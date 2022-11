Pas de “vague rouge”, un Sénat indécis et ceux qui envisagent 2024 : ce que vous devez savoir sur les élections de mi-mandat aux États-Unis

Alors que les responsables électoraux américains continuent de compter les bulletins de vote à travers le pays, des résultats partiels ont montré que les démocrates ont évité leurs pires craintes, tandis que les républicains espèrent qu’ils reprendront les deux chambres du Congrès.

Avec plusieurs courses critiques qui n’ont pas encore été appelées, voici quelques points clés à retenir à mi-parcours :

Pas de “vague rouge” républicaine

Le parti du président a traditionnellement perdu des sièges lors des élections de mi-mandat, et avec les notes de Joe Biden bloquées dans les 40 et les républicains le martelant sur l’inflation et la criminalité, les experts avaient prédit une raclée pour ses démocrates.

À la Chambre, les premiers résultats suggéraient que les républicains étaient sur la bonne voie pour une majorité – mais seulement par une poignée de sièges, bien loin de leurs prédictions.

Le républicain de haut niveau Kevin McCarthy – qui espère être le prochain orateur de la chambre basse – a lancé une note optimiste, déclarant aux partisans dès les premières heures: “Il est clair que nous allons reprendre la Chambre.”

Mais le sénateur Lindsey Graham, un allié de premier plan de Trump, a carrément concédé à NBC que l’élection n’était “certainement pas une vague républicaine, c’est sûr”.

En milieu d’après-midi, NBC News prévoyait que les républicains remporteraient peut-être 220 sièges, ne leur donnant qu’une mince majorité de 2 sièges.

Sénat indécis

Le contrôle du Sénat de 100 sièges – actuellement réparti à parts égales entre républicains et démocrates – reposait tôt mercredi sur quatre courses clés qui étaient encore sur le fil du rasoir.

Les démocrates ont besoin de deux victoires supplémentaires pour tenir avec succès la chambre, le vice-président Kamala Harris servant de vote décisif, tandis que les républicains en ont besoin de trois pour l’inverser.

LIRE | Midterms aux États-Unis: après l’arrêt historique Roe v Wade, les États adoptent des initiatives protégeant le droit à l’avortement

En Arizona, au Nevada et au Wisconsin, compter les votes restants pour le Sénat pourrait prendre des jours. Et la Géorgie pourrait bien aller vers un second tour prévu le 6 décembre.

Les démocrates espéraient obtenir des sièges des sénateurs républicains à la retraite en Caroline du Nord, en Ohio et en Pennsylvanie, mais n’ont réussi que dans ce dernier cas, avec John Fetterman, portant un sweat à capuche, qui a eu un accident vasculaire cérébral pendant la campagne, battant le célèbre docteur Mehmet, approuvé par Trump. Oz.

Les pépins alimentent la désinformation

Biden a averti que les républicains constituaient une grave menace pour la démocratie, appelant à leur adhésion croissante aux théories du complot des électeurs stimulées par Donald Trump.

Dans l’Arizona, un État oscillant, Trump et son candidat choisi pour le poste de gouverneur, Kari Lake, ont allégué des irrégularités après des problèmes avec les machines à voter.

Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden arrivent pour un rassemblement à la veille des élections à la Bowie State University pendant les mi-mandats des États-Unis. AFP Mandel NGAN /AFP

Les responsables du comté le plus peuplé de Maricopa ont déclaré qu’environ 20% des 223 bureaux de vote avaient rencontré des difficultés liées aux imprimantes, mais que personne ne s’était vu refuser le droit de vote.

“Peuple de l’Arizona : ne sortez pas des sentiers battus tant que vous n’avez pas voté. Ils essaient de voler l’élection avec de mauvaises machines et un RETARD. Ne laissez pas cela se produire !” Trump a posté sur son site de médias sociaux, Truth Social.

Les candidats visent 2024

L’une des victoires les plus décisives de mardi a été celle de la star montante républicaine Ron DeSantis, qui a remporté la course au poste de gouverneur à une écrasante majorité en Floride, consolidant son statut de candidat potentiel à la Maison Blanche en 2024.

Mais si l’homme de 44 ans considère sa victoire comme un mandat présidentiel, il devra probablement faire face à un défi de taille d’un autre résident de Floride – Trump, qui a taquiné une annonce “excitante” le 15 novembre.

Du côté démocrate, la gouverneure Gretchen Whitmer a remporté sa candidature à la réélection dans le Michigan, un État clé du swing présidentiel.

Plusieurs candidats qui se sont présentés à la primaire démocrate de 2020, dont l’actuel secrétaire aux Transports Pete Buttigieg et la sénatrice Amy Klobuchar, ont fait des apparitions électorales dans des courses clés – alimentant les spéculations selon lesquelles ils envisagent une autre course si Biden décide de s’absenter.

Diversité croissante

Maura Healey entrera dans l’histoire en tant que première gouverneure ouvertement lesbienne aux États-Unis, la démocrate remportant facilement sa course dans l’État du Massachusetts en Nouvelle-Angleterre.

Dans le New Hampshire voisin, James Roesener est devenu le premier homme ouvertement transgenre élu à une législature d’État, rejoignant plusieurs femmes trans déjà en poste.

L’État du Maryland, au milieu de l’Atlantique, a élu son premier gouverneur noir, Wes Moore, dont le profil croissant fait que certains membres de la classe politique américaine commentent une éventuelle course nationale.

Et Maxwell Frost, 25 ans, a été élu en Floride, devenant le premier membre de la Chambre des États-Unis de la soi-disant “Génération Z”.