"Pas dérangé même si vous mourez": La Cour suprême s’adresse au chef de SpiceJet concernant les cotisations

La Cour suprême a sévèrement critiqué le président et directeur général de SpiceJet, Ajay Singh, l’avertissant qu’il sera envoyé à la prison de Tihar pour non-respect de son ordonnance concernant le paiement à la banque d’investissement et société de services financiers mondiale Credit Suisse AG.

Le plus haut tribunal a demandé à M. Singh de payer 5 000 000 $ d’acompte à l’entreprise suisse, ainsi qu’un montant de 1 million de dollars en défaut de paiement.

« Nous devons passer à la prochaine étape drastique. Nous ne sommes pas inquiets même si vous fermez », ont observé les juges Vikram Nath et Ahsanuddin Amanullah.

Irrité par ces « terribles affaires », les juges ont dit à M. Singh qu’il devra respecter les conditions du consentement et l’ont averti : « Cela ne nous dérange pas même si vous mourez. C’est trop. Nous vous enverrons à la prison de Tihar. si vous ne payez pas. » La fulmination du tribunal est survenue lundi lorsqu’il a demandé à M. Singh et au secrétaire général de SpecieJet d’être présents lors des audiences et d’effectuer le paiement. L’affaire a été reportée pour une nouvelle audience le 22 septembre.

Selon la société suisse, SpiceJet avait fait appel aux services de SR Technics, Suisse, pour la maintenance, la réparation et la révision des moteurs, modules, composants, assemblages et pièces d’avion, indispensables à ses opérations. Un accord pour de tels services a été conclu entre SpiceJet et SR Technics le 24 novembre 2011 pour une durée de 10 ans. Les modalités de paiement ont également été convenues.

SR Technics avait donné au Crédit Suisse le droit de recevoir des paiements de SpiceJet pour les services.

Le 25 juillet, la Cour suprême avait accordé un délai supplémentaire à SpiceJet pour effectuer le paiement au Crédit Suisse conformément aux conditions de consentement convenues par les deux parties.

Le plus haut tribunal entendait un plaidoyer de la société suisse demandant l’ouverture d’une procédure pour outrage contre Singh et SpiceJet pour « désobéissance délibérée et intentionnelle » aux ordonnances du tribunal et non-paiement des cotisations conformément à un accord entre les deux parties.

Le 14 août, le tribunal, tout en délivrant des avis d’outrage à Singh et SpiceJet, avait noté l’affirmation de la société suisse selon laquelle le tribunal avait accordé une indulgence et retiré la compagnie aérienne de la liquidation uniquement au vu des conditions de consentement datées du 23 mai 2022 par lesquelles 500 000 USD devait être payée chaque mois par la compagnie low cost à l’entreprise à partir du 15 juillet 2020.

« Il a été avancé que, bien qu’à l’heure actuelle plus de 6,5 millions de dollars américains doivent être déposés, seulement un peu plus de 2 millions de dollars américains ont été déposés », avait noté la cour dans son exposé du conseil du Credit Suisse dans son procès-verbal d’août. 14 ordre.

SpiceJet et le Crédit Suisse avaient fait part le 18 août 2022 à la Cour suprême de la résolution de leur différend financier qui a conduit au retrait d’un appel de la compagnie aérienne à bas prix contre une ordonnance de la Haute Cour de Madras demandant sa liquidation pour cause de non-conformité présumée. paiement des cotisations à la société suisse.

« Un règlement a eu lieu le 23 mai 2022, conformément aux termes du consentement. Compte tenu de cela, les deux parties sont satisfaites du règlement et souhaitent retirer la SLP (demande de congé spécial) déposée par le pétitionnaire.

« En conséquence, la demande est accueillie », avait déclaré la plus haute juridiction dans son ordonnance.

Le tribunal avait ordonné aux parties de respecter les conditions du consentement.

Sur appel de SpiceJet, la plus haute juridiction avait suspendu le 28 janvier 2022 la publication de l’avis de liquidation et de l’ordonnance enjoignant au liquidateur officiel près la Haute Cour de Madras de reprendre les actifs de la compagnie low-cost.

Elle avait également demandé à SpiceJet de résoudre le différend financier avec la compagnie suisse.

