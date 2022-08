Pas d’eau sur Mars ? Une nouvelle analyse défie les attentes de la vie sur la planète rouge

La mission InSight de l’agence spatiale américaine NASA vise à étudier l’intérieur de Mars et à recueillir des données sur les signes vitaux de la planète sous la surface. Une analyse récente des données sismiques de Mars a révélé que la planète rouge est étonnamment sèche. Cela défie les attentes des scientifiques qui s’efforcent de repérer des signes de vie sur la planète.

D’après l’analyse, les chercheurs ont pu trouver peu ou pas de glace dans les 300 premiers mètres du sous-sol de Mars près du site d’atterrissage d’InSight. Après une étude approfondie de la surface, l’équipe a observé que la croûte de la planète rouge est assez faible et poreuse. De plus, les sédiments n’étaient pas bien cimentés et peu ou pas de glace remplissait les espaces poreux.

« Ces découvertes n’excluent pas qu’il puisse y avoir des grains de glace ou de petites boules de glace qui ne cimentent pas d’autres minéraux ensemble. La question est de savoir quelle est la probabilité que la glace soit présente sous cette forme ? a déclaré le géophysicien Vashan Wright de la Scripps Institution of Oceanography de l’Université de Californie à San Diego. Wright a mené l’analyse avec trois co-auteurs et a publié leurs conclusions dans Geophysical Research Letters.

L’analyse a mis au jour un autre fait sur Mars qui contredit une idée dominante sur la planète. Les experts pensaient que des océans d’eau auraient pu couler sur Mars au début de son histoire et qu’une grande partie de cette eau s’est transformée en minéraux dont le ciment souterrain est fait.

Cependant, selon le co-auteur Michael Manga, il y a moins de ciment dans la région sous l’atterrisseur, ce qui suggère qu’il y a peu d’eau présente là-bas. Ce manque de matériau cimenté, selon les chercheurs, indique une pénurie d’eau en dessous de 300 mètres près de l’équateur. De plus, les températures froides de l’équateur de Mars suggèrent que les conditions auraient été propices au gel de l’eau si elle y avait été présente.

De nombreux scientifiques ont longtemps cru que le sous-sol de Mars serait plein de glace. Mais, les nouvelles observations tendent à contredire cette croyance. Pourtant, les scientifiques affirment que leur modèle a indiqué la présence de grandes calottes glaciaires et de glace de sol gelée aux pôles martiens.

