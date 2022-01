Pas d’eau, réflexions sur Mars causées par des roches volcaniques sous la glace : étude

Il y a des milliards d’années, Mars ondulait dans les océans, les rivières et les étangs, mais à mesure que l’atmosphère de la planète rouge s’amincissait, l’eau liquide s’est échappée de la surface. Cependant, une étude de 2018 a affirmé, sur la base d’images radar, que Mars avait encore de l’eau liquide de nos jours, cachée sous ses calottes polaires. Maintenant, une nouvelle étude affirme que l’image de l’eau liquide était plus susceptible d’être un mirage car ces couches brillantes dans l’image radar ont une explication plus plausible.

Selon les astronomes de l’Université du Texas à Austin, les réflexions lumineuses apparaissant sur l’image radar, qui ont été prétendues être de l’eau liquide par l’étude de 2018, sont plus susceptibles d’être de la roche volcanique enfouie sous la glace. En 2018, en utilisant les données des instruments Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS), les astronomes ont trouvé des surfaces brillantes avec des signatures similaires aux minéraux aquifères. MARSIS est un radar basse fréquence intégré à l’orbiteur Mars Express de l’Agence spatiale européenne en orbite autour de la planète rouge. Suite à la découverte, les scientifiques ont continué à interpréter les signatures comme la preuve d’une « étendue stable d’eau liquide » emprisonnée sous les dépôts stratifiés polaires sud de Mars.

Les chercheurs, qui ont travaillé sur la dernière étude, ont falsifié l’affirmation en montrant que le signal interprété comme de l’eau liquide pouvait également être produit par un terrain martien actuellement exposé à la surface. Ils ont montré que si Mars était recouverte de calottes glaciaires, des terrains tels que des roches volcaniques produiraient également un signal similaire. Et avec cette falsification, l’espoir que Mars ait encore de l’eau liquide cachée quelque part s’est asséché. Cependant, Issac Smith, un géophysicien de l’Université York, qui n’était lié à aucune des études, estime que les signaux trouvés par l’étude de 2018 pourraient provenir d’argile fabriquée par l’érosion de la roche par l’eau. Smith a montré dans une étude de 2021 que l’argile sur Terre produisait des signaux lumineux similaires sur le radar.

Alors que la dernière étude renverse l’espoir de trouver de l’eau liquide sur Mars d’aujourd’hui, « elle nous donne également des endroits très précis où chercher des preuves d’anciens lacs et lits de rivières et tester des hypothèses sur l’assèchement plus large du climat de Mars sur des milliards de personnes ». d’années », a déclaré Smith dans un communiqué. L’étude a été publiée le 24 janvier dans Geophysical Research Letters.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.