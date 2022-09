Pas d’humeur affaissée pour le créateur de Jack Daniel

New York

Le boom du bourbon ne montre aucun signe de fin imminente : Wall Street est toujours folle de whisky. Le propriétaire de Jack Daniel, Brown-Forman, a annoncé mercredi matin des résultats trimestriels qui ont facilement dépassé les prévisions des analystes.

Les ventes ont augmenté de 11 %, à 1 milliard de dollars, dépassant les estimations de 978 millions de dollars. Les bénéfices ont bondi de 30% à 249 millions de dollars, ou 52 cents par action. Les analystes prévoyaient un bénéfice à 47 cents par action.

De plus, les consommateurs semblent prêts à faire des folies sur du bourbon plus cher, malgré les inquiétudes concernant l’inflation et le ralentissement économique. Les ventes des marques haut de gamme de Brown-Forman (BFB), qui comprennent Old Forester et Woodford Reserve, ont augmenté de 35 % par rapport à il y a un an.

“Bien que l’incertitude persiste sur le marché, je reste optimiste sur le fait que nous pouvons poursuivre sur cette lancée et réaliser nos ambitions de croissance à court et à long terme”, a déclaré le président et chef de la direction de Brown-Forman, Lawson Whiting, dans le communiqué sur les résultats.

Les actions de Brown-Forman ont légèrement augmenté mercredi. L’action a légèrement augmenté pour l’année et a gagné environ 10 % au cours des trois derniers mois, alors même que le marché au sens large a chuté et que d’autres actions de boissons alcoolisées telles que Anheuser-Busch (BUD), Boston Beer (SAM), Constellation Brands (STZ), Molson Coors (TAP) et Diageo (DEO) ont pris du retard.

L’entreprise a également adopté l’engouement pour les cocktails en canette et a connu le succès avec des boissons telles que Jack and Coke in a can, le résultat de un partenariat avec Coca-Cola (KO). Brown-Forman a déclaré mercredi que les ventes de ses boissons dites «prêtes à boire / prêtes à verser» avaient augmenté de 12% par rapport à il y a un an, tirées par une forte demande de l’Australie et de l’Allemagne.

“Brown-Forman a duré parce que nous avons certaines des marques de spiritueux les plus attrayantes dans certaines des catégories les plus recherchées, et nous continuons d’innover et d’élargir notre portefeuille”, a déclaré Whiting lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

Les inquiétudes liées à l’inflation et les craintes plus larges concernant l’économie ne semblent pas non plus avoir un impact majeur sur la demande d’alcool. Les consommateurs, moins inquiets face à la pandémie, prennent à nouveau des vacances… et s’imprègnent en le faisant.

En fait, Brown-Forman a noté que la forte demande d’alcool dans les aéroports et sur les bateaux de croisière a également contribué à augmenter les ventes. Les revenus du segment voyages de l’entreprise, qui comprend les magasins hors taxes, ont bondi de 77% par rapport à il y a un an.

La directrice financière, Leanne Cunningham, a déclaré lors de la conférence téléphonique que si les ventes liées aux voyages n’ont «pas encore complètement retrouvé leurs niveaux d’avant Covid…[they continue] combler l’écart. »

Cunningham a concédé que “nous restons prudents compte tenu de l’impact potentiel de l’inflation et de la hausse des prix de l’énergie sur les dépenses de consommation” et a ajouté que la hausse des prix des matières premières restera un “vent contraire”. Mais cela ne met clairement pas encore une énorme brèche dans les bénéfices.