Pas de talonnage au championnat de football universitaire n’est qu’une différence par rapport aux bols

Surtout dans les villes universitaires, le talonnage fait sans doute autant partie du sport que les jeux, avec des fans installant des camping-cars et des tentes, jouant de la musique et mangeant de la nourriture, et traînant pendant des heures avant d’entrer dans le stade. Les fans se sont plaints du manque de talonnage lors du match de championnat national sur les réseaux sociaux, et même les politiciens se sont joints à la plaisanterie que le talonnage devrait être un droit légalement protégé.

“Je suis triste, vous savez, le talonnage est une si grande partie de notre culture dans le Sud pour le football”, a déclaré Danny Davis, qui a déclaré qu’il était un fan de Géorgie depuis toujours et qu’il a voyagé de Macon, en Géorgie, en Californie pour le Jeu. « C’est notre église du samedi ensemble. Nous fraternisons, obtenons de la nourriture et chantons des chansons et parlons de la gloire, donc c’est une déception.

Les hayons et les expériences de jeu de bol qui s’adressent aux fans présents ont toujours fait partie du tissu du football universitaire. Leur absence lundi souligne à quel point les éliminatoires de football universitaire se concentrent sur le service à un autre public : les millions de téléspectateurs. Les droits de télévision pour les séries éliminatoires devraient atteindre environ 695 millions de dollars pour les deux dernières saisons de son contrat de télévision existant avec ESPN. Ensuite, ils devraient rapporter beaucoup plus après la saison 2025, lorsque l’accord expirera. Les augmentations sont liées à l’augmentation du champ des séries éliminatoires à 12 équipes de quatre, ce qui crée plus de matchs amicaux à la télévision qui mènent à un titre national.

Pourtant, les besoins des téléspectateurs ont freiné les efforts des organisateurs pour entourer les jeux de hoopla pour les personnes qui vivent les événements en personne, y compris les fans et les équipes elles-mêmes.