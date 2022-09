Le campement de sans-abri de Kelowna, géré par la ville, n’a actuellement pas d’eau courante.

L’unique fontaine de la “Tent City” située le long du Rail Trail est hors service depuis plus d’une semaine, a déclaré Debbie (nom de famille caché pour plus d’intimité), l’une des résidentes du campement.

Tom Wilson de la ville de Kelowna a confirmé que le remplisseur de bouteilles d’eau n’est pas opérationnel en raison du vamdalisme.

La fontaine à eau fournit quotidiennement de l’eau potable à environ 50 habitants de Tent City.

Sans accès à l’eau courante, certains habitants s’abreuvent au ruisseau voisin, impropre à la consommation.

Wilson a déclaré que l’eau en bouteille est fournie par des travailleurs de proximité et des pairs navigateurs sur place.

Tous les résidents n’étaient pas sur place lors de la livraison d’eau et ont dû compter sur d’autres pour partager leur eau en bouteille, a déclaré Debbie.

Il y a une tente installée par Metro Community située à environ 500 mètres du campement qui fournit de l’eau en bouteille.

Les résidents ont expliqué que le trek est difficile à faire lorsqu’ils sont en sevrage et qu’ils gèrent des problèmes de santé comme une infection, tout en devant transporter tous leurs biens avec eux.

Debbie a déclaré que les résidents ne peuvent pas laisser leurs effets personnels sans surveillance en raison du risque de vol ou d’être jetés par les forces de l’ordre.

Debbie a déclaré que le règlement était au courant de la situation et travaillait pour que la fontaine soit réparée.

Capital News a contacté la ville de Kelowna pour commentaires.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaEau potableSans-abriSans-abriEau