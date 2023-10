Bande de Gaza – De nombreuses femmes palestiniennes ont eu recours à des pilules retardant leurs menstruations en raison des conditions désespérées et insalubres dans lesquelles elles se sont retrouvées contraintes par la poursuite de l’offensive israélienne à Gaza.

Confrontées au déplacement, à des conditions de vie surpeuplées et au manque d’accès à l’eau et aux produits d’hygiène menstruelle tels que des serviettes hygiéniques et des tampons, les femmes prennent des comprimés de noréthistérone – habituellement prescrits pour des affections telles que les saignements menstruels sévères, l’endométriose et les règles douloureuses – pour éviter l’inconfort et la douleur des règles.

Selon le Dr Walid Abu Hatab, consultant médical en obstétrique et gynécologie au complexe médical Nasser dans la ville méridionale de Khan Younis, les comprimés maintiennent les niveaux d’hormone progestérone élevés pour empêcher l’utérus de se débarrasser de sa muqueuse, retardant ainsi les règles.

Les pilules peuvent avoir des effets secondaires tels que des saignements vaginaux irréguliers, des nausées, des modifications du cycle menstruel, des étourdissements et des sautes d’humeur, selon les professionnels de la santé, mais certaines femmes comme Salma Khaled disent qu’elles n’ont d’autre choix que de prendre le risque au milieu de l’implacable pression israélienne. bombardements et blocus de Gaza.

« Les jours les plus difficiles »

Salma a fui son domicile dans le quartier de Tel al-Hawa, dans la ville de Gaza, il y a deux semaines et réside chez un parent dans le camp de réfugiés de Deir el-Balah, dans le centre de Gaza. La femme de 41 ans dit qu’elle est dans un état constant de peur, d’inconfort et de dépression, ce qui a des conséquences néfastes sur son cycle menstruel.

« Je vis les jours les plus difficiles de ma vie pendant cette guerre », dit Salma. « Jusqu’à présent, j’ai eu mes règles deux fois ce mois-ci – ce qui est très irrégulier pour moi – et j’ai eu des saignements abondants. »

Salma affirme qu’il n’y a pas suffisamment de serviettes hygiéniques disponibles dans les quelques magasins et pharmacies restés ouverts. Pendant ce temps, partager une maison avec des dizaines de membres de la famille dans un contexte de pénurie d’eau a fait de l’hygiène régulière un luxe, voire une impossibilité. L’utilisation des toilettes doit être rationnée et la douche est limitée à une fois tous les quelques jours.

Les pharmacies et les magasins sont confrontés à une diminution de l’approvisionnement en raison du siège total imposé par Israël suite à une attaque de la branche armée du groupe palestinien Hamas le 7 octobre. Par ailleurs, le bombardement par Israël des principales routes de la bande de Gaza a rendu le transport de produits médicaux des entrepôts aux pharmacies, une tâche impossible, selon Abu Hatab.

Sans les moyens de gérer ses règles comme elle le ferait habituellement, Salma a décidé d’essayer de trouver des pilules pour éviter ses règles.

Si les serviettes hygiéniques sont très demandées et difficiles à trouver, les comprimés retardateurs de règles sont généralement plus disponibles dans certaines pharmacies car ils ne sont pas couramment utilisés.

«J’ai demandé à ma fille d’aller à la pharmacie et d’acheter des pilules qui retardent les menstruations», explique Salma. “Peut-être que cette guerre se terminera bientôt et que je n’aurai pas besoin de les utiliser plus d’une fois”, a-t-elle ajouté, inquiète des éventuels effets secondaires des pilules sur son corps.





« Stress extrême »

Plus de 1,4 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur de la bande de Gaza depuis le 7 octobre, vivant dans des conditions exiguës et insalubres dans des écoles gérées par les Nations Unies et dans des espaces surpeuplés avec des familles d’accueil ou des proches, ne laissant aucune place à l’intimité.

Les effets de l’offensive israélienne – qui en est désormais à son 25e jour – ont été dévastateurs. Plus de 8 500 Palestiniens ont été tués, dont une majorité de femmes et d’enfants. Les avertissements répétés de l’armée israélienne aux habitants de quitter le nord de Gaza et la ville de Gaza ont vu le nombre de villes du centre et du sud du territoire augmenter, mais les attaques aériennes ont continué à pilonner le territoire. du sud Bande de Gaza.

Selon Nevin Adnan, psychologue et travailleur social basé dans la ville de Gaza, les femmes peuvent généralement ressentir des symptômes psychologiques et physiques les jours précédant et pendant leurs règles, tels que des changements d’humeur et des douleurs dans le bas-ventre et le dos.

Ces symptômes peuvent s’aggraver en période de stress comme la guerre en cours, selon Adnan. « Le déplacement provoque un stress extrême et cela affecte le corps de la femme et ses hormones », a-t-elle expliqué.

“Il peut également y avoir une augmentation des symptômes physiques associés aux menstruations, tels que des douleurs abdominales et dorsales, de la constipation et des ballonnements”, a-t-elle déclaré.

Les femmes peuvent souffrir d’insomnie, d’une nervosité constante et d’une tension extrême, a ajouté Adnan.

À l’heure actuelle, elle a déclaré que de plus en plus de femmes sont disposées à prendre des pilules retardant leurs règles pour éviter l’embarras et la honte dus au manque d’hygiène, d’intimité et de produits de santé disponibles.

Pourtant, même si elle comprend la situation difficile actuelle, Adnan a déclaré que dans des circonstances normales, il est important de consulter un médecin avant de prendre ces comprimés pour connaître les effets que ces pilules et leur utilisation prolongée pourraient avoir sur la santé physique d’une femme.

“Ils pourraient affecter les changements hormonaux naturels de la femme, la date de ses règles pour le mois suivant, la quantité de sang qu’elle perd et l’arrêt ou non des règles”, a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

Pas d’intimité, pas d’eau ou de serviettes hygiéniques

Samira al-Saadi, déplacée avec sa famille dans une école gérée par l’ONU à l’ouest de Khan Younis, souhaiterait pouvoir faire davantage pour sa fille de 15 ans qui a eu ses premières règles il y a quelques mois.

Sa fille est bouleversée à la fois par le fait qu’elle a récemment commencé à avoir ses règles et par le fait de devoir gérer ses règles dans un refuge bondé, dit la femme de 55 ans. « Elle a besoin de serviettes hygiéniques et d’eau pour se laver, mais ces besoins fondamentaux ne sont pas disponibles. »

Samira s’inquiète de l’idée d’acheter des pilules retardant les règles à sa fille, car elle s’inquiète de la manière dont elles pourraient affecter la santé de son enfant.

« Elle ne comprend tout simplement pas pourquoi elle doit traverser tout cela », dit Samira. « J’essaie de l’aider, mais ce dont elle a besoin n’est pas à portée de main. »

Ruba Seif réside également au refuge avec sa famille.

“Il n’y a pas d’intimité, les toilettes n’ont pas d’eau courante et nous ne pouvons pas sortir facilement pour chercher ce dont nous avons besoin”, explique cet homme de 35 ans.

“Je ne supporte pas les crampes menstruelles, en plus de la peur intense que nous ressentons constamment, du manque de sommeil et du froid car il n’y a pas assez de couvertures.”

L’idée de devoir gérer ses règles au refuge est une source constante de stress pour Ruba.

Ruba, qui s’occupe de ses quatre enfants, l’aîné ayant 10 ans et le plus jeune deux ans, a finalement demandé à son frère de chercher des pilules retardatrices de règles. Après avoir cherché dans plusieurs pharmacies, il les a finalement trouvés.

« D’autres femmes autour de moi à l’école m’ont demandé ces pilules », explique Ruba. « L’une d’elles m’a raconté qu’elle avait traversé la pire période de sa vie. Je connais leurs effets secondaires négatifs, mais ces pilules ne peuvent pas être plus nocives que les missiles, la mort et la destruction qui nous entourent.

De retour au camp de réfugiés de Deir el-Balah, Salma déplore les effets psychologiques et physiques de la guerre sur les femmes, car beaucoup d’entre elles sont aux prises non seulement avec des préoccupations telles que la santé menstruelle, mais aussi avec celles de savoir comment prendre soin de leurs enfants qui s’occupent d’elles. comme une source majeure de protection, de réconfort et de soutien.

« En temps de guerre, nous sommes obligés de faire tout ce que nous pouvons », dit-elle, faisant référence à l’état de souffrance. “Il n’y a jamais de choix.”