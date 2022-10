Pas d’os à ce sujet. Skeletober est de retour à La Grange – Shaw Local

Ne vous en faites pas, les squelettes sont de retour à La Grange pour le plaisir saisonnier et une chance pour les propriétaires d’entreprises locales de montrer leur créativité.

Le retour du Skeletober annuel présente des squelettes décorés exposés dans les magasins et restaurants du centre-ville de La Grange ainsi que des activités amusantes menant à Halloween.

«Nous avons pensé que ce serait amusant et créatif et mettrait en valeur les aspects uniques de nos petites entreprises», a déclaré Nancy Cummings, directrice exécutive de la La Grange Business Association.

Des squelettes escaladent les côtés des bâtiments et s’assoient à l’extérieur des entreprises. C’est la septième année de Skeletober, et chaque année, les entreprises font de leur mieux pour habiller leurs squelettes, certaines entreprises, telles que Hortons Ace Hardware, créant une vitrine. Téléchargez une carte numérique ou prenez une copie papier pour trouver les 30 entreprises participantes et voir les squelettes.

À partir de samedi, partez à la recherche des squelettes et de leurs indices lors d’une chasse au trésor. Trouvez les indices dans 10 lieux et participez pour gagner des prix lors d’un tirage au sort.

“Ce sont tous des squelettes amusants et adaptés aux familles”, a déclaré Cummings, ajoutant que les gens peuvent même prendre des selfies avec les squelettes.

La promotion d’automne est parrainée par Cameo Dental Specialists et Jasinski Home Team Berkshire Hathaway Home Services.

Le courtier immobilier Steve Jasinski a déclaré qu’il aimait Halloween et voir la façon dont la communauté apprécie l’esprit festif.

En plus des squelettes, certains restaurants locaux ont conçu leurs propres cocktails sur le thème d’Halloween et les adultes peuvent découvrir les esprits effrayants du 15 au 31 octobre dans les restaurants participants.

Découvrez le centre de danse de La Grange alors qu’ils exécutent la danse Thriller à 13 h le 15 octobre sur les marches de la salle des fêtes de La Grange.

“Il s’agit de s’amuser et de créer quelque chose d’unique, de créer des souvenirs avec des amis et la famille”, a déclaré Cummings.

Visitez le site Web lagrangeevents.com pour les mises à jour et plus d’événements d’Halloween.

La Société historique de la région de La Grange organisera des événements d’automne et d’Halloween et s’associera à Whisper Me Home pour des mini-séances de photos de famille. Les rendez-vous à l’avance peuvent être pris en ligne entre 10 h et 15 h le samedi.

La Société historique de la région de La Grange organise un événement historique sur le mystère du meurtre les 21 et 22 octobre, inspiré d’événements réels dans la communauté. L’inscription est obligatoire. Visite lagrangehistory.org pour plus de détails et pour vous inscrire.

Et bien qu’il y ait de nombreuses raisons de dire boo, les détaillants de la région se préparent également pour les événements des Fêtes et la saison des achats de Noël approche à grands pas. Assurez-vous de surveiller le catalogue d’achat numérique pour des idées de cadeaux en novembre et Shop Small Saturday le 26 novembre.

“La communauté est très favorable aux restaurants locaux, aux entreprises locales qui font du quartier ce qu’il est”, a déclaré Cummings.