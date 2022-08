PAS DE VRAIES NOUVELLES : un aperçu de ce qui ne s’est pas produit cette semaine

Un tour d’horizon de certaines des histoires et des visuels les plus populaires mais complètement faux de la semaine. Aucun de ceux-ci n’est légitime, même s’ils ont été largement partagés sur les réseaux sociaux. L’Associated Press les a vérifiés. Voici les faits :

Offre d’emploi d’agent spécial de l’IRS déformée en ligne

RÉCLAMATION: Une offre d’emploi en ligne montre que tous les nouveaux employés que l’IRS a l’intention d’embaucher après une augmentation du financement dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation devront porter une arme à feu et utiliser une force mortelle si nécessaire.

LES FAITS : La description de poste ne s’applique pas à la plupart des nouveaux employés potentiels que l’IRS embauchera dans les années à venir, et la grande majorité des travailleurs de l’IRS ne sont pas armés. Une offre d’emploi légitime pour des agents spéciaux au sein de la petite division d’application de la loi de l’IRS qui travaille sur les enquêtes criminelles a été déformée en ligne après l’adoption ce mois-ci d’un paquet économique de 740 milliards de dollars qui comprend près de 80 milliards de dollars pour l’IRS. De nombreux messages ces derniers jours ont partagé une capture d’écran qui présente le logo IRS et le texte “Major Duties”. Les tâches énumérées sur l’image incluent la capacité de “porter une arme à feu et d’être prêt à utiliser la force meurtrière, si nécessaire”. Les utilisateurs des médias sociaux ont affirmé que l’image était une offre d’emploi pour des milliers de nouveaux employés de l’IRS qui seront embauchés à la suite du projet de loi. “L’IRS cherche à pourvoir 87 000 postes”, a écrit un utilisateur de Facebook qui a partagé l’image. “Les exigences incluent travailler au moins 50 heures par semaine, ce qui peut inclure des horaires irréguliers, et être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés et les week-ends” et “Porter une arme à feu et être prêt à utiliser la force mortelle, si nécessaire”. L’utilisateur de Twitter a écrit : « Vous voulez être l’un des 87 000 nouveaux agents de l’IRS ? Êtes-vous prêt à porter une arme à feu et à utiliser DEADLY FORCE ? Ce n’est pas du tout inquiétant. » Ces utilisateurs de médias sociaux décrivent faussement une offre d’emploi légitime pour un agent spécial avec IRS Criminal Investigation comme une annonce générique pour tous les nouveaux postes. Bien que cette langue n’apparaisse pas actuellement sur la page Web de l’IRS annonçant le rôle d’agent spécial, une recherche dans les archives Internet montre que la même langue peut être trouvée sur la page aussi récemment que le 11 août. Justin Cole, porte-parole de l’IRS Criminal Investigation, a déclaré à l’AP que les captures d’écran circulant en ligne semblent montrer la page Web de l’agent spécial et ont confirmé que la langue figurait sur le site mais avait été supprimée. Il a déclaré qu’il avait été supprimé par erreur au milieu de la vague de désinformation sur les employés de l’IRS portant des armes, mais le langage sera ajouté à la page Web. Selon Anny Pachner, porte-parole de la division, les agents spéciaux de l’IRS Criminal Investigation, qui enquêtent sur les infractions fiscales pénales et autres délits financiers connexes, sont les seuls employés de l’IRS à porter des armes à feu. Les agents spéciaux composent une petite partie de la main-d’œuvre de l’IRS. Il y a environ 2 000 agents spéciaux au sein de l’agence, qui compte environ 80 000 employés au total. La division remonte à 1919 et a toujours employé des agents armés. L’agence embauche actuellement 300 agents spéciaux, selon l’offre d’emploi en ligne. Parmi les tâches des agents figurent l’exécution de mandats de perquisition et d’arrêt, ainsi que des saisies, conformément à l’affichage. Ceci est très différent du travail des autres employés de l’IRS. Par exemple, les agents du revenu travaillent sur des audits complexes de sociétés, tandis que les représentants du service client répondent aux questions liées à la fiscalité, selon l’IRS. Aucun des deux rôles n’est un poste d’application de la loi. L’affirmation selon laquelle l’IRS va embaucher 87 000 nouveaux agents en général en raison de la loi sur la réduction de l’inflation est également trompeuse, comme l’AP l’a déjà signalé. Le chiffre provient d’une proposition antérieure du département du Trésor d’embaucher à peu près autant d’employés de l’IRS au cours de la prochaine décennie, mais il n’y a pas de mandat explicite pour une telle main-d’œuvre dans la loi, selon des responsables et des experts. De nombreuses nouvelles recrues de l’IRS remplaceront les employés qui devraient prendre leur retraite ou démissionner, et tous ne seront pas des auditeurs, et la majorité d’entre eux ne seront pas non plus des agents porteurs d’armes.

– L’écrivain de l’Associated Press Josh Kelety à Phoenix a contribué à ce rapport.

Un message affirme à tort que l’eau du robinet de New York est contaminée par la poliomyélite

RÉCLAMATION : La poliomyélite a été trouvée dans l’eau du robinet de la ville de New York.

LES FAITS : Le virus qui cause la poliomyélite a été détecté dans des échantillons d’eaux usées de New York, et non dans l’eau du robinet. Après que les départements de la santé de New York et de l’État de New York ont ​​​​annoncé la semaine dernière que le poliovirus avait été trouvé dans des échantillons d’eaux usées de la ville, un message affirmant que la polio avait été trouvée dans l’eau du robinet de la ville a commencé à se répandre sur les réseaux sociaux. “Sous Biden, ils trouvent maintenant la polio dans l’eau du robinet”, lit le message, qui a reçu plus de 112 000 likes sur Instagram. Il comprend une capture d’écran d’un tweet présentant un vidéo promotionelle dans lequel le maire Eric Adams vante l’eau du robinet de la ville. Le tweet sous-titre la vidéo d’Adams : « Vous souvenez-vous tous de cette fois où le maire Adam a dit à tout le monde à New York de boire l’eau du robinet ? Quoi qu’il en soit, ils ont trouvé la polio dans l’eau de New York. Mais le poliovirus a été trouvé dans des échantillons d’eaux usées, pas dans l’eau du robinet, et les gens ne peuvent pas contracter la poliomyélite en buvant l’eau du robinet de la ville, ont déclaré plusieurs responsables de la ville et de l’État. “Les New-Yorkais doivent savoir que les eaux usées ne sont pas la même chose que l’eau potable, et qu’elles ne peuvent pas être une source d’infection ou de transmission”, a déclaré Samantha Fuld, porte-parole du Département de la santé de l’État de New York, à l’AP dans un e-mail. Les eaux usées – l’eau usée des toilettes, des éviers, des douches et des appareils ménagers – n’entrent pas en contact avec l’eau potable de la ville, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il n’était pas prévu de tester l’eau du robinet pour le poliovirus. Edward Timbers, directeur des communications du département de la protection de l’environnement de la ville, a confirmé à l’AP dans un e-mail que les eaux usées de la ville ne peuvent pas se retrouver dans l’eau du robinet et que la présence de poliovirus dans les échantillons d’eaux usées n’implique pas que le virus est également présent. boire de l’eau. “Il existe deux systèmes distincts à New York”, a-t-il déclaré. L’eau potable de la ville de New York est traitée avec des agents purifiants pour garantir qu’elle peut être consommée en toute sécurité et exempte d’agents pathogènes, selon le rapport 2021 sur l’approvisionnement et la qualité de l’eau potable de la ville. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, la poliomyélite peut se propager par l’eau contaminée par les matières fécales d’une personne infectée, bien qu’elle se propage généralement par contact de personne à personne. Le ministère de la Santé de l’État a commencé à surveiller les eaux usées à la recherche de signes de poliovirus grâce à des échantillonnages répétés après qu’un résident du comté de Rockland, à New York, a développé une paralysie à la suite du poliovirus plus tôt cet été, a déclaré Fuld. Selon l’agence d’État, le CDC a confirmé la présence de poliovirus dans des échantillons d’eaux usées de New York, du comté de Rockland et du comté d’Orange à New York. Le Dr Kimberly Thompson, experte en poliomyélite et présidente de l’association de santé à but non lucratif Kid Risk, Inc., a expliqué que des échantillons répétés de poliovirus trouvés dans les eaux usées sont des indicateurs de la propagation du virus, car il peut être transmis par les excréments d’une personne infectée. Une fausse allégation similaire prétendant la variole du singe a été trouvée dans l’eau potable de Géorgie et s’est également propagée sur les réseaux sociaux ce mois-ci.

— La rédactrice de l’Associated Press, Melissa Goldin à New York, a contribué à ce rapport.

Les messages déforment la tentative infructueuse de rappeler le procureur du district de Los Angeles

RÉCLAMATION: Le comté de Los Angeles a disqualifié près de 30% des bulletins de vote ou des signatures de vote lors de la tentative de rappel du procureur de district progressiste du comté, George Gascón.

LES FAITS: Le comté n’a pas disqualifié les bulletins de vote ou les signatures de bulletins de vote. Il a disqualifié près de 200 000 des quelque 716 000 signatures de pétitions appelant à un vote pour rappeler Gascón. Les responsables électoraux du comté de Los Angeles ont déclaré lundi qu’une proposition de rappel de l’AD progressiste du comté avait échoué après que les organisateurs du rappel n’avaient pas recueilli suffisamment de signatures de pétition valides pour planifier une élection. Les organisateurs du rappel devaient rassembler près de 570 000 signatures de pétition valides pour planifier une élection, mais les responsables du comté ont découvert qu’environ 520 000 étaient valides après avoir disqualifié près de 200 000 signatures. Cette nouvelle a été déformée en ligne cette semaine lorsque Donald Trump Jr. et d’autres ont faussement affirmé que le le comté avait disqualifié les « bulletins de vote » ou les « signatures de bulletin de vote ». Le fils de l’ancien président a fait les deux déclarations, une sur Twitter et une sur la plateforme Truth Social de son père. “Ainsi, à Los Angles, ils viennent de disqualifier près de 30% des signatures des bulletins de vote MAIS ils s’attendent à ce que vous croyiez que MOINS DE 1% des bulletins de vote étaient erronés lors de l’élection présidentielle de 2020!” Trump Jr. a tweeté lundi, mal orthographié Los Angeles. Les signatures de pétition que le comté a jugées invalides ont été recueillies dans la communauté pour tenter de démontrer le soutien des électeurs à la planification d’une élection de rappel. Un communiqué de presse du lundi du comté a déclaré que les signatures se sont avérées invalides pour diverses raisons, y compris les signataires non inscrits pour voter, signant plus d’une fois, répertoriant des adresses différentes de celles de leurs inscriptions sur les listes électorales, utilisant des signatures qui ne correspondaient pas à leur inscription sur les listes électorales. signatures et vivant à l’extérieur du comté. Le comité de rappel a déclaré qu’il examinerait les signatures rejetées et le processus de vérification et “chercherait à s’assurer qu’aucun électeur n’était privé de son droit de vote”. Joshua Spivak, expert en élections révocatoires et chercheur principal au Hugh L. Carey Institute du Wagner College, a déclaré que le taux de rejet des signatures était « dans la fourchette » des rappels passés en Californie. Il a souligné que la plupart des rejets ne se produisaient pas à cause des signatures elles-mêmes, mais parce que les signataires n’étaient pas des électeurs inscrits ou n’avaient pas signé plusieurs fois. Un représentant de l’organisation Trump n’a pas répondu à une demande de commentaire.

– L’écrivain de l’Associated Press, Ali Swenson à New York, a contribué à ce rapport. ___

Le Danemark n’a pas “interdit” les vaccins COVID-19 pour les enfants

RÉCLAMATION : Le Danemark a interdit les vaccins COVID-19 pour les enfants.

LES FAITS : Les résidents danois de moins de 18 ans ne seront plus automatiquement éligibles aux vaccins COVID-19, mais il n’y a pas d’interdiction globale pour ce groupe d’âge, car les mineurs à haut risque pourront toujours se faire vacciner après un bilan médical. Les utilisateurs des médias sociaux présentent à tort les changements apportés au programme de vaccination d’automne et d’hiver de l’Autorité sanitaire danoise pour les moins de 18 ans comme une «interdiction». “Le Danemark déclare clairement que les enfants ne devraient pas être vaccinés avec un INTERDICTION TOTALE sur Covid vax pour les enfants”, a faussement affirmé un utilisateur de Twitter. Mais les directives du Danemark concernant les vaccins COVID-19 pour les enfants ne font que changer. Le programme de vaccination de l’agence indique que, puisque les enfants et les jeunes « tombent très rarement gravement malades » à cause de la variante omicron du COVID-19, les moins de 18 ans ne recevront plus la première dose à partir du 1er juillet. À partir du 1er septembre, les jeunes recevront ne reçoivent plus la deuxième dose, bien que ceux qui risquent de développer une maladie grave puissent toujours se faire vacciner après une évaluation médicale. “L’autorité sanitaire danoise ne prévoit pas actuellement de recommander la vaccination aux personnes de moins de 18 ans en tant que groupe”, a déclaré Lotte Bælum, porte-parole de l’agence, à l’AP dans un e-mail. “Les enfants et les jeunes qui présentent un risque accru d’évolution grave du covid-19 continueront d’avoir la possibilité de se faire vacciner après une évaluation individuelle.” Le pays commencera le programme de vaccination d’automne et d’hiver contre le COVID-19 en octobre. Environ 81% des 5,8 millions d’habitants du Danemark ont ​​reçu deux doses d’un vaccin contre le COVID-19 et près de 62% ont reçu un rappel, selon le ministère danois de la Santé. En avril, l’AP a rapporté qu’en raison de la couverture vaccinale élevée du Danemark, le pays mettait fin à de vastes efforts de vaccination, mais les personnes de plus de 50 ans ou plus recevront des invitations à se faire vacciner. L’autorité sanitaire danoise recommande toujours que les personnes qui ne sont absolument pas vaccinées reçoivent la primo-vaccination.

