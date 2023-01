PAS DE VRAIES NOUVELLES : un aperçu de ce qui ne s’est pas produit cette semaine

Un tour d’horizon de certaines des histoires et des visuels les plus populaires mais complètement faux de la semaine. Aucun de ceux-ci n’est légitime, même s’ils ont été largement partagés sur les réseaux sociaux. L’Associated Press les a vérifiés. Voici les faits :

Le jackpot Mega Millions d’un milliard de dollars ne déclenchera pas de facture IRS de 850 millions de dollars

RÉCLAMATION : L’IRS percevrait près de 850 millions de dollars d’impôts sur un jackpot Mega Millions de plus d’un milliard de dollars.

LES FAITS: Le gagnant du jackpot de loterie qui s’élevait à 1,1 milliard de dollars plus tôt cette semaine, lorsque les réclamations ont circulé, s’attendrait à payer au moins 135 millions de dollars en impôts fédéraux sur le revenu s’il choisit de recevoir ses gains en une seule fois, plutôt que plus de 30 ans. C’est encore bien moins que les 850 millions de dollars réclamés en ligne. Au milieu de la frénésie qui a précédé le tirage au sort du Mega Millions de mardi, les utilisateurs des médias sociaux ont partagé des messages suggérant que la part du lion d’un tel jackpot se retrouverait finalement dans les coffres du gouvernement fédéral sous forme de recettes fiscales. Personne n’a atteint les six numéros en 25 essais remontant à plus de deux mois. Le prix s’élève désormais à 1,35 milliard de dollars – le deuxième plus élevé de l’histoire du concours – avec le prochain tirage prévu pour vendredi soir. Danielle Frizzi-Babb, porte-parole du concours Mega Millions, explique que les gagnants de la loterie peuvent choisir entre recevoir leurs gains soit par versements annuels, soit en une seule fois. Pour un jackpot de 1,1 milliard de dollars, c’est un choix entre une somme forfaitaire d’environ 569 millions de dollars ou des paiements annuels qui augmentent sur 30 ans, allant de 16,5 millions de dollars la première année à environ 68 millions de dollars la dernière année, a-t-elle expliqué dans un e-mail. Le paiement forfaitaire représente la valeur actuelle du jackpot annoncé, qui est basée sur le total des paiements annuels. Quelle que soit l’option choisie par le gagnant, le taux d’imposition fédéral de 24 % est automatiquement retenu sur les paiements, selon Frizzi-Babb. Pour l’option de somme forfaitaire, cela signifie environ 136,5 millions de dollars, laissant le gagnant avec un paiement d’environ 432 millions de dollars. Le gagnant serait également soumis à des impôts fédéraux supplémentaires, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu de son État, a noté Robert Pagliarini, président de Pacifica Wealth Advisors, une société de gestion de placements et de stratégie fiscale à Irvine, en Californie. Par exemple, le paiement massif et unique placerait le gagnant dans la tranche d’imposition fédérale supérieure, car les bénéfices de la loterie sont considérés comme un revenu régulier par l’IRS, a-t-il déclaré. Mais même avec des taxes fédérales supplémentaires prises en compte, Pagliarini a estimé que le gagnant du jackpot finirait par devoir plus de 210 millions de dollars à l’IRS s’il optait pour la somme forfaitaire – bien loin des près de 850 millions de dollars suggérés par les utilisateurs des médias sociaux. Si le gagnant opte pour les paiements annuels, la facture totale de l’IRS ne s’élèverait toujours qu’à environ 444 millions de dollars, en supposant que le taux d’imposition fédéral le plus élevé reste à 37%, a déclaré Pagliarini. “La réponse courte est que ces chiffres Instagram sont incorrects”, a-t-il écrit.

— L’écrivain de l’Associated Press, Philip Marcelo à New York, a contribué à ce rapport.

Les dirigeants du monde sont montés dans la limousine du président américain

RÉCLAMATION : Lorsque le président mexicain Andrés Manuel López Obrador est monté dans la limousine présidentielle américaine parfois appelée “la bête”, c’était la première fois qu’un dirigeant étranger voyageait dans le véhicule avec un président américain.

LES FAITS : Plusieurs dirigeants mondiaux ont voyagé dans la Cadillac présidentielle américaine, dont l’ancien président mexicain Vincente Fox, le président français Emmanuel Macron, feu le Premier ministre japonais Shinzo Abe et l’ancien président russe Dmitri Medvedev. La visite du président Joe Biden au Mexique cette semaine pour un sommet des dirigeants nord-américains a commencé par un tour dans sa limousine présidentielle lourdement blindée parfois appelée «la bête». Biden et López Obrador ont roulé ensemble dans le véhicule, discutant en conduisant à Mexico, a rapporté l’AP. Les utilisateurs des médias sociaux ont répondu aux reportages sur le trajet avec de fausses affirmations selon lesquelles il était «sans précédent» ou anormal pour un président étranger de voyager dans la limousine présidentielle. “C’est la première fois qu’un dirigeant étranger voyage à bord avec un président américain”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Le président Biden et les anciens présidents américains parcourent le monde et sont accueillis par des dirigeants hôtes, mais le protocole est que POTUS roule toujours seul ou avec sa famille/son personnel dans la Bête”, a écrit un autre. Mais les reportages au fil des ans confirment que plusieurs dirigeants étrangers ont partagé le véhicule avec les présidents américains. En 2017, le président de l’époque Donald Trump et son homologue français Macron se sont rendus ensemble dans “la bête” au palais présidentiel à Paris, a rapporté l’AP. Toujours en 2017, des photos d’AP et d’autres agences de presse montrent qu’Abe est monté dans la limousine présidentielle avec Trump lors d’une visite dans un complexe de golf en Floride. L’ancien président Barack Obama a également partagé le véhicule avec Medvedev en 2010. En réponse à une demande de commentaires de l’AP, les services secrets ont déclaré que “en raison de la nécessité de maintenir la sécurité opérationnelle, les services secrets américains ne commentent pas les moyens, les méthodes ou ressources utilisées pour mener nos opérations de protection.

– L’écrivain de l’Associated Press León Ramírez à Mexico a contribué à ce rapport avec des reportages supplémentaires d’Ali Swenson à New York.

Les archéologues n’ont pas déterré une tombe mythologique d’Osiris

RÉCLAMATION : “Des scientifiques viennent de trouver le tombeau du dieu égyptien Osiris à côté du Nil.”

LES FAITS : Aucune découverte de ce genre ne s’est produite. Les publications en ligne recyclent les informations sur les découvertes archéologiques passées en Égypte, notamment la découverte en 2015 d’une tombe inspirée de la tombe d’Osiris. Une vidéo YouTube qui a amassé plus de 1,7 million de vues en sept jours a déclenché une vague de rumeurs en ligne selon lesquelles des archéologues en Égypte auraient fouillé la véritable tombe d’un dieu égyptien. “Des scientifiques viennent de trouver la tombe du dieu égyptien Osiris à côté du Nil”, annonce le titre de la vidéo. Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi à la vidéo avec effroi, car Osiris est l’ancien dieu égyptien des enfers et la divinité chargée de juger les âmes dans l’au-delà. Cependant, les archéologues n’ont pas dérangé les anciens cimetières d’Osiris ou de toute autre figure mythologique, ont déclaré des experts en archéologie égyptienne à l’AP. Aucune découverte récente de ce type n’a été rapportée dans les actualités, et la vidéo YouTube de 28 minutes présente des clips sur une variété de découvertes au fil des ans, ont confirmé les experts. « Rien de précis ici ; les vidéos ne font qu’enchaîner des extraits de tombes et de temples de toute l’Égypte », a déclaré Peter Der Manuelian, professeur d’égyptologie à l’Université de Harvard, à l’AP dans un e-mail. Par exemple, la vidéo décrit, sans mentionner la date, la découverte en 2015 d’une tombe « construite à l’image » de la tombe d’Osiris. Dans cette découverte sur la rive ouest du Nil près de Louxor, une équipe archéologique hispano-italienne a trouvé une tombe qui “n’a pas été construite pour Osiris mais dont l’architecture imite le célèbre Osireion à Abydos qui lui-même imite partiellement les plans des tombes royales du Nouvel Empire”. dans la Vallée des Rois », selon Lorelei Corcoran, directrice de l’Institut d’art et d’archéologie égyptiens de l’Université de Memphis. “La tombe contient une statue d’Osiris, mais ces statues ont constitué le centre du culte d’autres tombes de la période tardive telles que la tombe de Harwa dans la région voisine d’Assasif à Thèbes”, a déclaré Corcoran. “Les nouvelles récentes semblent être un recyclage de cette découverte.” Un message électronique laissé à l’excavateur principal de la tombe n’a pas été renvoyé.

—Ali Swenson

Coronavirus ne veut pas dire “virus de la crise cardiaque” en latin

RÉCLAMATION : En latin, l’expression « virus corona », écrite avec des espaces entre les parties du mot, se traduit par « virus de la crise cardiaque » en anglais.

LES FAITS: Le mot «coronavirus» en latin, même lorsqu’il est divisé, ne se traduit pas par «virus de la crise cardiaque». Les utilisateurs de médias sociaux saisissent des espaces supplémentaires lorsqu’ils traduisent “virus corona” du latin dans Google Translate, ce qui fausse les résultats en anglais. Une vidéo récente circulant sur les réseaux sociaux affirmait que la saisie du “virus corona” dans Google Translate prouvait qu’il se traduisait par “virus de la crise cardiaque”. Dans la vidéo, l’utilisateur des médias sociaux saisit deux espaces entre “ona” et “virus” pour obtenir le résultat. Sans les espaces, Google Traduction se contente de répéter «cor ona virus» en latin à «cor ona virus» en anglais. Un utilisateur de Twitter a partagé la vidéo avec les hashtags « #vaccinedeaths » et « #VaccineSideEffects ». Dans le passé, les utilisateurs des médias sociaux ont prétendu à tort que le vaccin COVID-19 provoquait des crises cardiaques. Mais les experts disent que c’est une traduction inexacte du latin. L’ajout d’espaces à « coronavirus » oblige l’outil Google Traduction à tenter de traduire certaines sections séparément. “Cette équation (virus corona = virus (d’attaque) cardiaque) n’est guère plus qu’un non-sens sous-littéré”, a écrit Marcus Folch, professeur agrégé de lettres classiques à l’Université de Columbia. Folch a souligné que « corona » en latin se traduit par « couronne » et « cor » se traduit par « cœur », tandis que « virus » se traduit par un liquide visqueux ou un poison. Et “ona” n’est pas un mot en latin. Daniel Solomon, professeur d’études classiques à l’Université Vanderbilt, a déclaré à l’Associated Press dans un e-mail que “ona” n’est pas un mot latin, mais la traduction pourrait être une confusion avec “onus” ou “onera”, qui signifie “fardeau”. ” Étant donné que “virus corona” n’est pas un mot ou une expression en latin, l’outil Google Translate traduit séparément certains mots racines individuels, a confirmé un porte-parole de Google à l’AP.

— La rédactrice d’Associated Press, Arijeta Lajka à New York, a contribué à ce rapport.

