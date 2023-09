Pas d’électricité et nulle part où rester alors que la Floride rurale commence à se remettre de l’ouragan Idalia

HORSESHOE BEACH, Floride (AP) – Le pire de l’ouragan Idalia a laissé les habitants d’une région de communautés très unies essayer de trouver des endroits où vivre pendant leur reconstruction – s’ils décident que cela en vaut la peine – et attendre potentiellement des semaines pour que l’électricité soit disponible. restauré après que les vents et l’eau ont détruit des réseaux électriques entiers.

Idalia a débarqué mercredi dans la région peu peuplée de Big Bend en Floride, où les endroits où pêcher et pagayer sont reliés par des marécages.

L’ampleur de la catastrophe est devenue encore plus visible vendredi. Une coopérative d’électricité a prévenu ses 28 000 clients que le rétablissement de l’électricité pourrait prendre deux semaines. Les responsables des secours ont promis que des caravanes arriveraient ce week-end pour fournir des logements dans une zone qui n’avait pas grand-chose au départ.

« Nous allons reconstruire. Nous continuerons à pêcher et à prendre plaisir à attraper le sébaste et la truite, à manger des huîtres, à attraper des pétoncles et à les manger », a déclaré l’agent immobilier Jimmy Butler, qui vit à Horseshoe Beach, qui a été témoin des pires dégâts.

Idalia a touché terre mercredi près de Keaton Beach avec des vents de 125 mph (200 km/h) et une onde de tempête de 6 pieds (1,8 mètre). La tempête rapide a ensuite ravagé des étendues en grande partie rurales de l’intérieur de la Floride et du sud de la Géorgie.

Alors que la tempête a fait des ravages sur une partie de la vieille Floride qui a échappé au développement massif du littoral, sa trajectoire et sa vitesse d’avancement ont épargné au secteur des assurances de l’État un énorme coup financier, a déclaré Jimmy Patronis, directeur financier élu, dont l’agence supervise l’Office de réglementation des assurances de l’État. .

Deux jours après que l’ouragan Ian, plus puissant, ait frappé le sud-ouest de la Floride l’année dernière, près de Fort Myers, par exemple, l’État a signalé plus de 62 000 réclamations d’assurance. Dans les deux jours qui ont suivi Idalia, il y en a eu environ 3 000, a déclaré Patronis.

Mais certaines des maisons les plus anciennes de Big Bend ont peut-être été transmises de génération en génération, détenues en totalité et non assurées. Les gens qui ont tout perdu peuvent décider qu’ils n’ont pas les moyens ou que cela ne vaut pas la peine de reconstruire, laissant un impact culturel plus important que financier, a déclaré Patronis.

«C’est le mode de vie de quelqu’un. C’est ainsi que quelqu’un prenait soin de sa famille et que sa famille prenait soin d’eux et ce sont des gens qui travaillent dur », a déclaré Patronis. « Dame Nature va les rayer de la carte et ils vont dire : « Vous savez quoi ? C’est peut-être un signe pour nous d’encaisser.’

Plus de 100 000 foyers et entreprises dans les deux États sont restés sans électricité vendredi, selon PowerOutage.us. Et même avec des températures élevées en dessous de la normale, l’humidité élevée signifiait des journées et des nuits étouffantes de fin d’été, sans électricité pour faire fonctionner les climatiseurs.

Cela comprenait la quasi-totalité des 28 000 clients de la Suwannee Valley Electric Cooperative, qui fournit de l’électricité à quatre comtés de l’intérieur de la Floride via 4 100 milles (6 600 kilomètres) de lignes – soit suffisamment pour s’étendre jusqu’au nord de l’Alaska.

La coopérative a averti ses clients de se préparer à être sans électricité pendant deux semaines. Elle a perdu la plupart de ses grandes lignes électriques qui acheminent l’électricité sur son territoire, ainsi que plus de 400 poteaux cassés et 2 500 cas d’équipements endommagés ou de lignes tombées en panne.

Le service public faisait venir du personnel supplémentaire de partout, augmentant son effectif de 100 ouvriers à la ligne, élagueurs et autres à plus de 750. Des générateurs étaient installés pour aider quelques restaurants et autres entreprises à fonctionner.

« Même si nous avons des employés fantastiques et que nous avons obtenu beaucoup d’aide de la part d’entrepreneurs et d’autres coopératives, il faudra du temps pour rétablir l’électricité pour tout le monde », a écrit le PDG de la coopérative, Mike McWaters, à ses clients.

La situation n’était pas aussi sombre à l’ouest, où la Tri-County Electric Cooperative avait initialement averti ses 14 500 clients des pannes de deux semaines, mais a révisé cela en disant que toutes les centaines de maisons, à l’exception des quelques centaines les plus endommagées, seraient de nouveau en ligne d’ici mardi.

La clé a été d’embaucher davantage de travailleurs et de restaurer rapidement les principales lignes de transmission qui acheminent l’électricité produite ailleurs dans l’État, a déclaré la porte-parole Kaitlyn Culpepper.

Les membres de la Garde nationale de Floride et du Département des forêts de l’État contribuent au déboisement, a déclaré Culpepper.

Un habitant de Géorgie est décédé lorsqu’un arbre est tombé sur lui alors qu’il tentait d’en dégager un autre sur une route. Les responsables ont déclaré qu’il semblait y avoir un décès lié à la tempête autour de Gainesville, en Floride, mais n’ont pas divulgué de détails.

Le président démocrate Joe Biden prévoyait de se rendre en Floride samedi et d’évaluer les dégâts avec le gouverneur républicain Ron DeSantis – qui fait campagne pour renverser Biden – mais les détails étaient encore en cours d’élaboration.

« Ce que nous voulons faire, c’est nous assurer que le rétablissement du courant se poursuit, que les efforts de secours se poursuivent, et que cela ne soit pas interrompu », a déclaré DeSantis vendredi. « Je suis sûr qu’ils y seront sensibles. »

La reprise s’est également poursuivie dans d’autres endroits. À Valdosta, en Géorgie, une ville durement touchée, où près de la moitié des 32 000 clients électriques du comté environnant sont restés sans électricité, l’université locale a maintenu son projet de jouer au football samedi, mais a déplacé le match du soir à l’après-midi en raison de problèmes d’électricité.

Idalia était une tempête tropicale au moment où elle a atteint la Caroline du Sud, mais elle a provoqué une onde de tempête qui, accompagnée d’une marée périodique inhabituellement haute, a inondé Charleston et presque toutes les communautés balnéaires.

La tempête a érodé de nombreuses dunes de l’île de Palms, obligeant les équipes à se démener pour aplanir les grandes chutes sur les chemins d’accès à la plage avant le week-end de la fête du Travail.

Les plages de Floride, au sud de l’endroit où le centre d’Idalia a frappé, ont également subi une grave érosion. Le comté de Pinellas a fermé 14 des 28 accès à la plage rien qu’à Indian Rocks Beach. La passerelle en bois menant à la plage se trouve désormais à 1,2 mètre au-dessus du sable à certains endroits.

« Nous avons probablement perdu environ un tiers de la plage, sinon plus », a déclaré Greg Mims, directeur municipal d’Indian Rocks Beach.

Les restes d’Idalia ont continué à s’éloigner des États-Unis vendredi. Les prévisionnistes ont prévenu qu’elle pourrait redevenir une tempête tropicale samedi et apporter des vents et des pluies aux Bermudes, qui ont également été frappées cette semaine par les vents et les pluies provenant des bandes extérieures de l’ouragan Franklin.

les rédacteurs d’Associated Press Curt Anderson à Indian Rocks Beach ; Daniel Kozin dans Horseshoe Beach ; Russ Bynum à Savannah, Géorgie ; Jeff Amy à Atlanta ; et Jeffrey Collins de Columbia, Caroline du Sud, ont contribué à ce rapport.

Rebecca Blackwell et Laura Bargfeld, Associated Press