PAS DE VRAIES NOUVELLES : un aperçu de ce qui ne s’est pas produit cette semaine

Un tour d’horizon de certaines des histoires et des visuels les plus populaires mais complètement faux de la semaine. Aucun de ceux-ci n’est légitime, même s’ils ont été largement partagés sur les réseaux sociaux. L’Associated Press les a vérifiés. Voici les faits :

Les responsables de l’Arizona corrigent les fausses déclarations sur les problèmes de vote

RÉCLAMATION: Lorsque les bulletins de vote ont été rejetés par les tabulateurs dans certains bureaux de vote du comté de Maricopa le jour du scrutin, une solution alternative permettant aux électeurs de déposer les bulletins de vote dans une boîte de dépôt sécurisée sur place a entraîné le déchiquetage des bulletins de vote, leur mise à la poubelle ou leur marquage pour les démocrates.

LES FAITS: Les bulletins de vote soumis de cette manière ont été comptés de la même manière que les bulletins de vote par correspondance ou par correspondance, selon les responsables du comté. Ils n’ont pas été jetés ou modifiés. Lorsqu’un problème d’impression a amené les tabulateurs à rejeter les bulletins de vote dans au moins 70 des 223 bureaux de vote du plus grand comté d’Arizona mardi, les responsables du comté ont proposé quelques solutions alternatives. Les électeurs pouvaient attendre et essayer une autre machine, annuler leur vote et se rendre dans un autre centre de vote, ou déposer leur bulletin de vote dans une boîte de dépôt sécurisée appelée «porte 3» ou «boîte 3». Certains utilisateurs de médias sociaux ont faussement affirmé que l’utilisation de cette boîte de dépôt permettrait aux responsables du comté de truquer ces votes en les modifiant manuellement ou en les supprimant. Cependant, la porte-parole du département des élections du comté, Megan Gilbertson, a expliqué que les bulletins de vote placés dans ces urnes étaient comptés par machine au centre de tabulation central du centre-ville de Phoenix, tout comme le sont tous les bulletins de vote par correspondance et par correspondance. À la fin de la journée de vote, une équipe bipartite a collecté tous les bulletins de vote votés dans les centres de vote, les a scellés et les a transportés par camion au centre de tabulation pour le dépouillement. Il s’agit du même processus utilisé pour le vote anticipé et de la même méthodologie utilisée le jour du scrutin par la plupart des comtés, y compris le comté de Pima et le comté de Yavapai, a déclaré mardi l’enregistreur du comté de Maricopa Stephen Richer dans un communiqué.

– Les rédacteurs de l’Associated Press Josh Kelety à Phoenix et Ali Swenson à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Un clip montre un agent de vote dans le Wisconsin, et non une “tricherie” à Philadelphie

RÉCLAMATION: Une vidéo montre un homme masqué sur un site de vote “trichant” devant des caméras à Philadelphie.

LES FAITS: La vidéo montre un agent de vote à Madison, Wisconsin, mardi. Il paraphé des bulletins de vote à remettre aux électeurs, une procédure standard imposée par la loi de l’État, selon le greffier du comté. Les utilisateurs des médias sociaux le jour du scrutin ont déformé un clip du travailleur électoral de Madison faisant son travail pour prétendre à tort qu’il montrait une fraude électorale à Philadelphie. La vidéo, diffusée mardi sur Fox News, montre un homme portant un masque facial en tissu feuilletant les bulletins de vote et écrivant dessus. “Un homme masqué triche devant les caméras des médias grand public”, a lu un tweet largement partagé avec la vidéo. Mais les images originales montrent que la vidéo a été tournée à Madison, pas en Pennsylvanie. Immédiatement avant que Fox News ne montre le clip à Madison, le réseau a montré l’extérieur du centre communautaire East Passyunk de Philadelphie avec un graphique indiquant cet emplacement. L’émission a ensuite montré le clip de l’employé du scrutin et a changé l’emplacement de l’étiquette en Madison. Les versions des médias sociaux de la vidéo ont recadré l’emplacement. Une recherche par image inversée de l’intérieur du bâtiment a révélé que le clip avait été filmé aux jardins botaniques d’Olbrich à Madison, qui ont servi de lieu de vote pour les élections de mardi. Scott McDonell, le greffier du comté de Dane, a déclaré que l’homme était un agent de vote, et la vidéo le montre en train de parapher les bulletins de vote avant qu’ils ne soient remis aux électeurs. Il faisait également le tour du quartier dans lequel les bulletins de vote ont été émis. Cela fait partie du processus de préparation des bulletins de vote pour les électeurs, a déclaré McDonell. Un autre préposé au scrutin a également paraphé les bulletins de vote avant qu’ils ne soient remis aux électeurs. “Vous devez avoir ces signatures pour montrer que deux personnes ont vu le bulletin blanc et l’ont remis à l’électeur”, a déclaré McDonell. « Il s’agit d’une procédure d’exploitation standard. C’est fait en public pour que tout le monde puisse le regarder. Il est mandaté par la loi de l’État. C’est un contrôle et un équilibre sur le système. Barry Burden, professeur de sciences politiques à l’Université du Wisconsin-Madison et directeur du projet de recherche sur les élections, a convenu que la vidéo montrait les procédures standard pour les agents électoraux à Madison. La loi électorale du Wisconsin explique que dans les bureaux de vote avec des bulletins de vote en papier, deux inspecteurs “doivent écrire leurs initiales au dos de chaque bulletin de vote et les remettre à chaque électeur lorsqu’il entre dans l’isoloir”. Le commissaire municipal de Philadelphie sur Twitter démystifié les fausses allégations que la vidéo montrait un bureau de vote dans sa ville. Nick Custodio, sous-commissaire du conseil des élections de Philadelphie, a déclaré à l’AP que Philadelphie n’utilise pas d’isoloirs en papier tels que ceux montrés dans la vidéo, et que les autocollants “J’ai voté” dans la vidéo ne correspondent pas non plus à ceux utilisés à Philadelphie.

– Les rédacteurs d’Associated Press Arijeta Lajka et Ali Swenson à New York ont ​​contribué à ce rapport avec des reportages supplémentaires d’Amy Forliti à Minneapolis et de Claudia Lauer à Philadelphie.

Aucun électeur ne s’est détourné du problème du vote par correspondance de Detroit

RÉCLAMATION: Les électeurs de Detroit ont été empêchés de voter le jour du scrutin après que des responsables ont déclaré à tort qu’ils avaient déjà voté par correspondance.

LES FAITS: Aucun électeur éligible n’a été empêché de voter dans les bureaux de vote de Detroit qui ont connu le problème de données mardi matin, ont confirmé les responsables de l’État et de la ville. Alors que les électeurs de tout le pays se rendaient aux urnes, l’attention s’est accrue sur les problèmes et les irrégularités de vote. L’un des endroits où les observateurs électoraux ont sonné l’alarme dès le début était l’État du champ de bataille du Michigan. “Les gens se présentent pour voter à Detroit seulement pour se faire dire qu’ils ont déjà voté par correspondance et qu’ils sont refoulés”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Les citoyens se font dire qu’ils ont déjà voté absent”, a écrit Kristina Karamo, candidate républicaine au poste de secrétaire d’État du Michigan, dans des messages largement partagés sur Twitter et Facebook. L’ancien président Donald Trump a également amplifié les revendications sur Truth Social. Mais les responsables de l’État et de la ville ont déclaré que le problème découlait d’un problème de logiciel électoral et avait été rapidement résolu sans que personne ne soit privé de ses droits. Corwin Smidt, professeur de sciences politiques à la Michigan State University à East Lansing, a déclaré que la situation démontrait que le système de vote fonctionnait correctement. “Cela a certainement ralenti le vote là-bas, mais les raisons du ralentissement étaient que le système a détecté une erreur, et cette erreur a ensuite été corrigée”, a-t-il écrit dans un e-mail. Liette Gidlow, professeur d’histoire à la Wayne State University de Detroit qui se concentre sur la politique américaine et le droit de vote, est d’accord. “Des problèmes techniques mineurs ne sont pas inhabituels dans n’importe quelle circonscription car l’administration des élections est une entreprise complexe”, a-t-elle écrit dans un e-mail. Le département des élections de Detroit a déclaré que le problème était causé par un logiciel informatique utilisé par les agents électoraux pour enregistrer les électeurs lorsqu’ils entraient dans le bureau de vote. L’agence a déclaré que le programme avait signalé à tort que certains résidents avaient demandé un vote par correspondance, ce qui les rendrait inéligibles pour voter en personne. Matthew Friedman, un porte-parole du département, a déclaré que le problème avait été résolu en une heure et que tous les résidents éligibles avaient pu voter. La secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, dont le bureau a aidé la ville à résoudre le problème, a également souligné qu’aucun électeur n’avait été privé de son droit de vote. “En toutes circonstances, les électeurs éligibles ont pu voter”, le bureau a déclaré dans un communiqué. L’American Civil Liberties Union of Michigan, qui a observé le processus de vote, a déclaré qu’elle s’était entretenue avec plusieurs responsables électoraux de la ville et qu’elle était satisfaite de la réponse. Les porte-parole de Trump et Karamo n’ont pas répondu aux messages sollicitant des commentaires.

— L’écrivain de l’Associated Press, Philip Marcelo à New York, a contribué à ce rapport.

RÉCLAMATION: Un juge de Pennsylvanie a statué que les bulletins de vote reçus jusqu’au 14 novembre compteront lors des élections de mi-mandat de 2022.

LES FAITS: Les bulletins de vote de Pennsylvanie, y compris les bulletins de vote par correspondance et par correspondance, doivent être reçus par les bureaux électoraux du comté avant 20 heures le jour du scrutin, le 8 novembre, pour être comptés, selon le département d’État de l’État. Alors que les électeurs se rendaient aux urnes mardi, des informations trompeuses sur les délais de dépouillement des voix en Pennsylvanie ont gagné du terrain. “Ceci vient d’arriver: le juge de Pennsylvanie autorise le comptage des bulletins de vote reçus jusqu’au 14 novembre”, lit-on dans un article. “C’est anticonstitutionnel.” Le message, partagé dans plusieurs publications Instagram, est une capture d’écran d’un tweet qui a ensuite été supprimé. L’utilisateur de Twitter qui l’a publié pour la première fois a reconnu dans un suivi que l’information était incorrecte. La loi en vigueur exige que les bulletins de vote des électeurs de Pennsylvanie soient reçus par les agents électoraux du comté avant le 8 novembre, explique le Département d’État. Contrairement à certains autres États, la Pennsylvanie n’accorde aucun délai supplémentaire pour les bulletins de vote par correspondance – ce qui compte, c’est le jour où le bulletin de vote est parvenu aux responsables électoraux, et non le moment où le bulletin de vote a été timbré. L’utilisateur de Twitter qui a fait la réclamation pour la première fois a déclaré dans un message de suivi que l’affaire judiciaire à laquelle il faisait référence était une décision récente d’un tribunal des plaidoyers communs de Pennsylvanie. Cependant, le cas en question n’a rien à voir avec les délais de dépôt des bulletins de vote. Il s’agissait de la procédure de recoupement utilisée par la Pennsylvanie pour empêcher le décompte des votes en double, selon Kevin Feeley, porte-parole des commissaires de la ville de Philadelphie, qui supervise les élections dans la ville. La ville avait cherché à retarder ce processus jusqu’après le dépouillement initial, dans le but de faire compter les bulletins plus rapidement. Il a déclaré qu’aucun vote en double n’avait été trouvé lors des trois dernières élections. Le tribunal a accordé à la ville le droit de retarder le processus de réconciliation, mais le juge chargé de l’affaire a été “très critique” à l’égard de l’idée, a déclaré Feeley. La commission municipale a donc choisi mardi de revenir à la réconciliation comme d’habitude. Feeley a confirmé que l’affaire ne signifiait pas que le vote pouvait avoir lieu jusqu’au 14 novembre.

– L’écrivain de l’Associated Press, Graph Massara à San Francisco, a contribué à ce rapport avec des reportages supplémentaires de Melissa Goldin à New York.

Un grand nombre de bulletins de vote postés ne sont pas des preuves de fraude électorale

RÉCLAMATION : Un candidat remportant une élection avec une majorité de bulletins postés est une preuve de fraude.

LES FAITS: Il n’y a aucune preuve que le vote par correspondance ait historiquement causé une fraude électorale généralisée, et la fraude liée au vote par correspondance est extrêmement rare, a rapporté l’AP. Certains sur les réseaux sociaux ont postulé que si un candidat qui reçoit une part importante de ses votes par le biais du vote par correspondance gagne, sa victoire est intrinsèquement frauduleuse. Une publication Instagram présente des résultats indiquant que la titulaire Kelly Skidmore, une démocrate, a battu Dorcas Hernandez, une républicaine, dans la course à la représentation de l’État dans le 92e district de Floride. Il montre Skidmore avec 57,51% des voix, dont 31 405 bulletins de vote par correspondance, et Hernandez avec 42,9% et 10 297 bulletins de vote par correspondance. “Voici à quoi ressemble le vol d’élections dans les manuels scolaires par vote par correspondance”, indique le message. Les chiffres de la publication Instagram proviennent des résultats non officiels de l’État, tels que publiés en ligne par les commissions électorales des comtés. Cependant, le fait que certains candidats soient signalés comme ayant gagné après avoir reçu une majorité de bulletins de vote par la poste ne prouve pas la fraude électorale. Les allégations selon lesquelles le vote par correspondance a causé une fraude électorale généralisée dans le passé ne sont pas fondées, selon les rapports de l’AP. Après avoir examiné tous les cas potentiels de fraude électorale en Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nevada, en Pennsylvanie et au Wisconsin, l’AP en a trouvé beaucoup trop peu pour affecter le résultat des élections de 2020. De plus, une enquête de l’AP auprès des responsables électoraux des États à travers les États-Unis a révélé que l’utilisation accrue des boîtes de dépôt pendant la course de 2020 n’a pas conduit à des cas de fraude qui auraient pu avoir un impact sur les résultats. Différents États ont des protocoles de vérification des bulletins de vote différents, mais tous les États vérifient les bulletins de vote par correspondance et par correspondance. Chaque État exige que les électeurs signent leurs bulletins de vote. Certains ont des précautions supplémentaires, comme demander à des équipes bipartites de comparer la signature sur le bulletin de vote avec une signature au dossier, exiger que la signature sur le bulletin de vote soit notariée ou exiger qu’un témoin signe le bulletin de vote. D’autres formes de vérification peuvent inclure l’exigence d’une preuve d’inscription sur les listes électorales, une copie d’une pièce d’identité, un numéro de permis de conduire ou un numéro de sécurité sociale. Les dispositifs de sécurité des bulletins de vote et le tri des bulletins de vote dans les bureaux électoraux aideraient à éliminer les contrefaçons. Il existe des sanctions sévères pour la fraude électorale par vote postal, comme une amende, une peine de prison ou les deux.

– Les rédacteurs de l’Associated Press Melissa Goldin et Ali Swenson à New York ont ​​contribué à ce rapport.

