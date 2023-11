Pas de « véritable offre » du Hamas sur les otages à Gaza

JERUSALEM — Israël n’a reçu aucune offre substantielle de la part du Hamas concernant un accord visant à libérer les otages détenus dans la bande de Gaza, a déclaré son président à NBC News, rejetant les informations selon lesquelles un accord pourrait être proche.

Dans une interview accordée jeudi dans son bureau de Jérusalem, le président israélien Isaac Herzog a déclaré qu’aucun accord n’était sur la table pour garantir la liberté des quelque 240 otages.

« Il n’existe pas de véritable proposition viable de la part du Hamas sur cette question. Même s’il existe de très nombreuses personnes tierces qui envoient des messages optimistes aux actualités, je dis sans détour : à ma connaissance, jusqu’à présent, il n’existe aucune information réellement substantielle montrant une offre réelle d’un quelconque processus sur la table », a-t-il déclaré.

Herzog est le chef de l’État israélien, mais ne décide pas de politique, ces décisions étant prises par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Mais il est informé des renseignements israéliens et des décisions politiques.

Lorsqu’on lui a demandé si l’absence de progrès dans les négociations signifiait que la seule option pour Israël pour récupérer les otages était un sauvetage militaire, il a répondu : « Je n’ai pas du tout l’intention d’entrer dans ce sujet. »

Raf Sanchez de NBC News s’entretient avec le président israélien Isaac Herzog à Jérusalem. Chantal Da Silva / NBC News

Il a déclaré qu’Israël comptait « des milliers » de responsables travaillant sur la question des otages. « Nous travaillons à la fois sur le front militaire et sur tous les autres fronts pour les ramener chez eux. »

Herzog a également nié toute rupture avec les États-Unis sur les pauses humanitaires dans les combats, qui pourraient faire partie de tout accord – malgré les signes croissants d’inquiétude américaine face à l’approche israélienne à Gaza alors que les morts civiles montent en flèche.

Les États-Unis discutent avec Israël et le Qatar d’une proposition de pause pouvant aller jusqu’à trois jours qui permettrait l’acheminement d’une aide humanitaire accrue et la possible libération de certains otages, selon deux diplomates étrangers et un responsable américain.

NBC News avait précédemment rapporté que les hauts responsables de l’administration Biden étaient de plus en plus préoccupés par la manière dont Israël mène la guerre et par l’incertitude quant à savoir si elle peut être maîtrisée.

Les États-Unis ont fait pression publiquement pour des pauses temporaires afin de permettre à davantage d’aide d’atteindre les civils palestiniens à Gaza et de créer un meilleur environnement pour les négociations sur les otages. Israël affirme qu’il n’acceptera aucun cessez-le-feu sans la libération des otages.

Herzog s’est entretenu mardi avec la vice-présidente Kamala Harris et a déclaré qu’ils avaient discuté de la question. « Comment pouvons-nous garantir que l’aide humanitaire afflue ? Et l’une des idées est une pause humanitaire, ce qui est une idée légitime. Mais nous affirmons que nous ne pouvons rien faire sans récupérer les otages.»

Des milliers de civils palestiniens ont été tués par les frappes aériennes et terrestres israéliennes à Gaza, ce qui a suscité de plus en plus d’appels internationaux en faveur d’un cessez-le-feu et d’avertissements de la part des responsables des droits de l’homme selon lesquels certaines frappes pourraient constituer des crimes de guerre.

Herzog a déclaré que les pertes civiles « me déchirent le cœur », mais a déclaré que l’armée israélienne était confrontée à une « dynamique impossible » alors qu’elle combattait les forces du Hamas cachées dans un réseau de tunnels sous les zones civiles.

« Chaque cible est triée sur le volet et vérifiée par des experts juridiques et des experts en sécurité », a-t-il déclaré, sans donner de détails sur le processus.

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré mercredi que le nombre de civils tués montre qu’il y a quelque chose « clairement qui ne va pas » dans l’opération militaire israélienne.

« Il est contre l’intérêt d’Israël de voir chaque jour l’image terrible des besoins humanitaires dramatiques du peuple palestinien », a-t-il déclaré. “Cela n’aide pas Israël par rapport à l’opinion publique mondiale.”