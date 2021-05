Pas de teaser ‘Liger’ pour l’anniversaire de Vijay Deverakonda, voici pourquoi

C’est l’anniversaire de Vijay Deverakonda le 9 mai et l’acteur a eu 32 ans cette année. A l’occasion de la même chose, les réalisateurs de son prochain film Liger avait prévu de sortir le teaser tant attendu. Cependant, «en raison du scénario et de l’environnement actuels auxquels notre pays est confronté», la sortie du teaser a été reportée indéfiniment jusqu’à ce que les choses reviennent à la normale. Les fabricants avec Vijay ont publié une déclaration et ont exhorté les fans à rester en sécurité.

La déclaration se lit comme suit: « Pendant ces périodes de test, nous espérons que vous resterez tous à l’intérieur et que vous vous occuperez de vous et de vos proches.

Nous étions tous prêts à révéler un teaser puissant pour «LIGER» le 9 mai. Cependant, en raison du scénario et de l’environnement actuels auxquels notre pays est confronté, nous avons décidé de reporter la même chose dans l’espoir de la partager avec le monde à un meilleur moment pour nous tous.

Cela dit, nous assurons et garantissons que vous serez témoin de Vijay Deverakonda dans un avatar jamais vu auparavant et que vous ne serez pas déçu.

Asseyez-vous bien et d’ici là, nous vous demandons à tous de rester en sécurité, de prendre soin de tous vos êtres chers, de vous entraider et de vous faire vacciner au plus tôt. Prenez toutes les mesures de précaution prescrites par la fraternité médicale et assurez-vous que nous sommes tous dans le même bateau.

A bientôt aux théâtres quand nous sommes en bonne santé et forts en tant que pays.«

Liger est réalisé par Puri Jagannadh et produit conjointement par Karan Johar, Charmme Kaur, Apoorva Mehta, Hiroo Yash Johar et Puri Jagannadh sous les bannières de Dharma Productions et Puri Connects. Le film met en vedette Ananya Panday dans le rôle principal féminin et devrait sortir sur les écrans le 9 septembre 2021.