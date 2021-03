Pas d’interdiction de Luke Shaw pour les commentaires des arbitres après le match nul entre Man United et Chelsea

Luke Shaw a échappé à une interdiction malgré que la FA ait examiné les commentaires du défenseur de Manchester United sur l’arbitre Stuart Attwell après le match nul avec Chelsea, ont déclaré des sources à ESPN.

Dans une interview télévisée après le match nul 0-0 à Stamford Bridge dimanche, Shaw a suggéré qu’Attwell avait décidé de ne pas donner de pénalité à United en raison de la controverse que cela pourrait causer.

– Solskjaer: Klopp et Lampard commentent les arbitres

– VAR: les plus grandes controverses de la Premier League

– Man United en bas de la mini-ligue Big Six de Premier League

United a ensuite insisté sur le fait que Shaw avait mal entendu une conversation entre Attwell et Harry Maguire après qu’Attwell ait été envoyé au moniteur de terrain par VAR Chris Kavanagh pour jeter un autre regard sur l’incident de handball impliquant Callum Hudson-Odioi.

Shaw a déclaré à Sky Sports: « L’arbitre a même dit à H [Maguire], si c’est un stylo, ça va causer beaucoup de discussions après. Alors je ne sais pas ce qui s’est passé là-bas. «

Le manager Ole Gunnar Solskjaer était également furieux que son équipe n’ait pas obtenu de coup de pied.

Selon la règle E33 (1), la FA peut décider d’inculper un joueur ou un manager dont les commentaires sur un officiel « impliquent un parti pris ou attaquent son intégrité » mais l’instance dirigeante a décidé de ne pas punir Shaw ou Solskjaer.

Un communiqué publié par la FA lundi disait: « La FA a examiné toutes les informations disponibles concernant les commentaires des médias d’après-match faits par Ole Gunnar Solskjær et Luke Shaw dimanche, mais ne les considère pas comme des violations de ses règles et règlement et ne prendra aucune autre mesure. «