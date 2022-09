Un tour d’horizon de certaines des histoires et des visuels les plus populaires mais complètement faux de la semaine. Aucun de ceux-ci n’est légitime, même s’ils ont été largement partagés sur les réseaux sociaux. L’Associated Press les a vérifiés. Voici les faits :

___

L’ordonnance du juge ne montre pas que Biden a ordonné la recherche du FBI

RÉCLAMATION: Une ordonnance du tribunal fédéral dans le différend juridique sur les documents gouvernementaux détenus par l’ancien président Donald Trump montre que le président Joe Biden a ordonné la perquisition du FBI au domicile de Trump en Floride.

LES FAITS : Alors que l’ordonnance du tribunal de lundi de la juge de district américaine Aileen Cannon inclut la phrase « comme demandé par le président sortant », elle n’est pas liée à la perquisition du mois dernier à Mar-a-Lago. L’expression provient d’une lettre de mai des Archives nationales refusant la demande de Trump de retarder la remise de documents au FBI. Cannon a accordé à Trump la demande d’un maître spécial pour examiner les documents saisis par le FBI à Mar-a-Lago le 8 août. Son ordre de 24 pages note que la National Archives and Records Administration a informé Trump le 10 mai qu’elle procéderait à ” fournir au FBI l’accès aux dossiers en question, comme demandé par le président sortant, dès le jeudi 12 mai 2022. » Les médias conservateurs et les utilisateurs des médias sociaux se sont rapidement saisis de cette formulation comme preuve que Biden était au courant des plans du FBI pour faire une descente dans la station balnéaire de Trump à Palm Beach, et l’avait en fait ordonné – ce que lui et son administration ont fermement nié. “‘Comme demandé par le président sortant'”, a tweeté Rasmussen Reports. «Joe Biden a lancé le raid de Mar-a-Lago, puis a menti à plusieurs reprises aux Américains à ce sujet. Laissez cela pénétrer. Mais la phrase en question n’est qu’une citation partielle de la lettre du 10 mai des Archives nationales à l’avocat de Trump. Dans ce document, Debra Steidel Wall, chef par intérim des Archives nationales, rejette la demande de Trump de retarder la remise de quelque 15 boîtes de documents au FBI et expose le calendrier de la longue quête de son agence pour rassembler les documents gouvernementaux détenus par l’ancien président. Wall note que les 15 boîtes fournies par Trump en janvier 2022 comprenaient des « informations classifiées de sécurité nationale ». Cela a incité son agence à informer le ministère américain de la Justice, qui a ensuite demandé et obtenu l’accès aux documents de la Maison Blanche le 11 avril, a-t-elle déclaré. En vertu de la loi sur les archives présidentielles, toute demande d’archives présidentielles détenues par les Archives nationales doit être approuvée par le président actuel, et non par les responsables des archives. “En conséquence, la NARA fournira au FBI l’accès aux dossiers en question, comme demandé par le président sortant, dès le jeudi 12 mai 2022”, conclut la lettre de Wall. L’administration Biden a refusé de commenter le dossier mardi, mais a souligné ses déclarations antérieures sur la lettre de mai. La porte-parole Karine Jean Pierre a fait valoir que la missive illustre à quel point la Maison Blanche a été éloignée de l’enquête du ministère de la Justice. “Cela montre que le DOJ a fait une demande d’accès à un ensemble de documents plus anciens de manière indépendante et que la Maison Blanche l’a confirmé, ce qui est standard”, a-t-elle déclaré lors d’un point de presse le 29 août. “Et lorsque l’ancien président Trump a tenté d’affirmer le privilège de l’exécutif pour empêcher le FBI d’évaluer le document, le président Biden s’en est remis aux Archives nationales et au bureau du conseiller juridique du DOJ sur la question.”

— L’écrivain de l’Associated Press, Philip Marcelo à New York, a contribué à ce rapport.

___

Les messages induisent en erreur sur les directives du NIH COVID-19 pour l’ivermectine

RÉCLAMATION : Les National Institutes of Health ont récemment ajouté l’ivermectine à une liste de traitements COVID-19.

LES FAITS: Le site Web des directives de traitement du NIH COVID-19 indique que l’agence déconseille l’utilisation de l’ivermectine pour le traitement du COVID-19, sauf dans les essais cliniques. La page décrivant les données sur les médicaments antiviraux comprend une entrée pour l’ivermectine depuis au moins juin 2021. Les utilisateurs des médias sociaux ont partagé ces derniers jours la fausse affirmation selon laquelle le NIH vient d’ajouter l’ivermectine au site Web, beaucoup suggérant que l’agence approuvait maintenant l’anti -médicament antiparasitaire à utiliser contre le virus. “Hier, l’Institut national de la santé a ajouté l’ivermectine à la liste des traitements covid”, lit-on sur Twitter avec plus de 44 000 likes. “On dirait que le théoricien du complot avait raison et que les ‘experts’ avaient tort une fois de plus.” De nombreux tweets pointent vers une page Web du NIH sur les directives de traitement COVID-19 de l’agence qui fournit des informations sur les thérapies antivirales qui sont en cours d’évaluation, ou ont été évaluées, comme traitements possibles pour COVID-19. Cependant, la page ne dit pas que le NIH recommande d’utiliser l’ivermectine pour traiter le COVID. En cliquant sur l’entrée pour l’ivermectine, vous accédez à une page qui dit : “Le groupe scientifique déconseille l’utilisation de l’ivermectine pour le traitement du COVID-19, sauf dans les essais cliniques.” L’entrée pour l’ivermectine n’est pas non plus nouvelle. Les caches stockés par la WayBack Machine d’Internet Archive montrent que les données des études sur l’ivermectine ont été répertoriées sur la page des thérapies antivirales dès juin 2021. La page spécifique à l’ivermectine à l’époque indiquait : « Il n’y a pas suffisamment de données pour le panneau des directives de traitement COVID-19. (le comité) de recommander pour ou contre l’utilisation de l’ivermectine pour le traitement de la COVID-19. » La page a été mise à jour le 29 avril 2022 pour ajouter le libellé actuel recommandant de ne pas traiter le COVID avec de l’ivermectine. Le Dr H. Clifford Lane, directeur clinique à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses du NIH, a confirmé à l’AP que le panel qui supervise les directives de traitement COVID-19 ne recommande pas l’ivermectine comme traitement COVID-19, sauf dans les essais cliniques . “L’ensemble des preuves suggère que cela ne fonctionne pas”, a écrit Lane dans un e-mail à l’AP. “Il existe d’autres médicaments qui ont des preuves solides d’efficacité. Les préoccupations ne concernent pas la sécurité mais le manque d’efficacité. Lane est également l’un des trois coprésidents d’un comité qui supervise ces lignes directrices. L’ivermectine n’est pas autorisée ou approuvée par la Food and Drug Administration des États-Unis pour une utilisation contre le COVID-19, et la plupart des experts et agences de santé recommandent de ne pas prescrire le médicament antiparasitaire à cette fin. Une désinformation importante sur l’ivermectine s’est répandue tout au long de la pandémie.

– L’écrivaine de l’Associated Press Karena Phan à Los Angeles a contribué à ce rapport.

___

Les experts conviennent que l’exposition au soleil est un risque de cancer

ALLÉGATION : Le soleil ne cause pas le cancer et les gens devraient cesser de porter de la crème solaire car elle est toxique.

LES FAITS : Le rayonnement ultraviolet du soleil est un facteur de risque majeur dans le développement du cancer de la peau, et bien que certains chercheurs craignent que certains produits chimiques présents dans les écrans solaires puissent être nocifs, ses avantages l’emportent sur les risques potentiels, selon les experts et les autorités sanitaires fédérales. Un article populaire circulant sur Instagram cette semaine présentait une photo d’une personne allongée dans le sable recouverte du texte “le soleil ne cause pas le cancer”. Une légende sur le message, qui a reçu plus de 18 000 likes, implorait les gens de “S’IL VOUS PLAÎT, arrêtez de porter un ÉCRAN SOLAIRE toxique!” Mais les experts du cancer s’accordent largement à dire que le rayonnement solaire joue un rôle dans le développement du cancer de la peau. “La plupart des cas de cancer de la peau sont causés par une surexposition aux rayons ultraviolets (UV) du soleil, des lits de bronzage ou des lampes solaires”, déclarent les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis sur leur site Web. Le National Cancer Institute, qui fait partie des National Institutes of Health des États-Unis, conseille également que “l’exposition aux rayons UV provoque un vieillissement précoce de la peau et des dommages pouvant entraîner un cancer de la peau”. Le Dr Philip Friedlander, oncologue médical spécialisé dans le cancer de la peau à l’hôpital Mount Sinai de New York, a déclaré à l’AP que le soleil est un facteur de risque clair dans le développement du cancer de la peau, car les rayons UV peuvent créer des mutations dans les cellules de la peau. “Le soleil est un déclencheur pour, de manière mécanique, endommager les cellules cutanées de divers types qui conduisent à différents types de cancer de la peau”, a-t-il déclaré. Les autorités sanitaires telles que le CDC et la Food and Drug Administration des États-Unis incluent la crème solaire parmi leurs recommandations pour protéger la peau du soleil, malgré les affirmations selon lesquelles la crème solaire est toxique. Certains chercheurs ont exprimé des inquiétudes au sujet de certains produits chimiques présents dans les crèmes solaires. En mai 2021, un laboratoire de recherche indépendant appelé Valisure a annoncé avoir trouvé des traces de benzène, un produit chimique qui peut provoquer le cancer avec une exposition répétée à des niveaux élevés, dans 78 crèmes solaires et produits liés au soleil. Mais le benzène n’est pas répertorié comme un ingrédient actif acceptable dans les écrans solaires par la FDA, qui réglemente les écrans solaires aux États-Unis. La FDA a reconnu les conclusions de Valisure et a déclaré qu’elle menait sa propre évaluation pour évaluer les données. Les découvertes de Valisure ont conduit à des rappels volontaires plus tard en 2021 par Coppertone et Johnson & Johnson, dont les produits figuraient parmi ceux testés. Edgewell Personal Care a volontairement rappelé trois lots de l’un de ses produits de protection solaire en juillet 2022 à la suite d’un examen interne qui a révélé des traces de benzène dans ces lots. Une étude de 2019 publiée dans le Journal of the American Medical Association a révélé que l’utilisation répétée d’écran solaire entraînait l’absorption des ingrédients actifs des produits dans la circulation sanguine des participants. Il a cependant noté que ses résultats ne signifiaient pas que les gens devraient cesser d’utiliser un écran solaire et a recommandé d’autres études pour déterminer la signification clinique des résultats. Pourtant, plusieurs études ont montré que la crème solaire réduit le risque de développer un cancer de la peau. Une revue de 2020 sur l’efficacité et l’innocuité des écrans solaires publiée dans le Canadian Medical Association Journal indique que des preuves de haute qualité ont montré que les écrans solaires réduisent le risque de développer un cancer de la peau. Il conseille en outre que bien que “des preuves de faible qualité aient montré que certains ingrédients chimiques de la crème solaire sont absorbés de manière systémique”, les médecins devraient recommander l’utilisation d’un écran solaire. Selon Friedlander, la protection offerte par la crème solaire éclipse tout dommage possible. “Nous savons que limiter l’exposition au soleil à l’aide d’un écran solaire diminue le risque de cancer de la peau chez les personnes qui ont déjà un cancer de la peau”, a-t-il déclaré. “Tous les avantages l’emportent sur les risques potentiels et théoriques de la crème solaire.”

— La rédactrice de l’Associated Press, Melissa Goldin à New York, a contribué à ce rapport.

___

Trouvez les vérifications des faits AP ici : https://apnews.com/APFactCheck

___

Suivez @APFactCheck sur Twitter : https://twitter.com/APFactCheck

The Associated Press