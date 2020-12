Dimanche, les amateurs de poésie et les lettrés de la ville du Taj ont rendu des hommages élogieux à Mirza Ghalib, le doyen de la littérature ourdou, à l’occasion de son anniversaire de naissance, alors même que de grands programmes n’ont pas pu être organisés en raison de la Covid-19 pandémie.

Les gens ont participé à des discussions de groupe et ont également fait sentir leur présence sur les plateformes de médias sociaux à l’occasion tout en exigeant le prix Bharat Ratna et la levée d’un mémorial approprié au grand poète ourdou dont l’anniversaire a été célébré dimanche.

Mirza Asad Ullah Khan «Ghalib» est né dans la région de Kalan Mahal à Agra en 1797. Il a déménagé à Delhi où son talent poétique s’est épanoui et a trouvé une nouvelle expression. Sa riche contribution à «adab» ourdou continue d’inspirer les poètes jusqu’à ce jour.

<< Moins Ghalib, Meer et Nazir Akbarabadi, tous de la ville du Taj, ce qui resterait dans la littérature ourdou. Malheureusement, en raison du manque de patronage, la langue et la poésie ourdou ont souffert et Agra se présente comme un désert virtuel en termes de créativité, "dit l'amateur de poésie Sudhir Gupta.

Sans l’industrie cinématographique de Bollywood, le langage de la romance et du «tehzeeb» serait désormais éteint, a déploré le critique culturel Mahesh Dhakar.

De nombreuses tentatives ont été faites dans le passé pour nommer un passage à niveau très fréquenté ou un parc du nom du poète.

Des demandes ont également été faites pour fournir à Ghalib une maison dans son lieu de naissance, mais aucune mesure n’a été prise à ce jour par aucun gouvernement.

Les touristes de nombreuses régions de l’Inde et des NRI continuent de rechercher le haveli ancestral où le doyen de la poésie ourdou est né en 1797.

Depuis des années, les fans de Mirza Ghalib et les experts littéraires de la ville du Taj réclament un mémorial approprié pour le grand poète, mais il n’y a eu que des assurances et des promesses des quartiers officiels.

La société municipale a traîné les pieds sur une résolution de rebaptiser le passage des Talkies Bhagwan en cercle Mirza Ghalib.

Une proposition visant à créer une chaire Mirza Ghalib à l’Université d’Agra pour promouvoir la littérature ourdou a également pris de la poussière.

De même, le haveli dans la région de Kala Mahal de la ville où Ghalib est né devait être acquis par le gouvernement de l’Uttar Pradesh lorsque Mulayam Singh Yadav était le ministre en chef, mais maintenant personne n’en parle, a déploré Surendra Sharma, président du Braj Mandal. Société de conservation du patrimoine.

Sharma a déclaré que « la maison où Ghalib est né devrait être convertie en un mémorial national pour un poète dont la contribution à l’ourdou a été aussi élevée que celle de Shakespeare à la littérature anglaise ».

« Malheureusement, malgré nos demandes persistantes au fil des ans, cette ville n’a pas de mémorial approprié à Meer, Nazir et Ghalib, tous les trois avaient une association avec la ville du Taj Mahal », a déclaré Sharma.

Certains critiques littéraires ont également déploré la baisse des normes de la littérature ourdou qui ont malheureusement été alignées sur une communauté particulière.

Cependant, le patronage que la poésie ourdou a reçu de Bollywood a indirectement contribué à raviver l’intérêt pour la langue, ont-ils ajouté.