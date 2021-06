Avant ‘L2 : Empuraan’, une suite de ‘Lucifer’, Prithviraj Sukumaran a annoncé son deuxième réalisateur. Intitulé « Bro Daddy », le film mettra en vedette Mohanlal dans le rôle principal. Ce sera la deuxième fois que l’acteur-cinéaste dirigera la superstar malayalam. Fait intéressant, Mohanlal dirige également Prithviraj dans son premier film « Barroz ». Pendant ce temps, « Bro Daddy » a une distribution d’ensemble comprenant Mohanlal, Prithviraj, Kalyani Priyadarshan, Meena, Lalu Alex, Murali Gopy, Kaniha et Soubin.

Lors de l’annonce du film, Prithviraj a écrit sur sa page Instagram : « Mon deuxième réalisateur. ‘BRO DADDY’ @brodaddymovie sera à nouveau en tête d’affiche de The Lalettan, avec un casting comprenant le vôtre jouant des rôles tout aussi importants dans le film. Produit par Antony Perumbavoor sous la bannière d’Aashirvad Cinemas, c’est un drame familial amusant écrit par Sreejith et Bibin. Un scénario qui, nous l’espérons, deviendra un film qui vous fera sourire, rire et envie de revisiter. Je suppose qu’il est temps que nous tous ont eu un film heureux. Bientôt. En fait… très bientôt. «

Pendant ce temps, à propos de son rôle dans » Barroz « , Prithviraj avait déclaré lors d’un événement : » Le film est unique en son genre…

‘Barroz: Nidhi Kaakkum Bhootham’ est basé sur le roman intitulé ‘Barroz: Guardian of D’Gama’s Treasure’ écrit par Jijo Punnoose. Le film met en vedette Mohanlal dans le rôle principal aux côtés de Shayla McCaffrey, Sara Vega et Rafael Amargo.

À propos d' »Empuraan », le film est présenté comme la préquelle de « Lucifer » et IMDb décrit son synopsis comme « La vie et les pas de Stephen Nedumally devenant Khureshi Ab’raam et il se lie d’amitié avec Zayed Masood. »