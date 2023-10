Pas d’hosannas, seulement de l’hypocrisie. Au revoir, Mgr Tod D. Brown

Vous n’êtes pas censé dire du mal des morts, ce qui explique les hosannas qui tourbillonnent en faveur de l’évêque Tod D. Brown.

L’ancien chef du diocèse catholique d’Orange est décédé dimanche à 86 ans des suites d’un lymphome. Les nécrologies – y compris dans cet article – soulignent son rôle dans l’achat de l’ancienne cathédrale de Crystal en 2011 pour en faire une nouvelle base pour les 1,3 million de catholiques du comté d’Orange. Les témoignages en ligne de fidèles ont loué sa passion pour le Christ, son humour et son approche collaborative dans la direction d’un diocèse tentaculaire et multiculturel.

Ils ont également évoqué le rôle de Brown dans le scandale des abus sexuels qui a définitivement marqué l’Église catholique.

En 2004, alors que l’évêque faisait face à des dizaines de poursuites civiles intentées par des personnes affirmant que des employés diocésains – prêtres, directeurs, enseignants laïcs, conseillers scolaires – les avaient agressés sexuellement au cours des six dernières décennies, il a publié le Covenant With the Faithful. Il s’agissait d’un ensemble de promesses affichées dans chaque paroisse qui stipulaient notamment : « Nous serons ouverts, honnêtes et francs dans nos déclarations publiques aux médias, et cohérents et transparents dans nos communications avec les catholiques de notre diocèse. »

L’évêque de l’époque, Tod D. Brown, cloue son « Alliance avec les fidèles » à la cathédrale de la Sainte Famille de la ville d’Orange en 2004. Cet acte se voulait une pénitence publique pour le rôle de l’Église dans sa crise des abus sexuels. (Karen Tapia/Los Angeles Times)

Un an plus tard, le diocèse a réglé 90 poursuites pour 100 millions de dollars, publiant également des documents prouvant la plupart des allégations d’abus sexuels et la complicité des responsables de l’Église pour les dissimuler. À l’époque, il s’agissait du paiement le plus important de l’histoire de l’Église catholique aux États-Unis, mais il a depuis été – malheureusement – ​​éclipsé à plusieurs reprises.

Le site Web du diocèse d’Orange qualifie les démarches de Brown à cette époque de « révolutionnaires » et de « sans précédent ». Brown, pour sa part, se considérait comme courageux.

« J’ai décidé de m’installer parce que j’étais très inquiet pour les victimes », il a dit au catholique du comté d’Orange, la publication officielle du diocèse d’Orange, en 2021, affirmant que d’autres évêques critiquaient ses actions. « J’ai pris cette décision dans le contexte de la prière et de la consultation, et je n’ai aucun regret. Je crois que j’ai pris la bonne décision.

Épargnez-moi ces hosannas. Féliciter Brown, c’est comme féliciter quelqu’un pour avoir remorqué sa voiture après l’avoir enroulée autour d’un poteau.

Le scandale des abus sexuels dans le diocèse d’Orange a été le premier grand sujet sur lequel j’ai travaillé en tant que journaliste. Pendant la majeure partie de ma vingtaine, J’ai écrit plusieurs histoires documentant comment les dirigeants catholiques d’OC savaient non seulement que les prêtres et les employés agressaient des enfants, mais qu’ils les transféraient fréquemment dans des paroisses les plus pauvres et prenaient rarement la peine d’alerter les forces de l’ordre.

Au centre de ce scandale se trouvait Brown.

La plupart des cas les plus notoires se sont produits avant son arrivée dans le diocèse d’Orange en 1998. Mais Brown a autorisé les prêtres qui avaient admis avoir agressé des enfants à rester dans leur ministère. Pire encore, les personnes qui couvraient ces agresseurs ont conservé leur emploi même après l’arrivée de Brown – et ont été fréquemment promues.

Prenez John Urell. Il était l’enquêteur en chef des allégations d’abus sexuels dans le diocèse d’Orange sous Brown et son prédécesseur, Norm McFarland. En 2008, lorsqu’Urell a fait une dépression lors d’une déposition qui l’interrogeait sur ce qu’il savait et pourquoi il était resté silencieux pendant si longtemps, Brown l’a envoyé au Canada pour six mois de traitement pour un « trouble d’anxiété aiguë ». Par la suite, Urell a atterri dans une paroisse riche du comté d’Orange Sud, où il est resté pasteur jusqu’à sa retraite l’année dernière.

Et puis il y a eu Jaime Soto. Brown a consacré le natif de Stanton comme deuxième évêque auxiliaire latino du comté d’Orange en 2000, même si Soto avait plaidé pour la clémence dans le cas d’Andrew Christian Andersen en 1986, qui risquait au moins 56 ans de prison pour avoir agressé des enfants de chœur à Huntington Beach. Le juge a accepté et a laissé Andersen suivre un programme de traitement au Nouveau-Mexique, où il s’est échappé, puis a été arrêté pour enlèvement et tentative d’agressivité sur un garçon de 14 ans.

De manière à? Il est devenu évêque du diocèse de Sacramento en 2008 et occupe toujours ce poste.

Les 14 années de mandat de Brown ont été marquées par trébuchements après trébuchements, mais ses apologistes ont toujours essayé de le présenter comme l’antithèse du cardinal Roger Mahony, dont la mauvaise gestion du scandale des abus sexuels à Los Angeles était si grave que l’archevêque de Los Angeles, José H. Gomez, l’a dépouillé de toute présence publique. fonctions il y a dix ans. Mais Brown, à certains égards, était encore pire que Mahony.

Alors que Mahony se tenait toujours aux côtés des paroissiens latinos, Brown a fermé les écoles et les paroisses historiques des quartiers latinos, ce qui a forcé les fidèles à fréquenter les paroisses à majorité vietnamienne et blanche.

Lorsque Mahony a été accusé en 2002 d’avoir abusé sexuellement d’une lycéenne de Fresno dans les années 1970, il n’a pas hésité à aborder l’affaire, que les forces de l’ordre ont finalement jugée infondée. Lorsque j’ai raconté que le département du shérif du comté de Kern avait enquêté sur une plainte contre Brown, il a affirmé qu’il n’y avait aucune raison de la divulguer.

Sa justification ? « Le « Pacte avec les fidèles » n’exige pas la divulgation d’allégations qui n’ont aucun fondement crédible ou factuel », a déclaré un communiqué de presse diocésain – sans parler du fait que Brown lui-même avait dénoncé des prêtres accusés à tort.

Même Mahony n’avait pas de cas aussi absurde que celui de John Lenihan, un prêtre populaire de St. Edward the Confessor à Dana Point. Brown a laissé Lenihan rester à son poste même si le prêtre avait admis avoir agressé une adolescente dans les années 1990, un scandale dont je me souviens très bien parce que j’étais adolescent et Lenihan était le curé de ma paroisse natale de Saint-Boniface à Anaheim au temps.

Lorsque Lenihan a admis anonymement à mon collègue Steve Lopez en 2001 qu’il avait rompu à plusieurs reprises ses vœux de célibat, Brown l’a forcé à démissionner quelques semaines plus tard, disant aux paroissiens dans une lettre ouverte que l’aveu de Lenihan était « une cause de scandale pour beaucoup dans l’Église, et c’est une cause de grande inquiétude pour moi.

Dans le monde de Brown, agresser une mineure était rédhibitoire, mais avoir des relations sexuelles consensuelles avec des femmes adultes était impardonnable. Rappelez-moi encore pourquoi certains catholiques du comté d’Orange se souviennent de Brown comme d’un héros ?

Peu de gens connaissent mieux la vérité sur Brown que John Manly, l’avocat qui a remporté plus d’un milliard de dollars de règlements pour abus sexuels – contre l’Église catholique ainsi que l’USC, l’ancien médecin de l’équipe américaine de gymnastique Larry Nassar et le district scolaire unifié de Los Angeles. . Manly a représenté plusieurs plaignants dans le règlement du diocèse d’Orange en 2005 et a fait ses débuts en 2001 en aidant à obtenir un règlement de 5,2 millions de dollars – à l’époque, l’une des plus grandes affaires individuelles contre l’Église catholique – et un vœu de tolérance zéro de Brown.

Peu de temps après, un prêtre a été surpris en train d’avoir de la pornographie juvénile sur son ordinateur portable, mais Brown l’a autorisé à rester jusqu’à ce qu’un lanceur d’alerte de l’église parle aux médias deux ans plus tard. Son raisonnement ? Techniquement, le prêtre n’avait agressé personne et n’a donc pas violé la politique de tolérance zéro du diocèse d’Orange.

« Les règlements du diocèse avec les survivants ont été conclus sous la menace d’une arme légale », a déclaré Manly, qui représente désormais les plaignants dans 28 poursuites civiles contre le diocèse d’Orange. « Ils n’étaient pas le résultat de quelque sainte générosité de la part de Mgr Brown, comme on le suggère maintenant. » Si les affaires réglées avaient été jugées par un jury, les récompenses financières auraient pu être encore plus importantes.

Cela fait des années que je n’ai pas pensé à toutes les histoires que j’ai écrites sur Brown, peut-être parce qu’elles sont douloureuses. Lorsque j’ai commencé à couvrir le scandale des abus sexuels, j’étais un catholique pratiquant et je pensais que la plupart des allégations contre les prêtres étaient faites par des hérétiques avides d’argent. Lorsque j’ai découvert la gravité de la situation, j’étais sûr que Brown ferait le ménage et changerait ses habitudes.

Comme rien de tout cela ne s’est produit, j’ai arrêté d’assister à la messe. À ce jour, je ne vais à l’église que pour les funérailles et occasionnellement des mariages.

Vous n’êtes pas censé dire du mal des morts, alors je suppose que je devrais dire quelque chose de gentil à propos du défunt leader catholique du comté d’Orange. Mais ce serait hypocrite. Ce serait Mgr Tod D. Brown.