Pas d’invasion « imminente » de Taïwan – Biden

Après avoir rencontré Xi Jinping à Bali, le président américain ne pense pas que la Chine « envahira » l’île

Le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes lundi qu’il n’avait pas vu la Chine “envahir” Taïwan de sitôt, après avoir eu un “direct et direct” rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants se sont rencontrés face à face à Bali, en Indonésie, en marge du sommet du G20.

“Je ne pense pas qu’il y ait une tentative imminente [on the part] de la Chine pour envahir Taïwan », Biden a déclaré lors d’une courte conférence de presse par la suite, ajoutant: “Nous voulons que les problèmes inter-détroit soient résolus.”

Le dirigeant américain avait évoqué la position de Pékin “des actions coercitives et de plus en plus agressives” envers Taipei, mais a déclaré à Xi que la politique américaine envers Taiwan n’avait pas changé, selon le compte rendu de la réunion de la Maison Blanche. Selon les médias américains, cependant, le Congrès se prépare à appliquer à Taiwan les mêmes mécanismes que Washington a utilisés pour armer l’Ukraine au cours de l’année écoulée.

La réunion de trois heures de lundi après-midi était la première pour les deux dirigeants depuis que Biden est devenu président américain en 2021. Leur dernière conversation en personne a eu lieu en marge du Forum économique mondial 2017 à Davos, selon Xi.

Lire la suite Les États-Unis révèlent les sujets de la réunion Biden-Xi

Biden était accompagné à la réunion par le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, le secrétaire d’État Antony Blinken et la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Biden a déclaré aux journalistes que Blinken se rendrait en Chine dans les mois à venir, pour donner suite à l’ordre du jour de lundi.

La question de Taiwan est au cœur des intérêts de la Chine, le fondement des relations de Pékin avec Washington, et “la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines”, Xi a déclaré à Biden lors des réunions, selon à la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying.

“Nous espérons voir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan, et nous y sommes toujours attachés, mais la paix et la stabilité entre les détroits et ‘l’indépendance de Taiwan’ sont aussi inconciliables que l’eau et le feu”, a-t-il ajouté. a déclaré le dirigeant chinois.

Xi a également exprimé l’espoir que les États-Unis “faire correspondre ses paroles à l’action” et respecter la politique “Une Chine” et les trois communiqués conjoints qu’elle a signés avec Pékin.

Le gouvernement de Pékin considère Taiwan comme faisant partie du territoire souverain de la Chine. Depuis 1949, cependant, l’île est gouvernée par les nationalistes soutenus par les États-Unis, qui ont quitté le continent après avoir perdu la guerre civile au profit des communistes.