PAS DE VRAIES NOUVELLES : un aperçu de ce qui ne s’est pas produit cette semaine

Un tour d’horizon de certaines des histoires et des visuels les plus populaires mais complètement faux de la semaine. Aucun de ceux-ci n’est légitime, même s’ils ont été largement partagés sur les réseaux sociaux. L’Associated Press les a vérifiés. Voici les faits :

Non, Yellowstone n’a pas “fermé” en raison de problèmes volcaniques

RÉCLAMATION: Les responsables du parc national de Yellowstone ont «fermé le parc» en raison d’un «soulèvement volcanique» croissant.

LES FAITS : Le parc national est ouvert et les experts disent qu’il n’y a aucune inquiétude quant à une éruption volcanique imminente. Mais une vidéo circulant sur Facebook utilise des images alarmantes de catastrophes ardentes pour affirmer à tort que les responsables de Yellowstone “ferment le parc” parce que “le soulèvement volcanique augmente”. Les experts disent que la vidéo se trompe sur les faits. “Le parc est ouvert pour la saison hivernale et n’a pas été fermé”, a déclaré Linda Veress, porte-parole de Yellowstone, à l’Associated Press dans un e-mail. Le site Web du National Park Service note que la plupart des routes du parc sont actuellement fermées aux automobiles mais ouvertes aux véhicules enneigés, comme c’est la routine en hiver. Cela ne veut pas dire que le parc est fermé ou qu’il connaît un « soulèvement » dangereux, qui fait référence à la montée du sol. “Cette idée de soulèvement volcanique à Yellowstone est de la foutaise”, a déclaré Michael Poland, scientifique responsable à l’Observatoire du volcan Yellowstone, dans une interview. Il a déclaré que Yellowstone a en fait connu une tendance à l’affaissement ou à la déflation depuis 2015. Le soulèvement se produit sur les volcans lorsque le magma s’accumule sous la surface, a déclaré la Pologne, mais cela peut aussi être le résultat de choses comme l’accumulation d’eau ou de gaz. Par exemple, Yellowstone peut subir un soulèvement mineur lorsque le sol absorbe le ruissellement de la fonte des neiges – comme une éponge sèche absorbant l’eau et poussant. Kari Cooper, professeur et président de l’Université de Californie à Davis, Département des sciences de la Terre et des planètes, a également déclaré dans un e-mail qu’une telle déformation du sol peut être causée par un certain nombre de facteurs. “La surface du sol à Yellowstone bouge tout le temps, parfois vers le haut et parfois vers le bas, et cela ne serait pas préoccupant à moins que ce ne soit en dehors des schémas normaux”, a-t-elle déclaré. La Pologne a ajouté que le magma est en grande partie stagnant à Yellowstone et que les experts ne s’inquiètent actuellement d’aucune sorte d’éruption volcanique.

– L’écrivain de l’Associated Press Angelo Fichera à Philadelphie a contribué à ce rapport.

Une étude de la FDA ne prouve pas que le vaccin Pfizer COVID provoque des caillots sanguins

RÉCLAMATION : Une étude de la Food and Drug Administration des États-Unis prouve que le vaccin COVID-19 de Pfizer provoque des caillots sanguins.

LES FAITS : La recherche a montré une association entre les personnes âgées ayant reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer et les embolies pulmonaires, mais les auteurs notent que les résultats ne prouvent pas un lien avec le vaccin. Pourtant, les utilisateurs des médias sociaux interprètent mal l’étude pour prétendre à tort qu’elle prouve que la FDA a admis que le vaccin COVID-19 de Pfizer provoque des caillots sanguins. Les chercheurs ont évalué plus d’une douzaine d’événements d’intérêt liés à la santé après la vaccination contre le COVID-19 chez les bénéficiaires de 65 ans et plus, en utilisant les données des Centers for Medicare & Medicaid Services. Les taux de chaque événement ont été comparés aux taux historiques. Les chercheurs ont découvert que les taux d’embolie pulmonaire – caillots sanguins dans les poumons – atteignaient le seuil pour être considérés comme un signal statistique, ce qui signifie qu’une association entre le vaccin et l’événement de santé a été détectée. Cependant, les chercheurs ont conclu dans l’article que la FDA ne prend actuellement aucune mesure réglementaire basée sur la détection, car “les signaux font toujours l’objet d’une enquête et nécessitent une étude plus approfondie”. L’étude note également que les nouvelles découvertes “doivent être interprétées avec prudence” car elles ne prouvent pas que le vaccin a causé les résultats. Abby Capobianco, attachée de presse de la FDA, a écrit mercredi dans un e-mail à l’Associated Press : « La FDA n’a trouvé aucune nouvelle relation causale entre le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 et les événements indésirables potentiels d’intérêt particulier identifiés dans 2021. » Les auteurs de l’étude ont également souligné plusieurs limites importantes de la recherche. Par exemple, l’analyse n’a pas ajusté les facteurs de risque sous-jacents tels que les comorbidités chez certains bénéficiaires. Le Dr Jeffrey Olin, cardiologue et professeur à la Icahn School of Medicine de Mount Sinai à New York, a réitéré que l’article avait trouvé un «signal», mais a souligné que ce n’était pas la même chose que la causalité. “Il y avait un signal légèrement accru dans ce vaccin par rapport aux autres qu’ils ont testés”, a déclaré Olin. « Donc, vous ne pouvez pas évaluer la causalité. Tout ce que vous pouvez dire, c’est qu’il y a une association. Et puis, si vous voulez évaluer la causalité, vous devez avoir une étude beaucoup plus sophistiquée. » Olin a noté que le groupe qui a reçu le vaccin Pfizer était plus âgé, plus susceptible d’être dans des maisons de soins infirmiers et avait plus de comorbidités qui les mettraient à l’hôpital – toutes choses associées à la coagulation du sang. Pfizer a refusé de commenter spécifiquement l’étude, mais a écrit dans un communiqué que les événements indésirables signalés après la vaccination ne peuvent pas être immédiatement attribués au vaccin.

– Sophia Tulp, rédactrice d’Associated Press à New York, a contribué à ce rapport avec des reportages supplémentaires de Josh Kelety à Phoenix.

La Nouvelle-Zélande ne demande pas aux gens de signaler les critiques de la politique COVID-19

RÉCLAMATION : Les responsables du renseignement néo-zélandais ont publié une brochure demandant aux gens de signaler les amis ou les membres de la famille qui critiquent les mesures politiques liées aux coronavirus comme des terroristes.

LES FAITS : Le service de renseignement de sécurité de Nouvelle-Zélande a confirmé qu’il ne demandait pas aux gens de signaler ceux qui s’opposent aux mesures de santé publique liées au COVID-19. Les messages se sont largement répandus sur les plateformes de médias sociaux affirmant que les responsables du renseignement néo-zélandais avaient publié une brochure demandant aux gens de signaler les amis et les membres de la famille qui s’opposent aux mesures COVID-19 comme des terroristes. Les messages comprenaient un clip vidéo d’un segment d’actualités d’octobre traitant d’un nouveau livret gouvernemental conçu pour aider les gens à identifier les signes de radicalisation. Dans le segment, le chef de l’agence d’espionnage nationale néo-zélandaise mentionne à un moment donné son opposition aux politiques COVID-19. Le commentaire intervient après que le narrateur a expliqué comment un nouveau groupe de terroristes potentiels “motivés par la politique” a émergé dans le pays. La vidéo coupe la directrice générale du service de renseignement de sécurité néo-zélandais, Rebecca Kitteridge, disant: «Il pourrait donc s’agir des mesures COVID que le gouvernement a prises, ou d’autres politiques qui sont interprétées comme portant atteinte aux droits, et c’est ce que je décris parfois comme une sorte de fouillis chaud d’idéologies et de croyances alimentées par des théories du complot. La vidéo circulant sur les réseaux sociaux semble avoir été modifiée à partir de l’original pour répéter le commentaire « Mesures COVID » de Kitteridge. Mais le livret lui-même, qui peut être lu en ligne, ne répertorie pas l’opposition ou la critique des politiques COVID-19 comme un indicateur d’extrémisme violent, et ne fait aucune mention du coronavirus. Certains des indicateurs énumérés dans le livret incluent l’acquisition d’ingrédients pour fabriquer des explosifs et l’expression d’une volonté de mourir pour une cause extrémiste violente. Le livret ne “demande pas au public de dénoncer quiconque s’oppose aux mesures de santé COVID-19”, a écrit un porte-parole du service de renseignement de sécurité néo-zélandais dans un e-mail à l’AP. “Pour être clair, nous ne sommes pas intéressés (ou même légalement autorisés à enquêter) sur les personnes qui exercent simplement leur droit démocratique de protester ou de s’opposer à la politique gouvernementale”, a ajouté le porte-parole. “Nous sommes intéressés à connaître les personnes qui pourraient montrer des signes de mobilisation vers un acte d’extrémisme violent.”

—Josh Kelety

Aucun rapport de vol d’uniforme postal, programme d’invasion de domicile: USPS

RÉCLAMATION: Un magasin d’uniformes du service postal américain a été cambriolé dans le Tennessee dans le cadre d’un stratagème visant à se faire passer pour des postiers et à pénétrer par effraction dans des maisons.

LES FAITS : La division chargée de l’application de la loi du service postal américain, qui enquête sur les vols et les cambriolages d’installations postales, affirme qu’elle n’a reçu aucun rapport récent sur un tel stratagème. Les utilisateurs des médias sociaux ont diffusé les avertissements d’une escroquerie des services postaux pour affirmer sans preuve que des personnes pénètrent par effraction dans des maisons en se faisant passer pour des facteurs avant les vacances. «S’il vous plaît soyez vigilant, le magasin d’uniformes du service postal des États-Unis a été cambriolé au cours du week-end, des uniformes ont été volés et ils les portent en se présentant chez les gens en déclarant qu’ils ont un colis pour eux et lorsque la porte est ouverte, ils forcent le vol des gens sous la menace d’une arme », a écrit un utilisateur social de Facebook qui a reçu près de 4 000 partages sur la publication. L’utilisateur n’a pas précisé où se déroulaient les vols allégués ni fourni de preuves. Les recherches de reportages récents sur un tel crime n’ont donné aucun résultat. Le service d’inspection postale des États-Unis, la division chargée de l’application de la loi de l’agence, a déclaré dans un communiqué à l’Associated Press qu’il n’avait reçu aucun rapport de vols de “magasins d’uniformes”. En fait, Dan Mihalko, un porte-parole du service d’inspection, a déclaré que la division n’était pas au courant que le service postal américain ait de tels magasins dédiés qui ne vendent que des uniformes. Il a déclaré que les uniformes postaux sont achetés auprès de vendeurs autorisés qui vendent également d’autres types d’uniformes. Alors que l’affiche originale ne donnait pas de détails sur l’emplacement, un utilisateur de Facebook dans les commentaires a affirmé que cela s’était passé à Nutbush, Tennessee, une communauté non constituée en société à Brownsville. Le chef du département de police de Brownsville a déclaré à l’AP que l’agence n’avait reçu aucun rapport concernant des vols d’uniformes postaux ou des invasions de domicile connexes. Alors que Memphis, dans le Tennessee, comprend également un petit quartier appelé Nutbush, un agent d’information du service de police de la ville a déclaré à l’AP que l’agence n’avait pas non plus reçu de rapports de crimes correspondant à cette description.

—Sophie Tulp

The Associated Press