Pas encore de décision sur le sort de DeKalb Ward 5 Alderman Scott McAdams lors du scrutin électoral d’avril – Shaw Local

DeKALB – L’échevin du quartier 5 de DeKalb, Scott McAdams, devra attendre un peu plus longtemps pour savoir si son nom peut rester sur le bulletin de vote consolidé du 4 avril.

Le conseil électoral de DeKalb s’est réuni vendredi pour commencer à entendre les objections aux pétitions de nomination de McAdams alors qu’il cherche à être réélu au conseil municipal. Depuis vendredi, McAdams est le seul à se présenter pour une place dans le quartier 5.

Le conseil électoral est composé de l’échevin du quartier 7 Tony Faivre, du maire Cohen Barnes et de la greffière municipale Sasha Cohen. La couche de la ville, Matt Rose, était également présente lors de l’audience vendredi, tout comme l’avocate de McAdams, Anna Wilhemi, qui est également présidente du Parti démocrate du comté de DeKalb.

Le conseiller municipal du quartier 5 du conseil municipal de DeKalb, Scott McAdams, s’entretient avec son avocate Anna Wilhelmi le vendredi 13 janvier 2023, lors d’une audience du conseil électoral de la ville de DeKalb. L’audience a eu lieu pour décider si McAdams, qui se présente sans opposition pour le siège d’échevin du 5e quartier de DeKalb, devrait être retiré du scrutin en raison d’objections déposées par deux résidents concernant les signatures et la procédure de dépôt. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Les pétitions de nomination de McAdams sont contestées par les résidents de DeKalb Derek Van Buer et Mark Charvat.

Lors d’un vote 2 contre 1, la commission électorale a décidé de poursuivre l’audience à une date ultérieure, date à laquelle les six témoins de McAdams pourront témoigner ou fournir un affidavit. Le maire Barnes et Faivre ont voté oui pour continuer, tandis que le greffier Cohen a voté non.

Le greffier de la ville a insisté pour entendre les témoins de McAdams, bien qu’aucun témoin n’ait été appelé vendredi pour témoigner.

La commission électorale se réunira pour une autre audience à 13h30 le 20 janvier à la bibliothèque publique de DeKalb.

Au cours de l’audience de vendredi, les membres du Conseil électoral ont consolidé les deux objections, car elles sont similaires.

Dans leurs objections, Van Buer et Charvat allèguent que les pétitions de nomination de McAdams n’étaient pas correctement liées et contiennent des signatures invalides.

Charvat s’est demandé si la consolidation était la bonne décision étant donné qu’il ne vit pas dans le 5e arrondissement de la ville comme Van Buer et c’est l’une des différences entre les pétitions d’objection qu’ils ont chacune soumises.

“Je m’attends pleinement à une objection”, a déclaré Charvat. “J’ai des informations à présenter que cela s’est produit devant ce conseil lors d’une autre audience électorale en 2011 où ma position a été contestée. Le conseil a statué que j’avais qualité pour agir malgré le fait que je vivais dans un quartier différent mais dans la subdivision politique appropriée.

Le procureur de la ville, Matt Rose, a tenté d’assurer à Charvat que cela ne faisait aucune différence dans cette affaire.

“Cela ne rejetterait pas le cas de M. Van Buer”, a déclaré Rose. « Si, pour une raison quelconque, cette requête a été présentée et qu’il y aura un mécanisme permettant aux parties de présenter de telles requêtes préliminaires à ce sujet. Si cette motion était présentée, votée et soutenue par le conseil, cela n’entraînerait que le rejet de votre cause. Cela n’entraîne pas le non-lieu du dossier de M. Van Buer, même s’ils étaient regroupés.

Les membres de la commission électorale de la ville ont déclaré qu’ils prévoyaient de travailler mardi avec le bureau du greffier du comté de DeKalb pour examiner l’inscription des registres des électeurs pour les signataires des pétitions de McAdams.

Wilhelmi s’est dit préoccupé par la disponibilité des témoins de McAdams pouvant revenir témoigner. Elle a dit qu’ils avaient été informés que tout cela serait traité vendredi.

Rose a présenté ses excuses à quiconque pourrait être incommodé par le résultat retardé.