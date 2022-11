Pas de vraie joie pour la Coupe du monde à domicile

Le milieu de terrain allemand Joshua Kimmich a déclaré que son “rêve d’enfance” de participer à une Coupe du monde était entaché par les critiques constantes adressées aux hôtes du Qatar depuis son pays, tout en ajoutant qu’il n’y avait pas de “véritable joie” dans son pays d’origine pour le tournoi de 2022.

“J’aimerais pouvoir attendre avec impatience une Coupe du monde, même si elle a lieu ici”, a déclaré Kimmich mardi avant le match d’ouverture de l’Allemagne contre le Japon le lendemain. “C’est un immense rêve pour nous tous, nous sommes tous en feu. Nous voulons tous jouer un bon tournoi, nous voulons tous gagner demain et oui, ce n’est pas notre faute là où se déroule la Coupe du monde.”

Kimmich a également parlé de l’atmosphère générale en Allemagne, où il n’y a pas les énormes fêtes de fans en plein air habituelles et où des centaines de pubs et de bars boycottent le tournoi en signe de protestation. Il y a peu de drapeaux qui flottent sur les balcons ou les fenêtres des voitures, et peu de signes d’enthousiasme pour l’événement.

“Je n’ai pas l’impression qu’il y ait une vraie joie là-bas”, a ajouté Kimmich.

La préparation de l’Allemagne au tournoi au Qatar a été éclipsée par des manifestations de fans à la maison, des déclarations politiques et des appels au boycott du tournoi sur des questions de droits de l’homme, y compris le traitement des travailleurs migrants et des membres de la communauté LGBTQ dans la nation du golfe Persique riche en pétrole et en gaz. .

Kimmich, qui n’a jamais suggéré que les plaintes ou les griefs étaient en aucune façon déplacés, a précédemment déclaré que les protestations étaient 12 ans trop tard en référence à la décision de la FIFA en 2010 d’attribuer le tournoi le plus important du jeu au Qatar.

Le milieu de terrain du Bayern Munich, âgé de 27 ans, a répété ce point mardi.

“Nous avons beaucoup parlé du fait que la Coupe du monde a été décernée ici. C’était il y a 12 ans, quand j’avais 15 ans, et maintenant je dois toujours commenter. Je ne sais pas si c’est toujours justifié. ” il a dit.

Kimmich a déclaré qu’il pensait qu’il était important que les joueurs s’expriment contre les problèmes et les griefs.

“Mais nous devons également gérer cet équilibre en nous concentrant sur le côté sportif”, a déclaré Kimmich. “Je veux dire, peu importe où se déroule la Coupe du monde, c’est une Coupe du monde, c’est la plus grande compétition qui soit pour nous, footballeurs.

“C’est un énorme rêve d’enfant de jouer demain et pourtant j’ai l’impression qu’on en parle toujours un peu ou qu’on ne peut pas vraiment s’en réjouir.”

Pendant ce temps, le manager de Kimmich avec l’équipe d’Allemagne, Hansi Flick, a salué la qualité du football japonais avant leur affrontement dans le groupe E de la Coupe du monde mercredi, mais a déclaré qu’il était confiant quant aux préparatifs de son équipe pour le tournoi.

L’Allemagne a perdu son premier match de groupe de la Coupe du monde 2018 et s’est effondrée au premier tour, sa première sortie en plus de 80 ans.

“Je dois me montrer un peu fan du football japonais. Ils le font vraiment bien”, a déclaré Flick mardi. “Nous voyons la qualité qu’ils ont en Bundesliga avec l’Eintracht Francfort [Daichi] Kamada joue une belle saison ou [Wataru] Endo, qui est l’un des meilleurs milieux de terrain de la Bundesliga.

“C’est une très grande tâche, mais nous entrons dans le match préparés et nous l’attendons avec impatience.”

L’Allemagne, quadruple championne du monde qui affronte également l’Espagne et le Costa Rica dans son groupe, cherche à mettre la débâcle de 2018 derrière elle.

Des informations de l’Associated Press et de Reuters ont été utilisées dans cette histoire.