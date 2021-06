Pas de vidéo bodycam, les manifestants veulent que le maréchal américain soit licencié

Des militants de Minneapolis demandent le limogeage du maréchal américain du district du Minnesota et une enquête sur la fusillade mortelle de Winston Smith Jr., qui a déclenché plusieurs jours de protestations et un examen renouvelé de la politique de caméra corporelle pour les agents fédéraux.

Des groupes d’activistes locaux ont exigé que Ramona Dohman démissionne de son poste de chef du US Marshals Service dans l’État et ont manifesté mardi devant son domicile. Dohman, un vétéran de l’application des lois de 37 ans, a été nommé par le président Donald Trump et a prêté serment en juin 2019.

« Le système de cet État est fondamentalement défectueux, et la surveillance fédérale est également fondamentalement défectueuse », a déclaré Jaylani Hussein, directeur exécutif du Conseil des relations américano-islamiques du Minnesota, lors d’une conférence de presse mardi. « Nous avons besoin de transparence et de responsabilité. »

Smith, un noir de 32 ans, père de trois enfants, a été mortellement abattu lorsque des agents d’un groupe de travail du US Marshals Service ont tenté de l’arrêter la semaine dernière sur un mandat pour possession illégale d’une arme à feu, selon un communiqué de l’agence. Smith, qui était garé dans une voiture, « n’a pas obéi aux ordres des officiers » et « a produit une arme de poing, ce qui a poussé les membres du groupe de travail à tirer sur le sujet », selon le communiqué.

Deux adjoints du shérif – un du comté de Hennepin et un du comté de Ramsey – ont tiré sur Smith, selon le Minnesota Bureau of Criminal Apprehension, qui dirige l’enquête. Les enquêteurs de l’État ont déclaré qu’une arme de poing et une cartouche usagée trouvées à l’intérieur de la voiture indiquent que Smith a également tiré avec son arme.

Des manifestants ont manifesté à Minneapolis presque tous les jours après la mort de Smith. La ville est à fleur de peau depuis le meurtre de George Floyd l’année dernière par un ancien officier de police de Minneapolis et la fusillade mortelle de la police contre l’automobiliste noir Daunte Wright dans le Brooklyn Center voisin en avril, qui ont tous deux déclenché des manifestations de masse.

Monique Cullars-Doty, co-fondatrice de Black Lives Matter Minnesota, a qualifié les actions du groupe de travail de « complètement imprudentes » et a déclaré que ne pas utiliser de caméras corporelles était « un manque intentionnel de transparence et un manque intentionnel de responsabilité ».

Pourquoi n’y a-t-il pas de séquences de caméra corporelle ?

Aucune séquence vidéo de l’incident n’a été diffusée. Le Minnesota Bureau of Criminal Apprehension a déclaré qu’il n’y avait pas de séquences filmées par les caméras de l’équipe et que le US Marshals Service n’autorisait pas les caméras corporelles pour les officiers de ce groupe de travail.

Le US Marshals Service a toutefois déclaré que, bien que les commissaires adjoints ne portent pas encore de caméras corporelles, le ministère de la Justice autorise les agents des groupes de travail étatiques, locaux et tribaux à le faire. En octobre, le ministère de la Justice a approuvé l’utilisation de caméras corporelles pour les agents faisant partie des groupes de travail fédéraux.

Le bureau du shérif du comté de Hennepin a remis une caméra corporelle à l’un des députés impliqués dans la fusillade, mais les responsables du shérif ont été informés qu’elle ne pouvait pas être utilisée pendant que le député travaillait sur les opérations du groupe de travail, selon un porte-parole du département.

Pendant ce temps, la sous-procureure générale américaine Lisa Monaco a annoncé lundi que les agents fédéraux seraient tenus de porter des caméras corporelles lors de l’exécution de mandats de perquisition ou d’arrestations planifiées. Elle a également ordonné qu’ils publient les images en temps opportun en cas de « blessures corporelles graves ou de décès ».

Le US Marshals Service, le FBI, la Drug Enforcement Administration et le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives auront 30 jours pour rédiger des politiques qui répondent aux nouvelles exigences, a déclaré Monaco dans une note.

Mais il y a encore de la confusion sur le processus pour les agents des groupes de travail locaux et le temps qu’il faudra pour leur permettre d’être portés sur le terrain.

Le shérif du comté de Ramsey, Bob Fletcher, a déclaré lundi dans un communiqué que le lendemain de la mort de Smith, il avait reçu un addendum du bureau des maréchaux qui, selon lui, permettrait l’utilisation de caméras corporelles.

Fletcher a déclaré que Dohman lui avait dit plus tard que « cela pourrait prendre un certain temps pour être approuvé » et que les députés n’étaient toujours pas autorisés à utiliser des caméras corporelles.

Un porte-parole du bureau de Dohman a déclaré qu’elle ne ferait aucun commentaire et a adressé toutes les questions au siège des US Marshals.

Lundi, Fletcher a interdit à ses adjoints de participer au groupe de travail sur les fugitifs North Star des maréchaux américains, le même groupe de travail impliqué dans la fusillade de Smith, « jusqu’à ce que les caméras corporelles soient réellement autorisées ».

Dans les juridictions voisines, le shérif du comté d’Anoka, James Stuart, et le shérif du comté de Hennepin, Dave Hutchinson, ont emboîté le pas et ont annoncé qu’ils suspendaient le travail de leurs adjoints avec le groupe de travail.

D’autres services de police locaux ont précédemment refusé de se joindre à des groupes de travail en raison du problème de la caméra corporelle.

Le service de police de Minneapolis ne participe à aucun groupe de travail où les agents ne sont pas autorisés à utiliser leurs caméras corporelles, a déclaré le porte-parole John Elder.

Les policiers de St. Paul ont cessé de participer au groupe de travail sur les fugitifs en 2019 parce que le chef de la police Todd Axtell n’était pas disposé à « abandonner cet outil de transparence nécessaire ».

Les caméras corporelles sont censées permettre au public de voir ce qui se passe lorsqu’une personne est tuée par la police. Cela ne se produit pas toujours car les services de police décident souvent de ce que le public voit et quand, ont déclaré des experts à USA TODAY.

Pour ceux qui « pensaient que les caméras portées sur le corps devaient attraper de mauvais officiers et prouver une mauvaise conduite, je pense qu’ils ont été largement déçus », a déclaré Scott Greenwood, un éminent avocat des droits constitutionnels.

Bien que les maréchaux et les membres des groupes de travail soient plus susceptibles d’utiliser leurs armes, ils sont plus difficiles à tenir pour responsables que les flics moyens en cas de problème, a révélé une enquête menée par The Marshall Project et USA TODAY Network.

Les procureurs locaux n’ont pas le pouvoir légal de poursuivre les agents fédéraux, y compris les policiers faisant partie du groupe de travail, et le ministère de la Justice peut les protéger contre les litiges.

Teddy Tschann, porte-parole du gouverneur Tim Walz, a déclaré au Star Tribune que le bureau du gouverneur avait contacté la Maison Blanche et le ministère de la Justice au sujet de la mort de Smith « et avait poussé le gouvernement fédéral à fournir aux Minnesotans autant d’informations que possible . »

