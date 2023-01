PAS DE VRAIES NOUVELLES : un aperçu de ce qui ne s’est pas produit cette semaine

Un tour d’horizon de certaines des histoires et des visuels les plus populaires mais complètement faux de la semaine. Aucun de ceux-ci n’est légitime, même s’ils ont été largement partagés sur les réseaux sociaux. L’Associated Press les a vérifiés. Voici les faits :

Des affirmations lient sans fondement les vaccins COVID aux décès d’athlètes

RÉCLAMATION : Deux chercheurs ont découvert que plus de 1 500 athlètes ont subi un arrêt cardiaque depuis le début des vaccinations contre le COVID-19, contre une moyenne précédente de 29 athlètes par an, ce qui suggère que les vaccins provoquent une augmentation spectaculaire de ces problèmes cardiaques.

LES FAITS: Les chercheurs ont cité un numéro d’un blog qui répertorie les nouvelles sur les décès récents et les urgences médicales parmi les personnes de tous âges, du monde entier – dont certaines ont été attribuées à d’autres causes. Après l’arrêt cardiaque de la sécurité de Buffalo Bills Damar Hamlin lors d’un match lundi, les publications sur les réseaux sociaux et Fox News ont diffusé un récit long et erroné selon lequel les vaccins COVID-19 provoquent une augmentation spectaculaire du nombre de décès d’athlètes. « Le cardiologue Peter McCullough et le chercheur Panagis Polykretis se sont penchés sur cette tendance en Europe, dans les ligues sportives européennes. Ils ont découvert qu’avant le COVID et les vaccins COVID-19, il y avait environ 29 arrêts cardiaques dans ces ligues sportives européennes par an », a déclaré Tucker Carlson de Fox dans un segment mardi. “Depuis le début de la campagne vax, il y a eu plus de 1 500 arrêts cardiaques au total dans ces ligues et les deux tiers d’entre eux ont été mortels.” Carlson faisait en fait référence à une lettre, et non à une étude rigoureuse, que McCullough et Polykretis ont publiée dans une revue scandinave fin 2022. Et cette lettre cite simplement le blog goodciencing.com. La liste du blog est une compilation de reportages sur les décès récents et les urgences médicales, et elle comprend des cas qui n’ont pas été signalés comme étant provoqués par un arrêt cardiaque : certains décès, par exemple, auraient été dus au cancer. La liste comprend également des incidents du monde entier et parmi des personnes de tous âges – y compris certaines dans les années 70 et 80 – pas seulement des athlètes des « ligues sportives européennes », comme l’a affirmé Carlson. “Ce n’est pas de la vraie recherche”, a déclaré à l’AP le Dr Matthew Martinez, directeur de la cardiologie du sport au Atlantic Health System du Morristown Medical Center. “N’importe qui peut écrire une lettre à l’éditeur et ensuite citer un article qui n’a aucune rigueur académique.” Le Dr Jonathan Kim, chef de la cardiologie du sport à la faculté de médecine de l’Université Emory, a également déclaré à propos de l’article de blog : “C’est tout simplement choquant d’utiliser cela comme une citation.” “Ce sont des déchets scientifiques, vous ne pouvez pas simplement tirer un tas de reportages médiatiques”, a-t-il ajouté. La lettre de McCullough et Polykretis compare ensuite le chiffre douteux de “1 598” d’incidents récents du blog à une étude de 2006 qui a trouvé 1 101 rapports de mort cardiaque subite chez des athlètes sur une période de 38 ans, soit une moyenne de 29 par an. Cette analyse, cependant, a examiné la littérature spécifiquement pour les rapports de mort cardiaque subite chez les athlètes de moins de 35 ans. L’étude a également noté que ses conclusions étaient limitées car les cas étaient probablement sous-estimés. Le Dr Neel Chokshi, directeur médical du programme de cardiologie et de conditionnement physique de Penn Medicine, a déclaré qu’il serait «inexact» de tirer des conclusions en comparant l’étude de 2006 et les chiffres du blog. “Les données présentées ici ne soutiennent pas l’idée que les vaccins ont provoqué une augmentation de la mort subite”, a-t-il déclaré. Les vaccins COVID-19 de Pfizer et Moderna comportent un risque rare de myocardite, une inflammation du cœur, bien que les experts et les responsables affirment que les avantages de la vaccination l’emportent sur les risques. Les cardiologues ont déclaré à l’AP qu’ils n’avaient pas observé l’augmentation spectaculaire des arrêts cardiaques soudains allégués sur les réseaux sociaux. McCullough et Fox News n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires.

– L’écrivain d’Associated Press Angelo Fichera à Philadelphie a contribué à ce rapport avec des reportages supplémentaires d’Ali Swenson et de Sophia Tulp à New York.

La vidéo montre une interview vieille de plusieurs mois avec Tucker Carlson et Andrew Tate

RÉCLAMATION: La personnalité des médias sociaux Andrew Tate a été libérée en Roumanie, selon une interview de l’animateur de Fox News, Tucker Carlson.

LES FAITS : L’interview de Fox Nation a été publiée le 25 août 2022 sur les comptes de médias sociaux de Carlson. Tate, ainsi que trois autres personnes, seront détenus pendant 30 jours en Roumanie au cours d’une enquête. La semaine dernière, Tate, un ancien kickboxeur professionnel, a été arrêté en Roumanie pour trafic d’êtres humains et viol, selon des responsables. Dans la foulée, plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont refait surface un clip vieux de plusieurs mois de Carlson interviewant Tate, affirmant que la vidéo montrait Tate après avoir été libéré de sa garde à vue. « ANDREW TATE et son frère ont été libérés. AUCUN FRAIS », affirme un tweet contenant la vidéo. Dans le clip raccourci publié sur les réseaux sociaux, Carlson demande à Tate s’il a été arrêté en Roumanie pour trafic d’êtres humains. Tate répond : « Je n’ai pas été arrêté. Donc, ce qui s’est passé, c’est que j’ai souffert d’un cas d’écrasement. Il est très populaire auprès des personnes qui sont grandes sur Internet. De nombreux grands YouTubers ont été écrasés. C’est là que vous appelez la police et que vous dites que quelqu’un a une arme à feu ou qu’il y a une prise d’otage, et l’équipe de frappe arrive. Mais le clip a été publié des mois avant l’arrestation de Tate la semaine dernière. Un extrait plus long de l’interview a été publié sur la page Facebook de Carlson le 25 août. Le 29 décembre, Tate, un citoyen britannique, a d’abord été détenu avec son frère Tristan et deux Roumains pendant 24 heures au nord de la capitale roumaine, Bucarest. Un juge a prolongé leur période de détention à 30 jours à compter de leur période de détention initiale, a déclaré Ramona Bolla, porte-parole de l’agence roumaine de lutte contre le crime organisé DIICOT. Bolla a déclaré que la décision n’était pas définitive et que les quatre suspects avaient déjà fait appel de la prolongation, a rapporté l’AP. Tate était auparavant banni de plusieurs plateformes de médias sociaux pour avoir exprimé des opinions misogynes et des discours de haine.

Les traitements COVID n’ont pas été supprimés pour l’utilisation d’urgence des vaccins OK

RÉCLAMATION : L’ivermectine et l’hydroxychloroquine ont été supprimées en tant que traitements COVID-19 car les vaccins ne pouvaient pas recevoir d’autorisation d’utilisation d’urgence si de tels traitements étaient disponibles.

LES FAITS: Il n’y a rien dans la loi ou la réglementation fédérale qui interdit qu’une mesure préventive telle qu’un vaccin soit autorisée pour une utilisation d’urgence parce qu’un traitement est disponible, disent les experts et les responsables. Les utilisateurs des médias sociaux partagent une théorie du complot qui postule que les médicaments hydroxychloroquine et ivermectine ont été retenus comme traitements COVID-19 par les autorités afin de donner le feu vert aux vaccins sous autorisation d’utilisation d’urgence. C’est faux, ont déclaré des experts et des responsables à l’AP. Les vaccins COVID-19 de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson ont tous été initialement mis à disposition sous autorisation d’utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration – bien que les vaccins Pfizer et Moderna aient ensuite été entièrement approuvés pour certaines personnes. Une autorisation d’utilisation d’urgence, explique la FDA, permet l’utilisation de produits médicaux non approuvés – ou les utilisations non approuvées de produits médicaux approuvés – dans des situations d’urgence dans lesquelles “il n’y a pas d’alternatives adéquates, approuvées et disponibles”. Mais la FDA a déclaré dans un communiqué qu’un “traitement disponible pour le COVID-19 n’empêche pas la FDA d’autoriser un vaccin pour prévenir le COVID-19”. De même, Ana Santos Rutschman, professeur de droit à l’Université de Villanova et experte en droit et politique en matière de vaccins, a déclaré qu’il n’y avait rien dans la loi fédérale ou la réglementation de la FDA indiquant que l’existence d’un traitement pour une maladie particulière signifie qu’une autorisation d’utilisation d’urgence ne peut pas être émis pour une mesure préventive telle qu’un vaccin. “Ce sont deux types distincts de médicaments et d’outils dans la boîte à outils de santé publique et il peut y avoir un besoin pour l’un de ces produits ou pour les deux dans une situation d’EUA”, a-t-elle déclaré dans un e-mail. La FDA avait également approuvé le médicament remdesivir pour une utilisation chez les patients hospitalisés COVID-19 en octobre 2020 – deux mois avant que l’agence n’autorise le premier vaccin COVID-19 pour une utilisation d’urgence. En outre, l’agence avait délivré une autorisation d’utilisation d’urgence pour le plasma convalescent pour traiter les patients hospitalisés COVID-19 avant que les vaccins ne soient disponibles, a noté le Dr Aaron Kesselheim, professeur à la Harvard Medical School et expert en réglementation. L’hydroxychloroquine a en fait obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence pour le COVID-19 en 2020 également. Le médicament antipaludique a été autorisé à être utilisé pour certains patients hospitalisés COVID-19, mais la FDA a révoqué cette autorisation en juin 2020, affirmant que de nouvelles données suggéraient qu’il était “peu susceptible d’être efficace dans le traitement du COVID-19 pour les utilisations autorisées dans le EUA. » Les directives de traitement COVID-19 actuelles des National Institutes of Health déconseillent l’utilisation de l’ivermectine pour traiter la maladie, sauf dans les essais cliniques, car les études à ce jour n’ont pas démontré l’efficacité du médicament antiparasitaire.

—Angelo Fichera

La vidéo d’un cerf enneigé vient du Kazakhstan, pas des États-Unis

RÉCLAMATION : Une vidéo de personnes aidant un cerf dont la tête est recouverte de neige a été enregistrée aux États-Unis lors d’une énorme tempête hivernale qui a tué au moins 34 personnes fin décembre.

LES FAITS : La vidéo du cerf enneigé a été enregistrée au Kazakhstan et est en ligne depuis au moins mars 2021, date à laquelle elle a été présentée dans un reportage local. La vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, de nombreux utilisateurs affirmant qu’elle a été filmée au milieu des conditions météorologiques extrêmes récentes en Amérique du Nord. Dans les images, le cerf peut être vu debout sur une route, puis allongé sur le sol pendant qu’une personne enlève la neige tassée autour du visage de l’animal. Les affirmations selon lesquelles il a été pris récemment aux États-Unis ou au Canada ont circulé en anglais et en espagnol. Mais les images ont été enregistrées au Kazakhstan et sont en ligne depuis au moins mars 2021. Un média au Kazakhstan a publié un reportage présentant la vidéo datée du 2 mars 2021. Le rapport note qu’elle a été filmée par l’un des deux frères qui conduisaient. au Kazakhstan. Un utilisateur de Facebook correspondant au nom de l’un des frères identifiés dans le rapport, Abylaikhan Kuandyk, a partagé une version de la vidéo publiée par le média russe RT le 8 mars 2021 et a écrit dans le message : « Moi et mon frère Nurzhan Makayev. ” L’utilisateur de Facebook n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de l’AP. Le cerf montré dans le clip vidéo est probablement un chevreuil, a déclaré à l’AP Timothy Van Deelen, professeur d’écologie forestière et faunique à l’Université du Wisconsin-Madison. L’espèce est répandue en Eurasie et n’est pas originaire d’Amérique du Nord. L’absence de tache blanche sur la gorge ou de poils blancs brillants sur le ventre du cerf dans la vidéo indique qu’il ne s’agit pas d’un cerf de Virginie, a ajouté Van Deelen. Le cerf dans la vidéo semble également avoir une croupe blanche semblable à celle d’un chevreuil.

– Les rédacteurs d’Associated Press Josh Kelety à Phoenix et León Ramírez à Mexico ont contribué à ce rapport.

