Pas d’inculpation pour la mort par balle d’une fille lors d’un vol de guichet automatique

HOUSTON (AP) – La famille d’une fillette de Houston âgée de 9 ans, décédée après avoir été abattue par un homme qui avait ouvert le feu lorsqu’il avait été volé à un guichet automatique, a déclaré mercredi qu’elle restait irritée par la décision d’un grand jury de ne pas inculper le homme.

« Ce n’était pas un accident. Ce n’était pas de la légitime défense », a déclaré April Aguirre, la tante d’Arlene Alvarez lors d’une conférence de presse, alors qu’une photographie de la jeune fille allongée dans un lit d’hôpital ensanglantée et bandée peu de temps avant que sa mort ne soit montrée.

Tony Earls, 41 ans, avait été accusé de voies de fait graves et de lésions corporelles graves lors de la mort d’Alvarez le 14 février. Un grand jury du comté de Harris à Houston mardi aurait pu l’inculper de cette accusation ou de plusieurs autres, y compris d’homicide involontaire coupable et de meurtre, mais a refusé de le faire.

Cependant, la décision du grand jury n’était pas une surprise car les efforts des procureurs dans cette affaire avaient peu de chances d’aboutir, selon un expert juridique.

La loi du Texas “accorde des droits de légitime défense très, très larges aux personnes portant des armes à feu, même si la personne fait une erreur”, a déclaré Sandra Guerra Thompson, professeur de droit au University of Houston Law Center.

Earls et sa femme se trouvaient à un guichet automatique pour retirer de l’argent lorsqu’un voleur non identifié a pointé une arme sur eux et s’est enfui après avoir pris 20 dollars, ainsi qu’un chèque et leurs clés de voiture, selon les procureurs.

Les avocats d’Earls ont déclaré qu’après que leur client soit sorti de sa voiture, le voleur a tiré et Earls a riposté en état de légitime défense.

Les enquêteurs disent que Earls a tiré sur un camion en pensant que le suspect du vol était peut-être monté dedans. Mais le véhicule transportait en fait Alvarez et sa famille alors qu’ils se rendaient au guichet automatique pour effectuer un dépôt avant de se rendre à un dîner tardif dans une pizzeria. La jeune fille a reçu une balle dans la tête et elle est décédée plus tard dans un hôpital.

Les avocats d’Earls disent que leur client continue de pleurer Alvarez mais que le grand jury a pris la bonne décision et que la personne responsable de sa mort est le voleur.

“M. Earls a fait ce que nous pensons que n’importe qui dans cette situation aurait fait. Nous sommes soulagés que, malgré l’émotion et les décisions difficiles qui ont dû être prises pour traiter cette affaire, justice ait été rendue à M. Earls », ont déclaré ses avocats, Myrecia Donaldson et Brennen Dunn, dans un communiqué.

Le procureur du district du comté de Harris, Kim Ogg, a déclaré que la décision du grand jury ne signifiait pas « que vous êtes innocent, M. Earls. Cela signifie que vous n’avez pas été tenu pénalement responsable.

Gwen Alvarez, la mère de la jeune fille, a déclaré mardi en larmes que la décision du grand jury lui avait laissé le sentiment que “le système nous a laissé tomber”.

“À mes yeux, (Earls) est coupable parce que c’est lui qui a décidé de tirer plusieurs fois sur notre véhicule et il ne s’est arrêté que lorsqu’il n’a plus de balles”, a-t-il ajouté.

Rick Ramos, l’avocat de la famille Alvarez, a déclaré mercredi que les actions d’Earls étaient imprudentes et il s’est demandé si Earls était capable de porter une arme, car ses avocats avaient indiqué dans les dossiers judiciaires qu’il souffrait de maladie mentale avant la fusillade.

Mais Thompson a déclaré que les problèmes de maladie mentale n’auraient pas fait de différence dans cette affaire, car le Texas n’a pas de lois sur le drapeau rouge qui permettraient aux forces de l’ordre ou aux membres de la famille de demander à un juge d’ordonner la saisie ou la remise des armes à feu d’une personne jugée dangereuse. , souvent en raison de problèmes de santé mentale ou de menaces de violence. L’année dernière, les législateurs du Texas ont élargi les droits des armes à feu en permettant aux gens de porter des armes de poing sans avoir d’abord une vérification des antécédents et une formation.

Ramos a déclaré qu’il prévoyait de demander à un expert indépendant d’examiner les preuves et de voir si l’affaire pouvait être présentée à un autre grand jury.

Mais Ogg a déclaré que les enquêteurs prévoyaient de se concentrer sur la recherche du voleur non identifié et de le tenir responsable de la mort d’Alvarez, les autorités offrant désormais une récompense de 30 000 $ pour les informations menant à son arrestation.

« Si M. Earls avait tiré sur le voleur… nous le célébrerions probablement », a déclaré Thompson. “Mais ce n’était pas la situation et malheureusement, tragiquement, un enfant innocent a été tué.”

