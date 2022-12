PAS DE VRAIES NOUVELLES : un aperçu de ce qui ne s’est pas produit cette semaine

Un tour d’horizon de certaines des histoires et des visuels les plus populaires mais complètement faux de la semaine. Aucun de ceux-ci n’est légitime, même s’ils ont été largement partagés sur les réseaux sociaux. L’Associated Press les a vérifiés. Voici les faits :

L’équipement électoral de l’Arizona a été certifié avant les mi-mandats

RÉCLAMATION : L’équipement électoral en Arizona n’a pas été certifié par un laboratoire de test accrédité avant d’être utilisé lors des élections de mi-mandat.

LES FAITS: Le matériel de vote utilisé lors des élections de 2022 en Arizona a été certifié par le secrétaire d’État de l’Arizona et la Commission d’assistance électorale des États-Unis, selon les porte-parole et la documentation des deux bureaux. Une vidéo montrant un homme affirmant que les certifications du matériel électoral en Arizona avaient expiré avant les élections de 2018 s’est largement répandue en ligne ces derniers jours, de nombreux utilisateurs de médias sociaux affirmant que ce matériel n’était pas certifié lors des élections de mi-mandat de 2022. Dans la vidéo, un homme déclare que les machines électorales de l’Arizona doivent être “certifiées par un laboratoire de test accrédité” avant d’affirmer que “les accréditations des machines avaient expiré au moment de l’accréditation initiale” depuis l’élection de 2018. Un utilisateur de Twitter qui a posté la vidéo la semaine dernière a écrit que “les machines à voter en Arizona n’étaient pas certifiées et donc l’élection à son tour ne peut pas être légalement certifiée”. Le tweet avec la vidéo a été partagé plus de 15 000 fois. Mais l’équipement utilisé lors des élections de mi-mandat a été certifié, selon des responsables et des documents accessibles au public. “Tous les équipements électoraux de l’Arizona actuellement utilisés sont conformes aux normes fédérales et étatiques et restent correctement certifiés”, a écrit Sophia Solis, porte-parole du secrétaire d’État de l’Arizona, dans un e-mail à l’AP. L’équipement électoral utilisé en Arizona doit être certifié par la Commission d’assistance électorale des États-Unis et le secrétaire d’État pour s’assurer que l’équipement répond aux exigences fédérales et étatiques, selon Solis. Les certifications n’expirent pas, bien qu’une recertification soit nécessaire si des mises à niveau ou des modifications importantes sont apportées à l’équipement, a-t-elle écrit. Le bureau tient à jour une liste accessible au public des équipements de vote de l’Arizona qui ont déjà été certifiés, ainsi qu’une liste du matériel utilisé dans le cycle 2022, cette dernière montrant trois sociétés – Dominion, Election Systems & Software et Unisyn. Une page Web de la commission d’assistance électorale montre que tous les comtés de l’Arizona utilisent des systèmes de vote qui ont été certifiés par la commission et répertorie également les trois mêmes sociétés. “Selon nos archives, trois systèmes certifiés EAC sont utilisés en Arizona”, a écrit Karen Meyers, porte-parole de la commission, dans un e-mail à l’AP, citant les mêmes systèmes. Les fabricants d’équipements électoraux soumettent des demandes de certification à la Commission d’assistance électorale, a déclaré Laura Albert, ingénieure industrielle qui étudie les systèmes de vote à l’Université du Wisconsin-Madison. Des laboratoires accrédités par le gouvernement fédéral effectuent des tests de l’équipement dans le cadre du processus de certification. “Il y a beaucoup de vérifications et les responsables électoraux font beaucoup pour assurer l’intégrité du système”, a déclaré Albert.

– L’écrivain de l’Associated Press Josh Kelety à Phoenix a contribué à ce rapport.

Des messages affirment à tort que le comté d’Arizona a “perdu” près de 300 000 votes le jour du scrutin

RÉCLAMATION: Le comté de Maricopa en Arizona a annoncé que plus de 540 000 électeurs se sont rendus dans les centres de vote le jour du scrutin. Il a également annoncé que seuls 248 000 bulletins de vote le jour du scrutin avaient été comptés. Par conséquent, le comté a « perdu » quelque 292 000 suffrages.

LES FAITS : Cela déforme les données du comté. Alors que les responsables du plus grand comté de l’Arizona se réunissaient pour certifier le démarchage des élections de 2022 lundi, les utilisateurs des médias sociaux ont partagé de fausses déclarations sur les chiffres de participation publiés par le comté le jour du scrutin. « IMPOSSIBLE : le comté de Maricopa a perdu 291 930 votes le jour du scrutin ? lire un titre sur un site Web conservateur populaire. “RAPPORT BOMBSHELL: le comté de Maricopa a annoncé que le jour du scrutin, plus de 540 000 ÉLECTEURS ont visité l’un des 223 centres de vote n’importe où dans le comté MALGRÉ la publication des DONNÉES FINALES DES RÉSULTATS OFFICIELS affirmant que seulement 248 070 personnes ont voté…” lire un tweet partagé plus de 8 000 fois. Les messages faisaient référence à un document dans lequel le comté annonçait que “le jour du scrutin, plus de 540 000 électeurs ont visité un site, ce qui représente plus d’électeurs le jour du scrutin que toutes les élections générales précédentes depuis 2008”. Les messages citent également un document du comté de Maricopa rapportant les résultats finaux des élections, qui montrent que 248 070 bulletins de vote « le jour du scrutin » ont été comptés. Cependant, ces affirmations déforment le chiffre de 540 000 électeurs, selon Megan Gilbertson, porte-parole du département des élections du comté. Le chiffre comprend non seulement les 248 000 personnes qui ont voté en personne le jour du scrutin, mais également environ 290 000 électeurs qui ont reçu des bulletins de vote par correspondance et les ont retournés en personne le jour du scrutin, ainsi que près de 3 000 personnes qui ont voté provisoirement le jour du scrutin. . Ensemble, les 248 000 votes en personne le jour du scrutin, les 290 000 votes anticipés et les 3 000 bulletins de vote provisoires ont représenté plus de 540 000 personnes qui se sont rendues dans les centres de vote du comté le jour du scrutin.

– L’écrivain de l’Associated Press, Ali Swenson à New York, a contribué à ce rapport.

L’ancien styliste de Balenciaga n’est pas représenté dans une tenue diabolique

RÉCLAMATION : Une photo montre Lotta Volkova, la plus grande créatrice de la marque de mode de luxe Balenciaga, vêtue d’une tenue diabolique tout en tenant deux poupées rouges.

LES FAITS : Volkova, une styliste russe, n’est pas la meilleure créatrice de Balenciaga, ni la femme sur la photo, a confirmé son agent à l’AP. Après que Balenciaga ait été critiqué ces derniers jours pour des campagnes publicitaires critiquées pour tolérer l’exploitation des enfants, les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à partager l’image sanglante. “C’est la designer en chef de Balenciaga, Lotta Volkova”, a déclaré un tweet avec l’image. « Assez dit. Ils savaient exactement ce qu’ils étaient entrain de faire.” Il avait reçu plus de 19 000 likes et plus de 6 000 partages. Mais Julia Hackel, l’agent de Volkova, a déclaré à l’AP que la femme sur la photo n’était pas Volkova. “Nous pouvons confirmer que Lotta Volkova n’est pas la personne représentée sur l’image mentionnée largement diffusée sur Twitter”, a-t-elle écrit dans un e-mail. Volkova n’est pas non plus un designer de premier plan chez Balenciaga. Elle a déjà travaillé avec la marque, mais en tant que styliste, selon Hackel, qui a ajouté que Volkova n’avait pas travaillé avec Balenciaga depuis 2018. Un porte-parole de Balenciaga a en outre confirmé à l’AP que Volkova n’avait pas travaillé avec la marque depuis cette année. La photo originale a été prise par un photographe de Getty Images en 2016. Une légende de l’image indique qu’elle montre un mannequin pendant la Fashion Week chinoise à Pékin marchant sur le podium pour Sheguang Hu, un créateur de mode chinois – pas Balenciaga. Balenciaga est critiqué pour deux campagnes publicitaires. L’un, pour sa collection de boutiques de cadeaux 2022, présentait des enfants tenant des sacs en forme d’ours en peluche vêtus de ce qui semblait être un équipement de bondage. L’autre, pour sa collection du printemps 2023, comprenait une photo présentant un document partiellement obscurci de United States v. Williams, une décision de la Cour suprême de 2008 confirmant que la pornographie juvénile n’est pas protégée par le premier amendement. Volkova a été faussement accusée d’être impliquée dans les campagnes après que les utilisateurs des médias sociaux aient partagé des captures d’écran de messages de son compte Instagram montrant des images avec des thèmes violents et sataniques. Le compte est actuellement défini sur privé. Hackel a déclaré que Volkova “n’a en aucun cas participé” aux récentes campagnes publicitaires de Balenciaga. « Nous condamnons fermement la maltraitance des enfants ; nous n’avons jamais eu l’intention de l’inclure dans notre récit », a écrit Balenciaga dans un communiqué publié sur Instagram en réponse aux critiques.

— La rédactrice de l’Associated Press, Melissa Goldin à New York, a contribué à ce rapport.

Les données du recensement britannique sur la démographie ethnique sont déformées

RÉCLAMATION : De nouveaux chiffres de l’Office for National Statistics du Royaume-Uni montrent que trois des plus grandes villes du pays, Londres, Manchester et Birmingham, sont désormais toutes « minoritaires blanches ».

LES FAITS : L’allégation exclut plusieurs sous-ensembles de données pour les groupes d’identification blancs. Les données du recensement de 2021 montrent que les résidents blancs de Londres et de Manchester dans toutes les catégories dépassent toujours 50% de la population, bien que Birmingham se situe légèrement en dessous. Suite à la publication mardi des données du recensement de 2021 par l’Office for National Statistics du Royaume-Uni, les utilisateurs des médias sociaux ont déformé les informations sur les données démographiques pour affirmer que les personnes s’identifiant aux Blancs sont désormais minoritaires dans trois des plus grandes villes du pays. Nigel Farage, un diffuseur britannique et ancien politicien populiste, a tweeté à ses 1,7 million de followers que les données montraient que “Londres, Manchester et Birmingham sont désormais toutes des villes blanches minoritaires”. Son message a reçu plus de 8 000 partages et 18 000 likes et s’est répandu sur les plateformes de médias sociaux. Mais l’affirmation est inexacte et exclut plusieurs sous-ensembles de données. S’il est vrai que Birmingham compte désormais une majorité de résidents qui ont déclaré leur appartenance ethnique comme non blanche, les données publiées par l’ONS ne corroborent pas cette affirmation pour Londres ni Manchester, où les résidents s’identifiant aux Blancs dépassent toujours 50% de la population. L’ONS décompose le groupe ethnique « blanc » en cinq catégories, anglais, gallois, écossais, nord-irlandais ou britannique ; Irlandais; Voyageur gitan ou irlandais; Roms; et autre blanc. Dans toutes ces catégories, les données montrent que 53,8 % des résidents de Londres se sont identifiés comme blancs, 56,8 % des résidents de Manchester se sont identifiés comme blancs et 48,6 % des résidents de Birmingham se sont identifiés comme blancs. Isoler uniquement la catégorie « Blanc anglais, gallois, écossais, nord-irlandais ou britannique » montre que ce groupe était minoritaire à Londres à 36,8 %, à Manchester à 48,6 % et à Birmingham à 42,9 %. Mais utiliser uniquement ce sous-ensemble ignore les multiples autres groupes qui se sont également identifiés comme blancs. Dans un communiqué mercredi, l’ONS a répondu à ce qu’il a appelé des “statistiques trompeuses” partagées sur la base des données du recensement. “Il y a également eu des affirmations statistiques trompeuses selon lesquelles les dernières données du recensement montrent que les Blancs sont désormais une minorité à Londres et à Manchester”, a écrit l’agence. “Il s’agit de réponses confuses de personnes qui se sont identifiées au groupe ethnique” britannique blanc “avec des réponses qui s’identifient au groupe ethnique” blanc “.” Farage n’a pas répondu à une demande de commentaire.

— La rédactrice de l’Associated Press, Sophia Tulp à New York, a contribué à ce rapport.

Une photo de bière déguisée en Pepsi vient d’Arabie saoudite en 2015, pas du Qatar

RÉCLAMATION : Une photo montre des canettes de bière déguisées en Pepsi qui ont été introduites en contrebande au Qatar pour la Coupe du monde.

LES FAITS : La photo date de novembre 2015, lorsqu’un passeur a tenté de faire passer 48 000 canettes de bière pour du Pepsi à la frontière entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le Qatar impose des limites strictes à l’achat et à la consommation d’alcool. Et quelques jours avant l’ouverture de la Coupe du monde, le pays a soudainement interdit la vente de bière dans les stades. Les utilisateurs des médias sociaux partagent depuis une image d’un officier décollant une étiquette Pepsi d’une canette de bière, avec de fausses affirmations selon lesquelles la photo a été prise au Qatar. « Intéressant : des fans font passer de la bière en contrebande au Qatar#FIFAWorldCup », lit-on sur Facebook. Mais la photo date de sept ans et ne vient pas du Qatar. Une recherche d’image inversée a révélé que l’image figurait dans plusieurs articles de presse en novembre 2015 sur une tentative de contrebande de bière en Arabie saoudite, où l’alcool est interdit. Les articles citent des messages Twitter d’un compte douanier saoudien qui a depuis été supprimé, mais la même photo se trouve dans un communiqué de presse publié en ligne par les autorités douanières saoudiennes. L’image plus grande du communiqué de presse montre plus clairement que l’officier sur la photo porte un badge indiquant « Douanes saoudiennes » sur son bras. Le communiqué indique qu’il y a eu une tentative de contrebande de 48 000 canettes de bière dissimulées sous le nom de Pepsi à travers la frontière du pays avec les Émirats arabes unis. À l’époque, les douanes saoudiennes ont également publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un officier décollant les étiquettes de Pepsi. Le tweet a depuis été supprimé, mais la vidéo peut être vue dans les reportages. Boire de l’alcool est considéré comme haram ou interdit dans l’Islam.

