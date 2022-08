Pas de véritables difficultés de croissance après une transition en douceur dans l’Oregon – Shaw Local

Il y a toujours une certaine résistance au changement. C’est juste naturel, juste comme ça.

Le programme de football de l’Oregon semble être l’exception à cette règle. Avec un nouvel entraîneur-chef apportant un nouveau système offensif, les Hawks ont prospéré tout au long de l’intersaison.

Il y a de l’optimisme dans le vestiaire, car l’Oregon ramène plusieurs partants et joueurs expérimentés de l’équipe de l’année dernière après avoir perdu seulement sept seniors de la liste 2021.

« Nous n’avons pas trop perdu par rapport à l’an dernier – nous avons perdu deux très grands enfants sportifs, mais à part ça, nous avons ramené beaucoup de gars. Nous avons également beaucoup de nouveaux gars qui arrivent qui sont tout aussi athlétiques et tout aussi grands », a déclaré l’aîné Gabe Eckerd. “Et nous avons vraiment fait des progrès pour nous rapprocher en tant qu’équipe.”

Broc Kundert prend la relève en tant qu’entraîneur de Nick Schneiderman, qui a démissionné après la saison dernière après une course de cinq ans à la tête de Hawk. Kundert est un diplômé de Freeport High School qui a passé les quatre dernières années en tant qu’entraîneur-chef à Freeport Aquin, et apporte avec lui un regard un peu plus étendu sur l’attaque.

Mais le nouveau programme n’a pas été trop un choc culturel, selon le joueur de ligne senior Evan Flaharty.

« Tout s’est vraiment bien passé. Nous n’avons jamais vraiment eu de problèmes. Tout le monde adore ça, ça a été une excellente transition à tous points de vue », a-t-il déclaré. « Je suppose que c’est un peu un choc parce qu’habituellement nous sommes juste au sol à chaque jeu. Nous verrons comment ça se passe; Je suis sûr que nous y parviendrons.

Le nouvel entraîneur-chef de l’Oregon Broc Kundert (à gauche) s’entretient avec quelques joueurs lors de l’entraînement jeudi dernier. Kundert reprend les Hawks après avoir été entraîneur à Freeport Aquin au cours des quatre dernières années. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Kundert dit que les joueurs ont compris les choses très rapidement, et il attribue cela au fait qu’il n’est pas aussi différent que cela puisse paraître de l’extérieur.

« Une grande partie de ce que nous faisons peut sembler complexe, mais c’est vraiment simple. Même encore, nous avons notre système de numérotation, nous avons beaucoup de choses identiques. Je dirais que c’est presque du Wing-T, mais en shotgun ; nous tirons des gardes, nous courons des pièges, nous faisons beaucoup des mêmes choses auxquelles ils étaient habitués, juste peut-être un pas en arrière ou un pas en avant », a-t-il déclaré. «Nous allons le lancer un peu plus, mais je pense que les gens voient la propagation ou le fusil de chasse et ils pensent que c’est le lancer tout le temps. Nous allons essayer d’être aussi équilibrés que possible, et si nous pouvons être 60-40 run-pass, c’est encore mieux.

En plus de la facilité d’apprentissage du nouveau style, la relation entre Kundert et ses nouveaux joueurs a également été un facteur clé pour rendre la transition si fluide.

« Ça a été vraiment facile, en fait. C’est un gars vraiment cool, plutôt cool la plupart du temps, mais quand il a besoin de nous prendre, il nous prend », a déclaré Flaharty. “Je pense que tout le monde aime ce style.”

Les Hawks ont eu un peu plus de temps pour faire connaissance avec leur nouvel entraîneur, car des circonstances extérieures à la situation ont aidé Kundert à rencontrer sa nouvelle équipe et à passer plus de temps avec eux pendant l’intersaison qu’il n’aurait pu le faire normalement.

«J’ai eu un peu de chance; nous avons eu notre premier fils en janvier et j’ai pris un congé de paternité les deux derniers mois à Freeport, j’ai donc eu beaucoup de temps pour apprendre à connaître les enfants », a déclaré Kundert. « Je suis venu ici une fois par semaine pendant l’année scolaire, puis pendant l’été au moins trois jours par semaine quand nous faisions de la musculation, donc j’ai beaucoup côtoyé les gars.

“Et c’est ce qu’ils veulent, je pense, ils veulent être autour de l’entraîneur. J’ai donc pu nouer de bonnes relations et me sentir vraiment bien là où nous en sommes avec les enfants.

Deux joueurs de l’Oregon se battent pour une passe lors de l’entraînement jeudi dernier. Cherchez les Hawks à lancer davantage le ballon cette saison au lieu du style run-heavy du passé. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Avec la relation plus avancée qu’elle n’aurait pu l’être autrement pour commencer les entraînements d’été, les joueurs de l’Oregon ont pu se concentrer davantage sur le nouveau style de jeu que de se soucier de s’intégrer à leur nouvel entraîneur.

Et avec autant de vétérans dans l’équipe cette année, les Hawks se concentraient déjà fortement sur la saison à venir avant même de se rendre sur le terrain pour le camp en juillet. La chose la plus importante maintenant est de se familiariser avec le nouveau livre de jeu avant l’ouverture de la saison contre Dixon le 26 août au Landers-Loomis Field.

« Peu de choses ont changé. Je pense que l’intensité des entraînements et les espoirs des joueurs sont les plus grandes différences », a déclaré Eckerd. « Nous avons de grands espoirs cette année, des attentes assez élevées, et cela se voit dans les objectifs que nous nous sommes fixés.

«Je pense que le fait de préparer toutes les nouvelles pièces sera le plus important. Nous avons essentiellement mis en place une nouvelle attaque, donc nous venons d’avoir beaucoup de représentants qui apprennent les nouveaux jeux. Nous sommes allés assez loin avec ça.

Après avoir entraîné dans le NUIC ses deux premières saisons à Aquin, Kundert a supervisé la transition du programme des Bulldogs vers le football à huit la saison dernière; ils ont fait les séries éliminatoires lors de leur saison inaugurale l’automne dernier. Il a mené Aquin à un record de 6-0 au printemps 2021, après un record de 11-1 et le titre NUIC South en 2019.

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’est pas étranger à une conférence difficile, et compare la situation des Hawks dans la Big Northern Conference difficile avec les Bulldogs dans le NUIC toujours difficile. Il sait que ce sera un défi chaque semaine, chaque année, mais il pense également que l’Oregon peut se montrer à la hauteur et revenir au niveau d’une équipe pérenne en séries éliminatoires.

« Vous ne voulez pas aller quelque part où la concurrence est en baisse. C’est un endroit où vous êtes mis à l’épreuve au moment des séries éliminatoires, et vous vous sentez bien pour ce premier tour – tant que vous n’affrontez pas quelqu’un de la conférence », a déclaré Kundert. « C’est la même chose dans le NUIC ; vous joueriez avec des équipes, espérons-le, pas du NUIC les deux premiers tours, alors vous saviez que vous alliez devoir battre quelqu’un de votre conférence plus tard sur la route. Je pense que c’est un peu la même chose ici, donc nous sommes ravis de cette opportunité.