Pas d’œufs fabriqués au stade de l’embryon – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Carl Timpone/BFA.com/Shutterstock

Kourtney Kardashian a été ouverte sur son parcours pour avoir un enfant avec Travis Barker sur Les Kardashianet elle a poursuivi cette vulnérabilité lors de la première de la saison 3 le 25 mai. Après avoir précédemment révélé qu’elle avait arrêté la FIV, Kourtney et Travis essayaient maintenant d’avoir un bébé naturellement. Khloe kardashian sauté par la maison de Kourtney pour une visite, et Kourt a révélé qu’elle ovulait. « Cela vous dérange-t-il de nous donner cinq minutes pour faire quelque chose de très rapide ? elle a demandé à Khloe en riant.

Khloe a accepté d’attendre pendant que Kourtney et Travis faisaient ce qu’ils avaient à faire. « Le fait que tu veuilles avoir un autre bébé m’époustoufle », a admis Khloe. « C’est ton moment d’être libre et de t’amuser. Vous êtes jeune marié et en phase de lune de miel. C’est le moment où vous êtes obsédés l’un par l’autre.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Kourtney a déjà trois enfants avec son ex, Scott Disicktandis que Travis a deux enfants et une belle-fille issus de sa relation avec Shanna Moakler. Cependant, depuis qu’ils se sont réunis en 2020, ils ont voulu leur propre bébé. « Quel que soit le plan de Dieu », a répondu Kourtney. « Tout ce qui doit être sera. Nous avons aussi une vie bien remplie et bénie et je suis heureux.

Dans un confessionnal, Kourtney a parlé d’elle et de la décision de Travis de ne pas subir une autre série de FIV. « Je crois vraiment en ce que Dieu nous réserve », a expliqué Kourtney. « Si c’est un bébé, alors je crois que ça va arriver. J’avais 7 œufs congelés il y a des années, avant Travis. Quand j’avais 38 ou 39 ans, tout le monde me poussait à faire ça. Et la plupart des miens n’ont pas survécu au dégel. Les œufs sont une cellule. Ils ne sont jamais arrivés à un embryon [with Travis’ sperm].”

Elle a expliqué qu’elle était ouverte sur sa situation parce que la possibilité que les ovules congelés ne deviennent pas une grossesse viable est quelque chose qu’elle voulait sensibiliser. « La congélation des œufs n’est pas garantie », a souligné Kourt. « Je pense que c’est un malentendu. Les gens le font en pensant que c’est un filet de sécurité et ce n’est pas le cas.

Plus à propos Kourtney Kardashian

Parce que Kourtney a dû faire face à de nombreux changements physiques pendant la FIV, elle a décidé que cela ne valait pas la peine de recommencer le processus. « Les choses qui sont venues avec la FIV m’ont fait des ravages physiquement », a-t-elle expliqué. « Ma santé est toujours affectée parce que ce sont les hormones, et aussi, mentalement, cela a certainement fait des ravages. Je pense que le plus important est d’être simplement heureux et d’être un bon parent pour mes enfants. Nous acceptons simplement que tout ce qui est censé être sera.

Lien connexe En rapport: Les enfants de Travis Barker : Rencontrez ses 3 grands enfants qu’il partage avec son ex, Shanna Moakler

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.