les six taureaux ont pris 2 minutes et demie pour parcourir le parcours de 875 mètres (956 verges) à travers le vieux quartier de Pampelune.

La course se termine aux arènes de Pampelune, où plus tard dans la journée les taureaux sont tués par des toreros professionnels.

Il n’y a pas eu de gorings non plus les trois premiers jours du festival de cette année. Il reste quatre jours.

Huit personnes ont été encornées en 2019, le dernier festival avant une interruption de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19. Seize personnes sont mortes dans les courses de taureaux de Pampelune depuis 1910, le dernier décès en 2009.

Des dizaines de milliers de visiteurs étrangers viennent au festival de Pampelune qui s’est fait connaître dans le monde anglophone grâce au roman d’Ernest Hemingway de 1926 “Le soleil se lève aussi”.

La ruée folle de la course de taureaux est suivie d’un hédonisme général avec des gens qui boivent, mangent, assistent à des concerts et font la fête jusque tard dans la nuit. Les taureaux sont tués dans les arènes plus tard dans la journée.

The Associated Press