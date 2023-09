Pas d’échappatoire à la chaleur

Son appartement devient chaud, mais Gron dit qu’il peut s’en sortir. Lorsque le soleil de l’après-midi pénètre à travers la porte coulissante en verre orientée à l’ouest, il place un parapluie noir à l’extérieur pour absorber un peu de chaleur. Entre cela et les fans, dit-il, il se débrouille.

Gron n’a pas de climatiseur. Certains de ses voisins qui les possèdent ont reçu des lettres de leur propriétaire leur disant que leur contrat de location les interdit et qu’ils doivent être expulsés. Gron vit dans l’appartement depuis 18 ans, explique-t-il. Il paie un loyer inférieur au marché et ne veut pas créer de problèmes. Il n’a donc jamais demandé l’autorisation d’en installer un.

L’été dans la région métropolitaine de Vancouver est plus chaud que d’habitude et début août, Gron est en détresse.

« C’est trop », dit-il à propos de la chaleur, lorsqu’on le joint au téléphone. Il souffre d’une insuffisance cardiaque, dit-il, et a dû être hospitalisé fin juillet en raison d’un essoufflement. Il ajoute qu’il aimerait vraiment avoir un climatiseur.

Deux jours plus tard, lorsqu’on l’a contacté par téléphone un vendredi après-midi pour confirmer une entrevue la semaine suivante, le ton de Gron a changé. Il élève la voix, semble confus et dit qu’il ne veut plus participer au projet de suivi thermique de CBC.

La nuit suivante, les données des capteurs de CBC montrent que la température dans l’appartement de Gron était de 29 degrés. Un ami qui le surveillait était tellement inquiet qu’il a apporté à Gron un climatiseur de son propre appartement.

Dimanche, les problèmes respiratoires de Gron sont réapparus et il a été admis à l’hôpital Surrey Memorial, où il est décédé aux premières heures du lundi 14 août.