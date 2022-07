Pas dépassé face à Lucas Kozeniesky, déclare Arjun Babuta

Arjun Babuta a réalisé une performance époustouflante pour enregistrer une victoire scintillante contre le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo Lucas Kozeniesky d’Amérique pour remporter l’épreuve masculine de carabine à air comprimé à 10 m lors de la Coupe du monde ISSF en cours ici lundi.

Ce qui ressemblait à une rencontre délicate s’est avéré être une sortie plutôt facile pour l’Indien alors qu’il dominait la procédure pour remporter la rencontre 17-9.

Le tireur de 23 ans du Pendjab avait précédemment terminé le match de classement avec 261,1 points pour se qualifier pour le choc de la médaille d’or.

Affronter Lucas en finale aurait pu facilement le submerger mais le jeune tireur indien ne ressentait aucune pression et était plutôt concentré sur le match.

“Idéalement, j’aurais dû ressentir la pression d’affronter Lucas et j’aurais pu me laisser emporter par l’occasion, mais je suis resté calme et je n’ai laissé aucun fardeau sur moi, ce qui m’a aidé à remporter la médaille d’or”, a déclaré Arjun à Sportsflashes Radio.

Il s’agit de la première victoire d’Arjun au niveau senior et il a admis que son ascension au sommet avait beaucoup à voir avec Khelo India.

“Khelo India a beaucoup aidé à façonner et à préparer de grands événements et m’a appris à gérer la pression. Je pense que Khelo Games agit comme une rampe de lancement pour les athlètes indiens et aide beaucoup dans le développement global », a ajouté Arjun.

Avec le Birmingham 2022 CWG juste au coin de la rue, il estime que l’absence de tir des jeux est très décourageante.

“J’ai le cœur brisé à cause de l’omission du tournage de CWG. En tant que tireur en herbe, je pensais que l’expérience du CWG m’aurait été très utile et que j’aurais pu finir sur le podium également. Mais cela fait partie du destin et j’espère qu’ils incluront le tournage la prochaine fois », a déclaré Arjun.

“J’ai maintenant laissé tomber la déception et j’attends avec impatience le championnat du monde en octobre qui nous donnera des places pour les Jeux olympiques”, a-t-il conclu.

