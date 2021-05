«  Pas de temps, pas besoin  » sur un nouveau contrat

Thomas Tuchel a démenti les informations selon lesquelles il serait sur le point de signer une prolongation de contrat avec Chelsea en insistant sur « qu’il n’y a ni temps ni besoin » pour discuter de son avenir alors que les Bleus cherchent une place en finale de la Ligue des champions.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Chelsea affrontera le Real Madrid en demi-finale de mercredi, match retour à Stamford Bridge avec le léger avantage d’un but à l’extérieur après avoir fait match nul 1-1 en Espagne la semaine dernière.

Tuchel a signé un contrat de 18 mois pour remplacer Frank Lampard en janvier. Il avait été suggéré dans les médias italiens que le joueur de 47 ans était en négociations sur un nouvel accord après avoir remporté 15 de ses 23 matchs depuis sa prise de fonction, mais lorsqu’on lui a demandé si les négociations contractuelles avaient commencé, Tuchel a répondu: « Non, il n’y a pas Il n’ya ni temps ni besoin pour le moment. »

Des sources ont déclaré à ESPN que les deux parties sont détendues face à la situation, mais le club tient à récompenser Tuchel pour un bon départ dans la vie dans l’ouest de Londres, relançant leur forme de Premier League pour occuper la quatrième place du tableau avec quatre matchs à jouer.

L’ancien patron du Paris Saint-Germain a également conduit Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions pour la première fois en sept ans.

Cependant, Tuchel s’attend à un défi plus difficile de la part du Real lors du match retour de mercredi avec Sergio Ramos qui se bat pour jouer après avoir été mis à l’écart depuis la fin du mois de mars en raison d’une blessure au mollet.

Il a déclaré: «Nous devons avoir confiance en nous et n’avoir absolument aucune peur de relever ce défi car nous méritons d’être là et nous pouvons performer à ce niveau.

« Est-ce que Ramos joue ou pas? C’est une question difficile parce que je ne le sais tout simplement pas. Nous verrons après l’entraînement aujourd’hui et ils abandonneront la formation demain? Cela change-t-il le Real Madrid? Oui, beaucoup parce que c’est le capitaine, le capitaine de l’équipe la plus titrée d’Europe ces dernières années donc ça change beaucoup mais on ne peut pas perdre la tête sur cette décision.

« Je pense qu’il va commencer. Nous allons nous préparer pour cela et nous devons nous assurer qu’il ne peut pas le faire seul. »