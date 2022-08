Pas d’escapade propre pour les vandales des fontaines de Washington Park – Shaw Local

Les farceurs qui auraient mis du savon dans la fontaine de Washington Park ne se sont pas échappés cette fois-ci grâce à un examen des images des caméras de sécurité.

La fontaine a été une cible fréquente de la mousse au fil des ans, a déclaré Dawn Hartman, directrice du marketing et de l’engagement communautaire pour le Downers Grove Park District.

“Cependant, entre le 2 et le 15 août, la fontaine a été savonnée cinq fois”, a déclaré Hartman. “Ce vandalisme continu retirait notre personnel d’autres tâches importantes dans tout le district.”

Bien que les noms des farceurs ne soient pas divulgués parce qu’ils sont mineurs, le district du parc demandera réparation aux individus, a déclaré Hartman.

Le nettoyage d’une fontaine remplie de mousse a un prix élevé. Hartman a déclaré que selon le type de savon utilisé et l’étendue des dégâts, chaque incident peut coûter jusqu’à 1 000 $ au district.

“Lorsque des bulles sont déversées dans la fontaine, il faut des heures de temps au personnel pour nettoyer et réparer le système interne de la fontaine”, a-t-elle déclaré. « Le savon bouche les filtres de la fontaine. Lorsque la fontaine est savonnée, des agents anti-mousse doivent être ajoutés à la fontaine pour empêcher la croissance des algues afin de garder l’eau propre et claire et de maintenir le bon fonctionnement des filtres. La fontaine nécessite 2 785 gallons d’eau plus de l’eau supplémentaire pour le nettoyage.

L’entreprise nécessite également plusieurs heures de main-d’œuvre.

“Entre la vidange et le nettoyage de la fontaine ainsi que l’enquête et la communication pour résoudre ce problème, notre équipe a passé environ 13 heures de travail sur cet incident récent”, a déclaré Hartman.

Les derniers incidents ont également suffi à inciter les responsables à vider la fontaine du parc de Washington et à afficher un panneau indiquant que le point de repère local “resterait vidé jusqu’à nouvel ordre”. Les responsables du parc ont également offert une récompense de 1 000 $ pour les informations permettant d’identifier les individus qui ont « savonné » la fontaine.

“Sachant que le savonnage se produisait presque quotidiennement au cours de la semaine dernière, le drainage temporaire visait à donner au district du parc le temps d’identifier les personnes responsables et de demander l’aide de la communauté pour freiner ce comportement”, a déclaré Hartman. “Nous prévoyons de remplir la fontaine au début de la semaine prochaine pour la remettre en marche.”

Washington Park est équipé de caméras pour surveiller la fontaine depuis plusieurs années, a déclaré Hartman.

“Les images prises ont aidé le département de police de Downers Grove à identifier les personnes responsables du vandalisme”, a-t-elle déclaré.

Les fontaines des villes et des parcs sont souvent la cible de farces de savonnage, a déclaré Hartman.

“Malheureusement, d’autres farces destructrices et le vandalisme sont plus répandus dans nos autres installations du parc”, a-t-elle déclaré.

Et les responsables ont constaté une augmentation des rapports de vandalisme en raison d’une augmentation des vidéos virales de défis sur les réseaux sociaux.

Par exemple, les toilettes de Gilbert Park ont ​​été vandalisées récemment lorsqu’une grande quantité de papier toilette a été trouvée dans les toilettes, des pierres ont été découvertes dans les éviers, des distributeurs de savon ont été cassés sur les murs et des panneaux de salle de bain ont été retirés du bâtiment, selon la police de Downers Grove. Rapport du département.

“Souvent, ces actes de vandalisme sont considérés comme des farces inoffensives, alors qu’en fait, cela coûte de l’argent aux contribuables”, a déclaré Hartman. “Le district du parc continue de demander aux résidents de signaler tout acte de vandalisme au service de police de Downers Grove.”