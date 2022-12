PAS DE VRAIES NOUVELLES : un aperçu de ce qui ne s’est pas produit cette semaine

Un tour d’horizon de certaines des histoires et des visuels les plus populaires mais complètement faux de la semaine. Aucun de ceux-ci n’est légitime, même s’ils ont été largement partagés sur les réseaux sociaux. L’Associated Press les a vérifiés. Voici les faits :

Tous les votes ont été comptés dans le comté de Maricopa, malgré les affirmations en ligne

RÉCLAMATION: Les bulletins non comptés qui ont été mélangés avec des bulletins comptés sur les sites de vote du comté de Maricopa en Arizona n’ont pas été inclus dans les résultats finaux des élections de mi-mandat.

LES FAITS: Bien que ces bulletins de vote aient été mélangés dans deux centres de vote distincts le jour du scrutin, ils ont été correctement vérifiés et compilés avec précision, ont déclaré des responsables. Lors des élections de mi-mandat de novembre, un dysfonctionnement de l’impression a provoqué le rejet des bulletins de vote dans des dizaines de bureaux de vote du comté de Maricopa le jour du scrutin. Les agents électoraux ont conseillé aux électeurs dont les bulletins de vote ont été rejetés de les déposer dans une boîte de dépôt sécurisée appelée «porte 3» ou «boîte 3» pour être comptés plus tard au centre de tabulation du comté. Et tandis que les agents électoraux ont été formés pour séparer ces votes encore à compter de ceux compilés sur place, les bulletins de vote ont été «retournés ensemble», a écrit Megan Gilbertson, porte-parole du département des élections du comté de Maricopa, dans un e-mail à The Associated Press. Alors que l’État certifiait ses résultats cette semaine, des messages ont continué à circuler sur les réseaux sociaux affirmant à tort que ces bulletins de vote n’avaient jamais été comptés dans les résultats finaux, les utilisateurs citant une vidéo d’un observateur de sondage autoproclamé s’exprimant lors d’un conseil du comté de Maricopa le 28 novembre. de la réunion des Superviseurs. La femme dans la vidéo a déclaré que ces bulletins de vote avaient été combinés sur son site de vote situé «à côté de Camelback et de la 7e rue». «Ils ont mélangé les bulletins de vote non tabulés du tiroir 3 avec les bulletins de vote tabulés», dit la femme dans le clip, se référant à la case 3. «Il n’y a aucun moyen de trier cela et de suivre cela. Ce sont des votes perdus. Ce sont des voix perdues. Mais, comme l’a expliqué le comté dans les jours qui ont suivi les élections, il existe un moyen de trier et de suivre ces bulletins de vote, et les votes ont été comptés dans les résultats finaux. De plus, un tel mélange de bulletins de vote ne s’est produit que dans deux lieux de vote: l’église communautaire de Desert Hills à North Phoenix et l’église de Jésus-Christ de LDS à Gilbert, selon Gilbertson. Il n’y a aucune trace d’un tel mélange de bulletins de vote dans d’autres centres de vote, et le comté n’a jamais reçu de rapport sur le problème survenu sur le site de vote décrit par la femme, a déclaré Gilbertson à l’AP par téléphone mercredi. Une tentative pour joindre la femme qui a fait la réclamation lors de la réunion du 28 novembre a échoué. Sur les sites où le mélange s’est produit, les bulletins de vote concernés ont été isolés et audités pour s’assurer qu’aucun vote n’a été manqué ou compté deux fois, a écrit Gilbertson dans un e-mail cette semaine. Ce processus, appelé rapprochement d’audit, consiste à vérifier que le nombre total de bulletins de vote d’un centre de vote donné correspond au nombre d’électeurs qui se sont enregistrés sur le site. Des observateurs des deux partis politiques étaient présents. Tous les bulletins de vote du jour du scrutin doivent subir le processus. “Nous avons mis en place des redondances qui nous aident à garantir que chaque bulletin de vote légal n’est compté qu’une seule fois”, a écrit Gilbertson. “Ce processus garantit qu’aucun bulletin de vote n’a été compté deux fois et que tous les bulletins de vote déposés au centre de vote ont été comptés.” Dans un rapport de novembre répondant aux questions du bureau du procureur général de l’Arizona, le département des élections du comté de Maricopa a également affirmé qu’il avait “recompilé l’ensemble des bulletins de vote” des deux centres de vote concernés pour garantir l’exactitude du décompte. Gilbertson a déclaré dans les jours qui ont suivi les élections que des erreurs similaires avaient déjà été commises et que le processus pour y remédier était en place depuis des décennies, a rapporté l’AP. «Chaque bureau de vote du comté de Maricopa a un audit de rapprochement qui est effectué pour chaque élection», a déclaré Tammy Patrick, ancienne responsable de la conformité fédérale pour le département électoral du comté. “C’est littéralement comme ça depuis 30 ans ou plus.”

– L’écrivain de l’Associated Press Josh Kelety à Phoenix a contribué à ce rapport.

La demande de brevet ne montre pas que le test COVID a été développé en 2015

RÉCLAMATION : Une demande de brevet de test COVID-19 est datée de 2020 mais a en fait été déposée en 2015.

LES FAITS: La demande de brevet, pour un système permettant de déterminer si quelqu’un a une infection virale telle que COVID-19, note qu’une demande de brevet provisoire connexe a été déposée en 2015. Mais alors que la demande provisoire antérieure est liée à la technologie dans le 2020 demande, il ne faisait aucune mention de COVID-19. Les utilisateurs des médias sociaux partagent l’affirmation inexacte par le biais d’un mème, ce qui implique que COVID-19 était en fait connu des années avant son apparition fin 2019. Le mème suggère également que ces informations sont censurées sur les réseaux sociaux. “Le brevet du kit de test covid est détenu par Richard A. Rothchild”, lit-on dans un mème partagé sur Instagram, épelant de manière incorrecte le nom de famille de l’inventeur, Rothschild. “Il est daté de 2020 mais a été rempli le 13/10/2015 et s’appelle US2020279585 (A1).” Mais la demande de brevet en question a été déposée en mai 2020 et décrit une méthode d’utilisation des données biométriques pour “déterminer si l’utilisateur souffre d’une infection virale, comme le COVID-19”. Sous une section intitulée “Données d’application américaines connexes”, la demande fait état d’une demande provisoire déposée le 13 octobre 2015. Cela signifie cependant que le brevet est lié à la demande provisoire qui a été déposée il y a des années. Ils ne sont pas un dans le même. Une demande provisoire est essentiellement un espace réservé pour une intention de déposer une demande de brevet officielle, a déclaré Jonathan D’Silva, professeur adjoint de droit clinique et directeur de la clinique de droit de la propriété intellectuelle à la Penn State University. Les inventeurs peuvent déposer une demande provisoire pour différentes raisons, telles que la collecte de fonds ou la divulgation publique de leur idée pendant qu’ils y travaillent, a-t-il déclaré. L’application provisoire en 2015 concernait un “système et une méthode d’utilisation, de traitement et d’affichage des données biométriques”. La demande de brevet de 2020, quant à elle, était une « continuation en partie » d’une demande de brevet précédente, ce qui signifie qu’un nouveau matériel a été ajouté, a déclaré D’Silva. Dans ce cas, le nouveau matériel comprenait les références à COVID-19. “En général, vous n’avez pas à deviner ce qui se trouvait dans ces autres demandes de brevet”, a-t-il déclaré, car elles sont accessibles au public. Et dans les demandes précédentes des parents, “il n’y avait aucune mention de COVID-19”.

– L’écrivain de l’Associated Press Angelo Fichera à Philadelphie a contribué à ce rapport.

La publication déforme les faits sur les électeurs inscrits en Arizona

RÉCLAMATION: L’Arizona compte 9 871 525 électeurs inscrits mais sa population est de 7 270 000.

LES FAITS : L’État comptait environ 4 millions d’électeurs inscrits, soit des millions de moins que sa population d’environ 7 millions d’habitants. Une publication Instagram populaire utilise l’affirmation erronée pour suggérer une fraude électorale potentielle dans l’État, qui a été le théâtre d’une controverse électorale à mi-mandat. “9 871 525 est le nombre d’électeurs inscrits en AZ selon FB”, indique le message, “la population de l’AZ est de 7 270 000”. Une légende avec le message se lit comme suit : “récolte des bulletins de vote ?” — le terme péjoratif pour la collecte des bulletins de vote. Les lois concernant le dépôt de bulletins de vote pour d’autres électeurs varient selon l’État et en Arizona, seuls les soignants, les membres de la famille ou les membres du ménage peuvent déposer un bulletin de vote pour quelqu’un d’autre. Mais l’affirmation du poste concernant les électeurs inscrits en Arizona est fausse. L’Arizona a en fait enregistré 4 143 929 électeurs pour les élections de mi-mandat du 8 novembre, selon les données du bureau du secrétaire d’État de l’Arizona. La population totale de l’Arizona était de 7 276 316, selon une estimation de juillet 2021 du US Census Bureau.

—Angelo Fichera

Des tweets fabriqués proviennent d’un compte se faisant passer pour Hallie Biden

RÉCLAMATION: Hallie Biden, la belle-fille du président Joe Biden, a tweeté que l’ancien président Donald Trump avait remporté les élections de 2020. Elle a également tweeté que le soir des élections, la première dame Jill Biden a téléphoné aux agents électoraux pour arrêter de compter les bulletins de vote et « précipiter les faux bulletins de vote ».

LES FAITS : Le compte à l’origine de ces tweets est “frauduleux”, a déclaré la Fondation Beau Biden pour la protection des enfants, dont le conseil d’administration est présidé par Hallie Biden. Le président Joe Biden a battu Trump lors de l’élection présidentielle de 2020, remportant 306 voix électorales contre 232 pour Trump, et il n’y avait aucune preuve de fraude généralisée. Les tweets fabriqués attribués à Hallie Biden – la veuve du fils décédé du président Beau Biden – ont refait surface après avoir circulé au cours des derniers mois. Les faux tweets affirment que le soir des élections en 2020, Jill Biden était au téléphone avec « les législateurs des États et les personnes qui comptabilisent le vote » pour arrêter le décompte et exécuter un accord pour « se précipiter dans de faux bulletins de vote ». “Le président Trump a remporté cette élection et toute ma famille le sait”, lit-on dans l’un des tweets fabriqués. “Mme. Hallie Biden n’a pas de compte Twitter », a déclaré la fondation dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Tout compte portant son nom est frauduleux.” Une recherche dans les archives Internet du compte Twitter qui a publié les tweets, @HallieBiden, montre qu’il a été suspendu pour avoir enfreint les règles de la plateforme entre fin août et Début septembre 2022. La plate-forme avait une politique contre l’usurpation d’identité, qu’elle a continué à donner la priorité aux nouveaux propriétaires. Les versions archivées du compte montrent qu’il a publié de nombreuses allégations fausses et non vérifiées sur le vol des élections et sur les présidents Biden et Obama et leurs familles.

– L’écrivain de l’Associated Press, Ali Swenson à New York, a contribué à ce rapport.

Le plan de circulation dans l’Oxfordshire, en Angleterre, n’est pas un «verrouillage climatique»

RÉCLAMATION: Le comté d’Oxfordshire, en Angleterre, qui comprend la ville d’Oxford, impose un «confinement climatique» qui confinera les résidents dans leurs quartiers.

LES FAITS: L’Oxfordshire a approuvé un plan visant à installer des «filtres de circulation» sur certaines routes principales, restreignant l’accès des conducteurs pendant la journée et libérant de l’espace pour les bus, les cyclistes et les piétons. Mais les propriétaires de voitures peuvent demander des permis d’une journée pour contourner les nouvelles règles, et de nombreux autres véhicules sont exemptés. Toutes les parties du comté resteront accessibles en voiture, ont indiqué des responsables. La semaine dernière, les dirigeants locaux de l’Oxfordshire ont voté pour essayer un nouveau système de réduction du trafic dans le but de réduire la congestion dans la ville éponyme du comté. Certains sur les réseaux sociaux ont depuis comparé le programme à des politiques gouvernementales strictes de confinement du COVID-19. “ROYAUME-UNI. – Le conseil d’Oxfordshire, qui fait partie du club de la ville de 15 minutes, a adopté un plan pour tester un verrouillage climatique », a tweeté un utilisateur, accompagné d’une capture d’écran d’un article avertissant que « les résidents seront confinés dans leur quartier local ». Le plan “contrôlerait les mouvements dans une ville fermée, n’autorisant que 100 trajets en voiture à l’intérieur et à l’extérieur par voiture et surveillant tous les mouvements”, poursuit le tweet. Mais les «filtres de trafic» d’Oxfordshire ne bloqueront l’accès à aucune partie de la ville d’Oxford ou du reste du comté, et encore moins enfermeront les gens dans leurs quartiers, a déclaré le gouvernement du comté à l’Associated Press. “Partout dans la ville sera toujours accessible en voiture”, a écrit Paul Smith, porte-parole du conseil du comté d’Oxfordshire, dans un e-mail. “Personne n’aura besoin de l’autorisation du conseil de comté pour conduire ou quitter son domicile.” Les « filtres de trafic » sont des caméras de reconnaissance de plaques d’immatriculation, et non des barrières physiques. De 7h à 19h, les conducteurs de voitures particulières seront automatiquement verbalisés s’ils franchissent les filtres sans permis. Les automobilistes qui vivent à Oxford pourront demander 100 permis d’une journée pour traverser les filtres par an. Le « 15 minutes city club » auquel fait référence l’un des tweets trompeurs est un cadre d’urbanisme indépendant dans lequel les habitants de la ville pourraient idéalement accéder aux services essentiels à moins de 15 minutes à pied ou à vélo de leur domicile. Les fonctionnaires de la ville d’Oxford ont proposé séparément poursuivant ces buts. Mais certains sur les réseaux sociaux ont incorrectement lié les deux, suggérant que les règles de circulation empêcheront également les résidents de quitter leur quartier. La ville et le comté ont souligné dans une déclaration commune que les restrictions de circulation ne «seront pas utilisées pour confiner les gens» dans une zone donnée. “Tout le monde peut passer par tous les filtres à tout moment en bus, à vélo, en taxi, en scooter ou à pied”, ajoute le communiqué. De nombreux véhicules, comme les camionnettes et les motos, sont exemptés des nouvelles règles. Les conducteurs handicapés et les premiers intervenants ne seront pas non plus concernés. Les conducteurs qui n’ont pas de permis pourront également accéder à toute la ville sans être condamnés à une amende. Ils “pourraient juste avoir besoin d’utiliser un itinéraire différent ou de traverser la rocade pour éviter les filtres de trafic”, a écrit Smith.

– L’écrivain de l’Associated Press, Graph Massara à San Francisco, a contribué à ce rapport.

