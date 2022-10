PAS DE VRAIES NOUVELLES : un aperçu de ce qui ne s’est pas produit cette semaine

Un tour d’horizon de certaines des histoires et des visuels les plus populaires mais complètement faux de la semaine. Aucun de ceux-ci n’est légitime, même s’ils ont été largement partagés sur les réseaux sociaux. L’Associated Press les a vérifiés. Voici les faits :

Les frappes russes à Kyiv n’ont pas détruit le bureau de Zelensky

RÉCLAMATION : Les médias ukrainiens rapportent que le bureau du président Volodymyr Zelenskyy a été détruit par une frappe de missile.

LES FAITS : Le bâtiment n’a pas été détruit et l’allégation n’a pas été rapportée par les grands médias ukrainiens. Des comptes Twitter soutenant la Russie ont partagé l’affirmation sans fondement selon laquelle le bureau de Zelenskyy faisait partie des bâtiments frappés par un barrage de frappes de missiles dans la capitale ukrainienne lundi. « LE BUREAU DE ZELENSKY A ÉTÉ DÉTRUIT PAR UNE ATTAQUE DE MISSILES : MÉDIAS UKRAINIENS », a écrit un compte aligné sur la Russie, recevant plus de 2 000 partages et 6 500 likes. L’utilisateur a republié une vidéo d’un compte séparé appelé UkraineNews, qui donne des mises à jour sur la guerre. Bien qu’identifié comme « média ukrainien », UkraineNews publie souvent des messages en faveur de la Russie. Le compte a partagé lundi une vidéo de la fumée s’élevant au-dessus de l’horizon, suggérant dans la légende que le bureau de Zelesnkyy pourrait avoir été la cible tout en déclarant que le rapport n’était “pas confirmé”. Mais les reportages de l’AP et d’autres images du site montrent que le bâtiment du gouvernement où travaille Zelenskyy n’a pas été détruit. Les journalistes de l’AP sur le terrain à Kyiv ont confirmé que le bâtiment n’avait pas été touché. Les images satellites prises par Planet Labs Inc. et obtenues par l’AP capturent une vue aérienne du bâtiment lundi qui montre la structure toujours debout. Les déclarations du bureau du président de l’Ukraine lundi et mardi n’ont fait aucune mention de frappes contre son bâtiment, précisant à la place que “l’infrastructure civile” était visée. Zelenskyy a également filmé lundi une allocution vidéo à l’extérieur du bâtiment de l’administration présidentielle. La vidéo a capturé une grande partie de l’extérieur et de la cour du bâtiment, et aucun dommage n’est visible. À Kyiv, des explosions ont frappé le quartier de Shevchenko, qui comprend la vieille ville historique et les bureaux du gouvernement, ont déclaré le maire de Kyiv Vitali Klitschko et Zelenskyy. Alors que certaines des frappes ont frappé près du quartier du gouvernement, où se trouvent le parlement et d’autres monuments importants, aucun des responsables n’a donné d’indication que ces bâtiments gouvernementaux avaient été touchés. Des images AP des dégâts montrent un cratère dans le sol et des débris éparpillés sur une aire de jeux du parc Taras Shevchenko, près du centre-ville. En dehors de Kyiv, des grèves dans 12 autres régions lundi ont provoqué des pannes de courant et tué au moins 19 personnes. La Russie a lancé des attaques généralisées en représailles à une explosion le week-end dernier qui a endommagé un pont reliant le pays à la péninsule de Crimée.

— La rédactrice de l’Associated Press, Sophia Tulp à New York, a contribué à ce rapport.

Un canular tweet propage une fausse affirmation selon laquelle Pelosi achète des actions de cannabis

RÉCLAMATION: Reuters a rapporté que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a récemment acheté 10 millions d’actions dans une société de cannabis.

LES FAITS : Reuters n’a jamais publié un tel rapport, et les informations financières ne montrent aucune trace de Pelosi effectuant un tel achat d’actions. Après que le président Joe Biden a annoncé le 6 octobre qu’il graciait des milliers d’Américains reconnus coupables de “simple possession” de marijuana en vertu de la loi fédérale, les utilisateurs des médias sociaux ont partagé un tweet de canular suggérant que Pelosi pouvait profiter de cette décision. Les messages comportaient des captures d’écran du tweet, qui donnait l’impression qu’il provenait d’un compte Twitter populaire, Breaking911. Cependant, le tweet a en fait été publié par un compte avec un nom d’utilisateur différent. « RUPTURE : NANCY PELOSI A ACHETÉ 10 000 000 ACTIONS DE $WEED IL Y A 4 JOURS :REUTERS », lit-on dans la capture d’écran. Un deuxième tweet a noté que les actions de Canopy Growth Corporation, qui se négocie sous WEED à la Bourse de Toronto, étaient en hausse le 6 octobre. Mais Reuters n’a jamais publié cette affirmation, et il n’y a aucune preuve suggérant que Pelosi a récemment acheté des actions de Canopy Growth. Corporation, ni le fonds négocié en bourse Roundhill Cannabis, qui se négocie sous WEED à la Bourse de New York. Heather Carpenter, porte-parole de Reuters, a confirmé dans un e-mail à l’AP que l’agence de presse n’avait pas publié l’allégation. “Ce n’est pas une histoire de Reuters”, a écrit Carpenter. Les enregistrements en ligne des divulgations financières de Pelosi ne montrent aucun achat de ce type par la membre du Congrès ou sa famille déposé auprès du greffier de la Chambre des représentants, bien que les législateurs aient 45 jours pour signaler les transactions en vertu d’une loi de 2012 appelée Stock Act. Un porte-parole du bureau de Pelosi a déclaré que l’affirmation dans le tweet n’était pas vraie. “Aucune transaction de ce type n’a été effectuée”, a déclaré Drew Hammill, chef de cabinet adjoint de Pelosi, à l’AP dans un e-mail. Pelosi a déclaré qu’elle ne négociait pas d’actions elle-même. Cependant, son mari, Paul Pelosi, est un banquier d’investissement qui a échangé des dizaines de millions de dollars d’actions et d’options. Les critiques ont fait valoir que les membres du Congrès et leurs familles ne devraient pas du tout être autorisés à négocier des actions individuelles, car ils pourraient avoir la possibilité de tirer profit d’informations privilégiées obtenues dans le cadre de leurs fonctions officielles.

Les publications dénaturent les dons politiques de Home Depot

RÉCLAMATION : Home Depot a récemment fait don de 1,75 million de dollars à la campagne de Hershel Walker au Sénat américain.

LES FAITS : Bernard “Bernie” Marcus, cofondateur de Home Depot qui a quitté l’entreprise en 2002, a versé des contributions totalisant 1,75 million de dollars à un comité d’action politique soutenant Walker, et non The Home Depot. Les utilisateurs des médias sociaux ont confondu cette semaine les dons faits par l’ancien dirigeant de Home Depot avec l’historique des dépenses politiques de l’entreprise elle-même, au milieu de la course décisive pour un siège au Sénat américain en Géorgie. Walker, un nouveau venu politique et ancienne star du football de l’Université de Géorgie, cherche à renverser le siège détenu par son adversaire démocrate, le sénateur sortant Raphael Warnock, alors que les républicains tentent de prendre le contrôle du Sénat lors des prochaines élections de mi-mandat. Commentant la course lundi, un utilisateur de Twitter a appelé les gens à boycotter Home Depot. « Home Depot vient de soutenir Hershel Walker avec 1,75 million de dollars. Veuillez acheter chez Lowe’s », a écrit l’utilisateur. La réclamation a fait surface le 7 octobre lorsqu’un autre utilisateur a tweeté: “Voulez-vous vous joindre à moi pour boycotter Home Depot pour avoir fait un don de 1,75 MILLION de dollars à la campagne de Herschel Walker?” Ce message a provoqué un démenti de la part de l’entreprise. “La société n’a pas contribué à cette campagne”, a répondu le compte de Home Depot. “La contribution est venue de notre co-fondateur Bernie Marcus, qui a quitté Home Depot il y a plus de 20 ans.” Les données de la Commission électorale fédérale confirment que ni The Home Depot, ni son PAC, The Home Depot PAC, n’ont fait de don direct à la campagne de Walker ou à des PAC connexes mis en place pour soutenir exclusivement sa campagne. Au lieu de cela, les dossiers de la FEC montrent deux dons équivalant à 1,75 million de dollars effectués par Marcus, dont l’employeur est répertorié sous le nom de The Marcus Foundation, à un PAC dédié au soutien de Walker. Un don de 1 million de dollars a été fait par Marcus au 34N22 PAC le 21 mars 2022, et un autre don de 750 000 $ a été fait au même PAC le 8 novembre 2021, selon la base de données. Marcus a cofondé Home Depot en 1978 et a été président du conseil d’administration jusqu’à sa retraite en 2002. “Ses opinions ne représentent pas l’entreprise”, a écrit la porte-parole Sara Gorman dans un communiqué, ajoutant que “The Home Depot PAC n’a pas donné aux campagnes de Walker ou de Warnock. Les données de la FEC pour le cycle électoral 2021-2022 montrent que le PAC a fait un don à un certain nombre de campagnes et de PAC des deux côtés de l’allée. Une recherche dans ces dossiers montre que Home Depot PAC a fait don de 90 000 $ au Comité sénatorial national républicain de 2021 à 2022. Le NRSC travaille à élire les républicains au Sénat. Il a utilisé des fonds pour lancer des publicités en Géorgie contre l’adversaire de Walker, Warnock. Il a également fait don de 30 000 $ au Comité de campagne sénatoriale démocrate, selon la base de données de la FEC.

—Sophie Tulp

Stacey Abrams n’a pas fait pression contre les grands événements d’Atlanta

RÉCLAMATION: Stacey Abrams a fait pression pour déplacer le match des étoiles 2021 de la Major League Baseball et le festival Music Midtown 2022 d’Atlanta hors de Géorgie.

LES FAITS : Abrams, le candidat démocrate dans la course au poste de gouverneur de Géorgie, n’a pas plaidé pour que l’un ou l’autre des événements soit déplacé hors de l’État. Alors que la course au poste de gouverneur de Géorgie se réchauffe au cours de son dernier mois, les fausses allégations ont refait surface sur les réseaux sociaux, suggérant qu’elle a plaidé pour les mesures en réponse au vote et à la législation sur les armes à feu soutenue par les républicains. “N’oublie jamais. Stacey Abrams a fait pression pour déplacer le jeu Allstars et Music Midtown. Elle a coûté plus de 150 millions à la Géorgie. Pas Kemp », ont déclaré plusieurs publications sur Facebook. Abrams, qui se présente contre le républicain sortant Brian Kemp, s’est battu contre la législation en question. Cependant, un examen des commentaires publics d’Abrams montre qu’elle n’a pas fait pression pour déplacer l’un ou l’autre de ces événements hors de Géorgie et s’est en fait prononcée contre les deux mouvements. La MLB a retiré son match des étoiles 2021 d’Atlanta en avril de l’année dernière en raison des objections de la ligue aux modifications des lois électorales de la Géorgie, qui comprenaient de nouvelles restrictions sur le vote par courrier et un contrôle législatif accru sur l’administration électorale, a rapporté l’AP. Avant la décision de la MLB, Abrams a exhorté contre les boycotts de la Géorgie dans un vidéo sur Twitter. “A nos amis à travers le pays, s’il vous plaît, ne nous boycottez pas”, a-t-elle déclaré. Dans un déclaration posté sur son compte Twitter le jour même où la MLB a fait son annonce concernant le All-Star Game, Abrams a écrit: “Comme beaucoup de Géorgiens, je suis déçu que la MLB déplace le All-Star Game”, ajoutant: “Comme je l’ai dit, Je respecte les boycotts, bien que je ne veuille pas voir des familles géorgiennes blessées par des événements et des emplois perdus. Lorsqu’on lui a demandé dans une interview AP ultérieure si elle soutenait les boycotts d’entreprises tels que le mouvement All-Star Game, Abrams a répondu: “Je ne crois pas qu’un boycott en ce moment soit bénéfique pour les victimes de ces projets de loi.” En août 2022, Music Midtown a annoncé qu ‘«en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, Music Midtown n’aura plus lieu cette année». La raison de l’annulation n’a pas été donnée. Cependant, l’AP a rapporté que certains pensaient que la décision était le résultat d’une décision de la Cour suprême de Géorgie de 2019 qui limitait la capacité des entreprises privées à interdire les armes à feu sur la propriété publique. Cette décision découlait d’une loi de l’État de 2014 qui élargissait les endroits où les armes étaient autorisées. Le lieu du festival annulé était Piedmont Park, un partenariat public-privé. “En période économique difficile pour tant de Géorgiens, cette annulation coûtera à l’économie géorgienne 50 millions de dollars”, a déploré Abrams dans un communiqué publié sur son site Web de campagne. “Cela signifie que les petites entreprises et les travailleurs qui dépendent d’événements comme Music Midtown et de leur énorme impact économique ont maintenant perdu des revenus qui aident à mettre de la nourriture sur la table et un toit au-dessus de leur tête.” Alex Floyd, porte-parole de la campagne d’Abrams, a confirmé à l’AP qu’elle n’avait pas fait pression pour le résultat de l’un ou l’autre événement. “Stacey Abrams n’a jamais soutenu le boycott du All-Star Game ou l’annulation de Music Midtown, et a en fait passé sa carrière à essayer d’apporter plus d’affaires et d’opportunités à la Géorgie”, a écrit Floyd dans un e-mail.

— La rédactrice de l’Associated Press, Melissa Goldin à New York, a contribué à ce rapport.

