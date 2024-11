Pas de truc ! Les températures d’Halloween dépassent la normale dans le nord-est

SCHENECTADY, ​​New York — SCHENECTADY, ​​NY (AP) — Des bonbons ou des friandises dans le Nord-Est qui, au cours des années passées, s’emmitouflaient sous leurs costumes Bluey ou Beetlejuice, parcouraient confortablement les quartiers sous des températures inhabituellement douces jeudi.

La température à New York a atteint 81 degrés (27,2 degrés Celsius) à Halloween, et celle de Boston à 78 degrés (25,5 degrés Celsius). Caribou, dans le Maine, a atteint un maximum de 75 degrés (23,8 °C), bien au-dessus de la moyenne d’Halloween de 47 degrés (8 °C).

Buffalo, New York, a enregistré une température record de 78 degrés – un an après de légères chutes de neige à Halloween.

À Schenectady, les parents promenaient leurs enfants déguisés en ninjas, super-héros et princesses dans les rues résidentielles avant le coucher du soleil. La température était dans les années 70 et les gens adoraient ça.

« Ce n’est en aucun cas un Halloween typique », a déclaré Tom Kaczmarek en accompagnant sa fille de 4 ans, habillée en fantôme. « Mais c’est bien de ne pas avoir à couvrir notre fille d’un manteau, pour qu’elle puisse porter pleinement et fièrement son costume. »

Emma Abraham, 12 ans, a déclaré qu’elle avait un peu chaud dans son costume de Joker, mais qu’elle allait s’en sortir.

« Ces températures sont en moyenne environ 20 degrés plus élevées que la normale », a déclaré Samantha Borisoff, climatologue au Centre climatique régional du Nord-Est de l’Université Cornell. Elle a noté que le temps peut varier considérablement en octobreun mois de transition entre les saisons.

« Donc, chaque Halloween peut être très différent », a-t-elle déclaré.

Cette année était bien loin de 2011, où un début du Nord-Est juste avant Halloween, de la neige abondante et mouillée a déversé autour de la région de la vallée de l’Hudson à New York. En 2012, la région de New York était sous le choc d’Halloween après Super tempête Sandy a ravagé la côte nord-est le 29 octobre, causant environ 65 milliards de dollars de dégâts.

Ailleurs, certaines parties de l’est du Minnesota et du nord-ouest du Wisconsin recevaient jeudi leur première neige de la saison. Le Service météorologique national a déclaré qu’il y avait une grande incertitude quant aux accumulations car le sol est encore chaud. La neige a fondu lorsqu’elle a touché le trottoir du centre-ville de Minneapolis.

Mais les fêtards du Nord-Est profitaient de la friandise tant qu’elle durait. Les températures devraient revenir à la normale à partir de vendredi.

Nelson Rose portait un masque de clown effrayant avec une perruque sous le soleil de Schenectady en fin de journée, mais il a dit qu’il était à l’aise lorsqu’il faisait rouler une poussette double pour ses petits-enfants.

« Nous sommes fin octobre et nous avons toujours ce temps à 70 degrés », a-t-il déclaré. « Je ne me plains pas du tout. »

L’écrivain d’Associated Press, Steve Karnowski, a contribué depuis Minneapolis.