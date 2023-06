Pas de vue de Poutine, mais le ministre de la Défense Choïgou tente de reprendre le contrôle

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – Les dirigeants militaires russes assiégés ont tenté de démontrer leur contrôle lundi après la mutinerie meurtrière et chaotique d’Evgeniy Prigozhin et de son groupe de mercenaires Wagner, diffusant une vidéo du ministre de la Défense Sergei Shoigu visitant un poste de commandement, tandis que le président Vladimir Poutine, Prigozhin et d’autres les personnages clés de la crise sont restés hors de vue.

Mais le lieu exact où se trouve Choïgou et le moment de la diffusion de la vidéo par le ministère de la Défense n’étaient pas clairs, et les médias russes ont rapporté qu’elle avait été préenregistrée, probablement vendredi avant la rébellion de Wagner.

Alors que l’état d’urgence dans la capitale russe a été levé, les Russes ont dû essayer de comprendre le revirement de Poutine face à sa menace d’action dure contre ce qu’il appelait la «trahison», et ce que cela pourrait signifier à court terme, en particulier pour le guerre en cours en Ukraine, et à plus long terme pour la stabilité dans le pays et pour l’avenir politique de Poutine.

Les médias d’État, quant à eux, ont rapporté lundi que les accusations d’insurrection contre Prigozhin n’avaient pas encore été annulées. Le Kremlin a annoncé samedi que les accusations seraient abandonnées dans le cadre de l’accord dans lequel Prigozhin a accepté d’arrêter son avance militaire sur Moscou et de quitter la Russie pour la Biélorussie.

Prigozhin n’a pas refait surface depuis qu’il a quitté la ville méridionale de Rostov-sur-le-Don samedi sous les acclamations et les cris de soutien. Son service de presse a déclaré qu’il continuerait à répondre aux questions des médias une fois que ses communications seraient revenues à la normale.

Le patron mercenaire a mis en garde contre la révolution en Russie, mais la sienne a été de courte durée

On se demande également où se trouve son groupe paramilitaire et son avenir, si les autorités biélorusses accepteraient une petite armée privée sur son territoire, ou si la milice pourrait refaire surface en Afrique, où elle a agi en tant que mandataire de l’État avec des contrats de sécurité et d’autres liens avec certains gouvernements.

Poutine a été vu pour la dernière fois lors de son discours d’urgence à la nation samedi pendant la crise, mais il y avait des spéculations selon lesquelles il aurait peut-être quitté Moscou pour l’une de ses résidences au nord-ouest de la capitale, après que deux avions de la flotte spéciale russe utilisée par Poutine aient quitté la ville qui jour.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le président « travaillait au Kremlin » et que les deux avions sont rentrés à Moscou dimanche soir, a rapporté le média russe Agentstvo.

La couverture médiatique par les médias russes a montré à quel point les événements ont profondément ébranlé l’État autoritaire de Poutine, qui repose sur son pouvoir de chef suprême avec l’état de droit facilement dispensable et des fiefs concurrents – y compris des oligarques et des fonctionnaires – se bousculant constamment pour la faveur présidentielle, les avantages de l’État et influence.

Une colonne d’opinion dans le journal russe Moskovsky Komsomolets a écrit que le « scénario le plus terrifiant » – des combats dans les rues de Moscou et ailleurs et une scission des forces militaires et de sécurité russes – avait été évité.

« La Russie a montré sa vulnérabilité au monde entier et à elle-même. La Russie s’est précipitée vers l’abîme à toute vitesse et s’en est retirée à la même vitesse », a écrit le chroniqueur Mikhail Rostovsky sous le titre : « Prigojine s’en va, les problèmes demeurent : les conséquences politiques profondes d’un coup d’État manqué ».

Le soulèvement de Wagner compte pour le règne de Poutine

Mais il y avait des signes d’une répression potentielle des entreprises militaires privées russes, avec des appels généralisés pour les mettre au pas, même si elles sont déjà techniquement illégales en Russie. L’une des principales raisons de la mutinerie de Wagner était le refus de Prigozhin de signer des contrats du ministère de la Défense qui auraient écarté la milice et l’auraient soumise à l’autorité de Choïgou.

Andrei Kartapolov, président du comité de défense de la Douma d’État, la chambre basse du parlement russe, a déclaré au journal Vedomosti qu’il n’était pas nécessaire d’interdire Wagner, le qualifiant d’unité la plus prête au combat en Russie. Kartapolov a déclaré que les combattants de Wagner pourraient continuer à servir dans la guerre en Ukraine s’ils signaient des contrats avec l’armée. Une telle voie peut être désagréable pour de nombreux combattants de Wagner, qui sont intensément fidèles à Prigozhin.

Un autre journal, Nezavisimaya Gazeta, a appelé au désarmement de toutes les formations armées qui ne font pas officiellement partie des structures de sécurité compte tenu de « la réalité politique d’aujourd’hui », dans un article publié dimanche.

« Les événements du 24 juin auront sans aucun doute des conséquences à long terme pour le pays. Il est devenu clair qu’un homme avec une arme à feu, s’il n’est pas un fonctionnaire de l’État, est une véritable menace pour l’État et l’État », a écrit le rédacteur en chef du journal, Konstantin Remchukov, dans une tribune d’opinion. « En Russie, il ne devrait pas y avoir de personnes armées qui soient d’abord loyales à leurs commandants et ensuite seulement à quelqu’un d’autre. »