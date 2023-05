« Pas d’ego, terre à terre »

La superstar Rajinikanth est connue pour être l’une des stars les plus stylées de l’Inde. Son attitude, son sens vestimentaire, ses punchlines et son action massive lui ont valu la stature de demi-dieu parmi ses fans. Maintes et maintes fois, les gens ont été surpris de voir à quel point le personnage à l’écran de Rajinikanth est différent de sa vie réelle.

Dimanche, Rajinikanth est arrivé à Mumbai pour rejoindre le tournage du film de sa fille, Aishwarya Rajinikanth, Lal Salaam. L’acteur a été aperçu en train de sortir de l’aéroport de Mumbai et il a été photographié par les photographes des médias. Rajinikanth est arrivé à Mumbai dans un simple t-shirt bleu avec un pantalon gris et un sac à main noir. En sortant de l’aéroport, Rajinikanth a salué les fans, a reconnu le gardien de sécurité et est parti dans une voiture à hayon normale.

Voici la vidéo





Dès que la vidéo a été publiée en ligne, les fans et autres internautes ont été impressionnés par la nature humble de Rajinikanth. De nombreux internautes l’ont trouvé « terre à terre ». Alors que certains ont été surpris de voir à quel point Rajinikanth était différent hors écran. Un internaute a écrit : « Donc terre à terre… pas de voiture chère, pas d’ego. » Un autre internaute a écrit : « Thalaivaaaaaaaaa. Quel homme… Il a l’air si jeune à 72 ans et regarde à cette vitesse… » Un internaute a écrit : « Pas d’ego, les pieds sur terre. » Un autre internaute a demandé : « Aisa superstar ? »

Parlant de Lal Salaam, Aishwarya Rajinikanth a partagé une mise à jour cruciale sur le film sur ses réseaux sociaux. Aishwarya a annoncé que le premier regard d’Appa du film sortira à minuit. Elle a écrit : « L’HOMME… LE MANIDHAN… L’AIMANT PUISSANT ARRIVE MINUIT… #Thalaivar #Appa # lalsalaam

Voici le poste



Selon le rapport d’Etimes, Lal Salaam d’Aishwarya Rajinikanth est dirigé par Vikranth, Rajinikanth ayant un rôle important dans le film. Apparemment, le film est un drame de cricket et le premier programme du film a été achevé plus tôt en avril. Le film devrait sortir en plusieurs langues en 2023.