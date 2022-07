Pas encore d’accord sur l’échange de prisonniers entre Brittney Griner et Paul Whelan, selon la Russie

Blinken a déclaré mercredi qu’une proposition avait été faite au Kremlin “il y a des semaines” pour la libération de Griner et Whelan, bien qu’il n’ait pas précisé ses conditions ou s’il y avait eu une réponse. “Nos gouvernements ont communiqué à plusieurs reprises et directement sur cette proposition”, a-t-il ajouté.

L’échange a montré que Washington et Moscou pouvaient encore parvenir à des accords même au milieu de la guerre d’Ukraine et des efforts de la Maison Blanche pour isoler économiquement et politiquement la Russie sur la scène mondiale.

Griner a plaidé coupable aux accusations ce mois-ci et a déclaré mercredi à un tribunal de Moscou qu’elle n’avait pas l’intention d’introduire les cartouches de vape en Russie et qu’elle avait été pressée et stressée lors de l’emballage. Elle doit ensuite comparaître devant le tribunal le 2 août et risque jusqu’à 10 ans de prison.