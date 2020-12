Les trois puissances européennes impliquées dans l’accord sur le nucléaire iranien ont exprimé leurs inquiétudes quant aux mesures prises par Téhéran pour renforcer son programme d’enrichissement d’uranium, avertissant qu’une telle mesure pourrait compromettre les tentatives de sauvetage de l’accord de 2015 en bataille.

Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne – les trois signataires européens de l’accord, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA) – ont publié lundi une déclaration commune, exhortant l’Iran à abandonner ses projets d’extension de son programme nucléaire.

La semaine dernière, Téhéran a notifié à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) son intention d’installer de nouvelles centrifugeuses avancées d’enrichissement d’uranium dans son installation nucléaire de Natanz.

De plus, le parlement du pays a adopté une nouvelle législation qui, si elle était mise en œuvre, élargirait considérablement la portée de son programme nucléaire tout en restreignant l’accès des observateurs de l’AIEA aux installations du pays, si les sanctions contre les secteurs pétrolier et financier de l’Iran ne sont pas assouplies par les autorités européennes. fêtes en deux mois.

«Si l’Iran souhaite sérieusement préserver un espace de diplomatie, il ne doit pas mettre en œuvre ces mesures», la déclaration lit.

L’accord nucléaire historique, en vertu duquel Téhéran a accepté de limiter sévèrement son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions et des opportunités commerciales, est dans l’incertitude depuis début 2018. À l’époque, l’administration de Donald Trump s’en est éloignée, accusant Téhéran de violer le « livarde » du JCPOA. Après cela, Washington a réimposé d’anciennes sanctions et en a déployé des dizaines de nouvelles contre le pays, ciblant diverses entreprises et individus qu’il pense être liés au programme nucléaire.

Alors que les signataires européens ont réitéré à plusieurs reprises leur attachement à l’accord et exhorté l’Iran à y rester, ils n’ont pas réussi à atténuer l’impact de la campagne américaine de « Pression maximale»Sur l’Iran. Pourtant, l’administration américaine devant changer prochainement, les parties européennes ont exhorté Téhéran à faire à nouveau preuve de retenue.

« Une telle décision compromettrait nos efforts communs pour préserver le JCPOA et risquerait également de compromettre l’opportunité importante d’un retour à la diplomatie avec la nouvelle administration américaine », ils ont averti.

