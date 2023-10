Asia Mathkour attend avec impatience un appel l’informant que le poste frontière de Rafah avec l’Égypte est ouvert au départ. Gaza. La mère de deux jeunes enfants est une citoyenne canado-palestinienne qui vit avec sa famille à Gaza depuis 2014. Mais jusqu’à présent, ils n’ont pas pu quitter la zone de guerre.

“Il y a deux semaines, j’ai reçu un appel des Canadiens et ils m’ont dit que la frontière de Rafah pourrait s’ouvrir et que nous devrions y aller sous notre propre responsabilité”, a déclaré Mathkour au téléphone depuis Rafah. Mais ses espoirs ont été brisés quelques heures plus tard, lorsque le passage est resté fermé. “Nous nous sentons seuls, comme si personne ne nous aidait.”

Mathkour n’est pas seule avec ses peurs et ses inquiétudes. Jusqu’à présent, aucun pays n’a réussi à évacuer aucun de ses nationaux ou doubles citoyens de l’enclave palestinienne, qui a été sous les bombardements de l’armée israélienne pendant les trois dernières semaines.

Les responsables allemands ont déclaré qu’il y avait quelques centaines d’Allemands palestiniens à Gaza, pour la plupart des binationaux, sans donner de chiffres précis. Mercredi, la Maison Blanche a déclaré que le président américain Joe Biden avait repris les discussions avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour garantir le passage en toute sécurité des ressortissants étrangers et des Palestiniens ayant la double nationalité.

Mais le passage de Rafah, désormais la seule voie de sortie du territoire depuis qu’Israël a imposé un blocus total de Gaza, est resté fermé. Seulement certains camions transportant une aide humanitaire urgente ont été autorisés à entrer dans la bande de Gaza ces derniers jours depuis l’Égypte. Et vendredi soir, Israël a intensifié ses frappes aériennes et étendu ses opérations terrestres.

Israël a intensifié ses frappes aériennes vendredi, en prévision d’opérations terrestres élargies. Image : Abed Khaled/AP Photo/photo alliance

Israël a fermé tous ses points de passage avec Gaza après les attaques terroristes de groupe militant Hamas le 7 octobre, qui a tué plus de 1 400 Israéliens dans les communautés du sud, près de la bande de Gaza. Au moins 229 personnes ont été capturées et sont détenues otages à Gaza.

En réponse, Israël a pilonné Gaza avec des frappes aériennes et d’artillerie pendant des semaines. Selon les autorités sanitaires de Gaza contrôlées par le Hamas, les frappes aériennes israéliennes ont tué plus de 7 000 personnes à Gaza.

Le Hamas est classé comme organisation terroriste par l’Union européenne, les États-Unis, l’Allemagne et d’autres pays.

« Bombardements incessants des chars »

Mathkour et sa famille vivaient dans une zone au nord de la ville de Gaza, près de la frontière israélienne. Lorsque la guerre a éclaté, la famille a rapidement déménagé dans un hôtel au centre de la ville de Gaza, une zone considérée comme relativement sûre lors des combats précédents.

Mais cette fois, l’armée israélienne a demandé aux hôtels qu’ils devaient évacuer – ainsi que tous les habitants de la ville de Gaza, et l’armée a dit aux Palestiniens de quitter leurs maisons au nord et de se diriger vers le sud de la bande de Gaza.

Comme des dizaines de milliers d’autres habitants, Mathkour et sa famille se sont rendus à Rafah, la ville la plus au sud du pays, et y ont séjourné chez des proches. Mais ils ne se sentent pas plus en sécurité.

“La nuit dernière, c’était l’enfer. C’était la pire nuit que nous ayons connue depuis notre arrivée à Rafah”, a déclaré Mathkour vendredi. “Les chars bombardaient sans arrêt, et quelques bombardements rapprochés dans la région ont secoué toute la maison. Vous pouvez imaginer à quel point nous étions terrifiés.”

Mais une partie de Mathkour redoute aussi le choix difficile qu’elle devra faire si le poste frontière s’ouvre un jour. Seules les personnes ayant la double nationalité et leurs plus proches parents figureront sur les listes d’évacuation, et beaucoup de ses amis et voisins n’ont pas cette option potentielle.

“Je me sens mal aussi parce que les gens se tournent vers moi et me posent des questions, parce que j’ai la double nationalité”, a déclaré Mathkour. “Mais qu’en est-il des autres ? Pourquoi le monde ne les regarde-t-il pas ?”

« Notre concentration, notre esprit et notre esprit sont à Gaza »

À l’autre bout du monde, dans la vieille ville de Jérusalem-Est annexée par Israël, le chef palestinien Izzeldin Bukhari est profondément inquiet pour ses proches à Gaza, parmi lesquels sa sœur.

“Nous sommes tous très préoccupés par ce qui se passe à Gaza. Notre concentration, notre esprit et notre esprit sont à Gaza”, a-t-il déclaré. “7 heures du matin, c’est vraiment un moment effrayant, car nous attendons des nouvelles de ma famille. C’est très prenant, épuisant. Il n’y a aucun moyen de se sortir cela de l’esprit.”

La plupart des membres de la famille de sa mère vivent à Gaza, mais il n’a pas pu leur rendre visite depuis plus de 16 ans. Israël, et partiellement l’Égypte, ont maintenu un bouclage strict du territoire dirigé par le Hamas, et il est difficile pour les Palestiniens de Jérusalem-Est ou du Cisjordanie occupée pour obtenir des autorités israéliennes des permis pour entrer à Gaza.

Gaza : les secouristes peinent alors que les approvisionnements s’épuisent Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

La famille de Bukhari vivait à Rimal, un quartier chic du centre de la ville de Gaza, qui aurait été durement touché par cette guerre. “Ma tante a été tuée à Rimal, elle a tenté d’évacuer trois fois mais il y a eu beaucoup de frappes, donc ils ont dû rentrer chez eux”, a expliqué Bukhari. “Les gens se déplacent d’un endroit à un autre, dans l’espoir de trouver un meilleur abri.”

La plupart de ses proches ont déménagé dans le sud de la bande de Gaza. Mais rester en contact est devenu de plus en plus difficile, car les réseaux de communication se sont affaiblis en raison des pénuries d’électricité et des dégâts considérables causés aux infrastructures. “Ma sœur là-bas a différentes cartes SIM. Elle continue d’essayer, et nous essayons aussi à différents moments de la journée. Au début de la guerre, il y avait plus de communication.”

Aujourd’hui, a déclaré Bukhari, c’est beaucoup moins, mais “nous devons simplement continuer d’essayer”.

Vendredi soir, l’armée israélienne a étendu ses opérations terrestres et les réseaux téléphoniques et Internet ont été largement désactivés. Un jour plus tôt, Mathkour, sur une ligne téléphonique intermittente, a déclaré que la vie qu’elle a connue à Gaza est probablement terminée à jamais.

“Tout ce que nous espérons, c’est rester en vie.”

Edité par : Andreas Illmer, Martin Kuebler