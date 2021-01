Jen Psaki tient son premier briefing en tant qu’attachée de presse mercredi. | Chip Somodevilla / Getty Images

C’était un contraste choquant avec les années Trump.

Le premier point de presse de la secrétaire de presse de l’administration Biden, Jen Psaki, a souligné à quel point les choses ont changé du jour au lendemain à la Maison Blanche.

Il n’y a eu aucune explosion de colère. Pas d’insultes. Aucune théorie du complot n’est sortie du pupitre de la salle de briefing. Juste des échanges civils, bien que largement immémorables, avec les journalistes.

Que Psaki n’ait pas annoncé beaucoup de nouvelles politiques est compréhensible, étant donné qu’elle vient de commencer son travail des heures plus tôt. Ce qui était important, cependant, c’est l’approche qu’elle a adoptée envers les journalistes.

«J’ai un profond respect pour le rôle d’une presse libre et indépendante dans notre démocratie, et pour le rôle que vous jouez tous», a déclaré Psaki, qui était porte-parole du Département d’État pendant les années Obama, en réponse à la première question qu’elle a posée. . «Comme je l’ai noté plus tôt, il y aura des moments où nous ne serons pas d’accord, et il y aura certainement des jours où nous ne serons pas d’accord même pendant de longues parties du briefing. Mais nous avons un objectif commun, celui de partager des informations précises avec le peuple américain. »

Zeke Miller reçoit la première question lors d’un point de presse de l’ère Biden. Il s’agit de savoir si Jen Psaki voit son rôle comme « la promotion des intérêts du président ou êtes-vous ici pour apporter la vérité ». Psaki répond en disant qu’elle respecte les médias. Pas d’insultes. Pas de fusion. pic.twitter.com/J3ADgL9uuT – Aaron Rupar (@atrupar) 21 janvier 2021

Le premier briefing de Psaki était dans le contraste le plus frappant possible avec le premier tenu sous le président Donald Trump en janvier 2017.

Cet événement mémorable, qui s’est déroulé le lendemain de l’inauguration de Trump, était une affaire surréaliste dans laquelle l’attaché de presse Sean Spicer a dénoncé avec colère les journalistes pour avoir couvert avec précision la petite taille relative de la taille de la foule inaugurale de Trump.

Avec Sean Spicer de retour dans l’actualité aujourd’hui, un retour en arrière sur le moment où il est devenu clair que l’administration Trump allait être la matière des romans dystopiques pic.twitter.com/in80iC7OQ1 – Aaron Rupar (@atrupar) 17 septembre 2019

L’explosion de Spicer a donné le ton pour les quatre prochaines années, au cours desquelles les briefings de la Maison Blanche ressemblaient plus à des événements de lutte professionnelle qu’à des efforts de bonne foi pour informer le public américain. On avait souvent l’impression que leur objectif était de présenter un spectacle où les responsables de la Maison Blanche affirmaient leur domination sur les journalistes.

Psaki semble prêt à rendre les briefings plus comme ils l’étaient à l’époque d’Obama, quand, pour le meilleur ou pour le pire, le grand public en prenait rarement connaissance.

Alors que Psaki s’est efforcée d’éviter de réprimander Trump ou l’un des quatre secrétaires de presse qui travaillaient pour lui, elle a fait allusion au triste état des relations de presse au cours de ces années en promettant de ramener «la vérité et la transparence dans la salle de briefing». La plupart des questions qu’elle a posées mercredi provenaient de journalistes qui lui avaient posé des questions sur les projets de Biden ou sur ce que serait son approche pour devenir attachée de presse, mais elle a répondu à un moment donné à une question d’un journaliste de Fox News qui lui avait posé une question suggestive. sur la question de savoir si le président Joe Biden devrait décourager le Sénat de tenir un deuxième procès de destitution de Trump maintenant qu’il est démis de ses fonctions.

«Le Sénat peut également effectuer plusieurs tâches à la fois», a-t-elle déclaré, arguant que les sénateurs pourraient tenir un procès tout en s’attaquant aux problèmes urgents auxquels le peuple américain est confronté.

Psaki prend une question de Peter Doocy de Fox News, qui lui pose une question directrice pour savoir si Biden devrait décourager le Sénat de tenir un procès en destitution de Trump. Psaki dit qu’elle est « confiante » que le Sénat peut « effectuer plusieurs tâches » pic.twitter.com/AQZGJXx1KH – Aaron Rupar (@atrupar) 21 janvier 2021

Rien de tout cela n’est pour déifier Psaki, qui, après tout, a travaillé pour une administration Obama qui avait de mauvaises relations avec de nombreux membres de la presse. Tous ses points de presse ne porteront pas sur le soleil et les arcs-en-ciel de mercredi. Mais pour une nuit, au moins, le calme des interactions d’un attaché de presse de la Maison Blanche avec les journalistes a semblé être quelque chose à célébrer.