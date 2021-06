Pas de thon dans les sandwichs, selon le New York Times

Après qu’un recours collectif a été déposé contre Subway en janvier, alléguant que son thon était faux, le New York Times a lancé une enquête pour déterminer si les allégations étaient vraies ou fausses.

Dans l’article, la journaliste Julia Carmel a écrit qu’elle avait utilisé un laboratoire commercial qui pouvait tester un échantillon de thon de différents sandwichs dans les métros californiens. Carmel s’est retrouvée au téléphone avec un porte-parole d’un laboratoire spécialisé dans l’analyse des poissons.

« Il a accepté de tester le thon, mais a demandé que le laboratoire ne soit pas nommé dans cet article, car il ne voulait pas compromettre les opportunités de travailler directement avec la plus grande chaîne de sandwichs d’Amérique », a écrit Carmel.

Pour environ 500 $, Carmel a écrit que son laboratoire effectuerait un test PCR, qui ferait des copies d’un échantillon d’ADN spécifique, et ce test montrerait si le thon de Subway comprenait l’une des cinq espèces de thon différentes.

Après plus d’un mois d’attente, les résultats sont tombés.

Le laboratoire a dit à Carmel qu’il y avait deux conclusions : soit la viande était trop transformée, soit il n’y avait tout simplement pas d’ADN de thon pour commencer.

Cependant, il y a d’autres facteurs à considérer, notamment le fait qu’une fois le thon cuit, son ADN se dénature, ce qui rendrait difficile l’identification des caractéristiques d’un poisson.

« Un récent rapport du New York Times indique que les tests ADN sont une méthodologie peu fiable pour identifier le thon transformé. Ce rapport soutient et reflète la position adoptée par Subway par rapport à une action en justice sans fondement déposée en Californie et concernant les tests ADN comme moyen de identifier les protéines cuites », a déclaré la chaîne de sandwichs dans un communiqué à Business Insider. « Les tests ADN ne sont tout simplement pas un moyen fiable d’identifier les protéines dénaturées, comme le thon de Subway, qui a été cuit avant d’être testé. »

Selon le Washington Post, le recours collectif – déposé auprès du tribunal de district américain du district nord de Californie – a allégué que, sur la base de tests de laboratoire indépendants de « plusieurs échantillons » prélevés dans des emplacements de métro en Californie, le thon est « un mélange de diverses concoctions qui ne constituent pas du thon. »

Les deux plaignantes de la plainte, Karen Dhanowa et Nilima Amin, ont poursuivi Subway pour fraude, fausse déclaration intentionnelle, enrichissement sans cause et autres réclamations, selon le Washington Post. Dhanowa et Amin ont fait valoir qu’ils « avaient été amenés à acheter des aliments qui manquaient totalement des ingrédients qu’ils pensaient raisonnablement acheter ».