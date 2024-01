Pas en noir et blanc : les mots croisés sont-ils vraiment bons pour votre cerveau ? | Eh bien en fait

Te premier jeu de mots croisés – ou « puzzle de mots croisés », comme on l’appelait à l’époque – était une grille en forme de losange conçue par Arthur Wynne et publiée dans le journal New York World en décembre 1913. Ses indices allaient du simple (trois Mot en trois lettres pour « le pluriel de est ») à niche (mot de trois lettres pour « la fibre du palmier gomuti »). Au sommet du puzzle, pour aider les participants, se trouvait le mot FUN.

Depuis, les énigmes et les scientifiques avoir spéculé sur la question de savoir si la gymnastique mentale nécessaire à la résolution de mots croisés compte comme un exercice pour notre cerveau. Nous avons discuté avec des experts pour savoir si les mots croisés aident réellement le fonctionnement du cerveau et ce que vous pouvez faire d’autre pour garder votre esprit en forme.

Les mots croisés améliorent-ils les fonctions cérébrales ?

Il y a un peu plus d’un an, médias prises électriques avec enthousiasme a fait état d’un article publié dans la revue scientifique Preuve NEJM qui a examiné des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs légers – des patients qui souffrent d’un certain oubli mais qui fonctionnent toujours dans leur vie de tous les jours – et a constaté que ceux qui faisaient des mots croisés en ligne conservaient une meilleure fonction cognitive que ceux qui jouaient à des jeux d’exercices cognitifs en ligne.

Cela signifie-t-il que, dans l’intérêt de la santé cérébrale, nous devrions tous télécharger des applications de mots croisés et commencer à nous creuser la tête pour trouver le deuxième plus long fleuve d’Europe ?

«Il est trop tôt pour le dire», déclare le Dr Davangere P Devanand, auteur de l’étude NEJM Evidence, professeur de psychiatrie et de neurologie et directeur du vieillissement cérébral et de la santé mentale au centre médical Irving de l’Université Columbia.

L’étude a mesuré la fonction cognitive des participants à l’aide du test Adas-Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive Subscale), et Devanand a noté que ceux qui ont fait des mots croisés ont maintenu leurs scores ou se sont légèrement améliorés sur certaines mesures, tandis que ceux qui ont fait les jeux cérébraux en général. ont vu leurs scores baisser.

Ce qui était particulièrement prometteur, cependant, dit Devanand, c’est que ceux qui ont fait des mots croisés ont également constaté une certaine amélioration dans ce que les chercheurs appellent les « activités instrumentales de la vie quotidienne » – des activités qui ont tendance à apparaître plus dans la vie quotidienne que les hyperactivités. -des tests médicaux spécifiques, comme la gestion des finances et le rappel de la prise de médicaments.

“Si vos performances cognitives s’améliorent lors d’un test mais que d’autres choses ne s’améliorent pas, cela [treatment] n’a peut-être pas beaucoup de valeur pratique », dit-il. «Mais tout cela est assez préliminaire. Nous devons l’examiner plus attentivement dans le cadre d’une étude plus vaste.

Ce n’est pas le seul étude suggérer des mots croisés peut aider le fonctionnement du cerveau. Dans une étude réalisée en 2011 auprès de personnes aux stades précliniques de démence, le Dr Jagan Pillai, neurologue au Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health, a découvert que les mots croisés retardaient de 2,54 ans l’apparition du déclin accéléré de la mémoire. Néanmoins, il a ajouté que même si certaines études ont trouvé une « association » entre les mots croisés et la fonction cognitive, la taille des échantillons était petite et des essais d’intervention clinique plus vastes sont nécessaires pour obtenir des résultats plus concluants.

Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous faisons des mots croisés ?

L’une des raisons pour lesquelles les experts soupçonnent que les mots croisés pourraient aider à maintenir les fonctions cérébrales est qu’ils nécessitent une réflexion complexe.

« Lorsque nous faisons des mots croisés, c’est un test de mémoire, de connaissances et de capacité verbale », explique Devanand.

Au-delà de cela, dit Pillai, « il existe une hypothèse selon laquelle [doing crossword puzzles] améliore la mémoire de travail ou la capacité d’une personne à garder plusieurs choses à l’esprit en même temps. Cette réserve de mémoire améliorée, pense-t-on, pourrait compenser certaines des pertes de fonctions cognitives causées par l’apparition de la démence.

Mais il est difficile de dire avec certitude si les mots croisés « renforcent » le cerveau, car le cerveau n’est pas un muscle et sa fonction ne s’améliore pas de la même manière que la fonction musculaire. Faire des boucles avec haltères renforcera les biceps et les muscles qui les entourent, mais dans le cerveau, « tout interagit avec tout à tout moment », explique Devanand. Nos fonctions de mémoire et nos fonctions verbales, par exemple, sont toujours en interaction. « Chaque fois que nous ciblons une fonction cognitive, il est presque impossible de cibler uniquement cette fonction », dit-il. En d’autres termes, un exercice répété et isolé – comme les mots croisés – ne suffit pas à rendre notre mémoire pleine et forte.

Et si vous détestez les mots croisés ?

Si vous détestez les mots croisés, ils ne vous seront de toute façon pas d’une grande aide.

“Si vous n’aimez pas vraiment faire des mots croisés, vous aurez moins de chances d’en bénéficier”, explique le Dr Lori Cook, directrice de la recherche clinique au Center for BrainHealth de Dallas. “Votre cerveau doit être activement motivé et engagé pour en tirer le meilleur parti.”

Heureusement, il existe d’autres choses que vous pouvez faire pour garder votre cerveau en forme.

Que pouvez-vous faire pour garder votre cerveau en bonne santé ?

Cook note qu’en plus d’être infiniment complexe, le cerveau humain est également unique et dynamique, ce qui signifie qu’il n’y a pas deux cerveaux identiques et que le cerveau d’une personne ne reste pas le même tout au long de sa vie. Ainsi, dit-elle, « il n’existe pas d’approche unique pour prévenir le déclin à mesure que nous vieillissons ».

De manière générale, il est utile de participer à diverses activités qui stimulent le cerveau de différentes manières. Pillai suggère de lire, de jouer à des jeux de société, de jouer des instruments de musique et de danser.

Les experts ajoutent que prendre soin de notre cerveau implique de prendre soin de notre corps. « Ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau », explique Devanand. Cook encourage une approche holistique de la santé cérébrale qui intègre « un sommeil de qualité, une nutrition et une activité physique », ainsi que « le maintien de l’équilibre émotionnel dans nos exigences quotidiennes ».

Ils ont également souligné l’importance des interactions communautaires et sociales. Devavand a noté que les personnes plus isolées et ayant moins de liens sociaux ont tendance à avoir un fonctionnement cognitif moins bon à mesure qu’elles vieillissent. Les interactions sociales ne sont pas seulement importantes pour notre sentiment d’appartenance, souligne-t-il, mais aussi parce qu’elles constituent des situations complexes dans lesquelles le cerveau doit naviguer. «Lorsque nous socialisons, beaucoup de choses se produisent en termes de communication, de fonctionnement cérébral et simplement de conscience générale du monde qui nous entoure. On apprend des choses», dit-il.

Et si vous souhaitez socialiser autour de mots croisés, tant mieux.