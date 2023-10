Pas Dunki, Salaar ou Tiger 3, mais ce prochain film indien a déjà gagné Rs 100 crore au box-office avant sa sortie

Ce prochain film a gagné Rs 100 crore au box-office sans même sortir en salles.

Le club de 100 crores a longtemps été considéré comme la référence en matière de réussite du cinéma indien. Un film qui arrive au club est considéré comme un succès, ou du moins en passe de l’être (s’il s’agit d’un film à gros budget). Aujourd’hui, avec le prix des billets gonflé, certains grands films dépassent ce chiffre en un jour ou deux (voir Jawan ou RRR). Cependant, il y a un film à venir qui a réussi à gagner plus de Rs 100 crore sans même sortir en salles.

Le film entré dans le club des 100 crores avant sa sortie

Le prochain film de Thalapathy Vijay, Leo, a réussi à vendre des billets d’une valeur de plus de Rs 100 crore en réservations à l’avance deux jours avant sa sortie, selon des sources commerciales. Un rapport de Pinkvilla a déclaré que le film avait rapporté plus de Rs 40 crore brut pour le week-end d’ouverture lundi soir sur le marché intérieur. Le rapport indique également que dans le monde entier, la réservation du film à l’avance lundi était d’environ Rs 90 crore. Des sources commerciales affirment que mardi matin, le chiffre avait dépassé Rs 100 crore.

La réservation à l’avance pour la seule journée d’ouverture dépasse Rs 25 crore en Inde et Rs 60 crore dans le monde. Le tracker commercial Sacnilk prédit que le film dépassera probablement les records de réservation anticipée pour 2023 établis par Pathaan (Rs 32 crore) et Jawan (Rs 40 crore) d’ici mercredi soir. Leo sort en salles le jeudi 19 octobre.

Tout ce que vous devez savoir sur Lion

Réalisé par Lokesh Kanagaraj, Leo met en vedette Vijay en tant que personnage principal, avec un ensemble composé de Sanjay Dutt, Arjun Sarja et Trisha Krishnan. Selon les rumeurs, le film ferait partie de l’univers cinématographique créé par Kanagaraj, qui comprend Kaithi et Vikram. Cependant, le cinéaste ne l’a pas encore confirmé. Le film parle d’un homme simple traqué par deux frères qui disent qu’il ressemble à leur troisième frère perdu. L’intrigue a amené beaucoup à croire qu’il s’agit d’un remake de A History of Violence, le film de 2005 avec Viggo Mortensen.