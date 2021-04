Le trio de joueurs, qui comprenait également l’ancienne star des moins de 21 ans de l’Angleterre Hamza Choudhury, n’a pas été retenu pour la sélection lors du match crucial de dimanche à West Ham – un match qui pourrait avoir des ramifications vitales dans les espoirs de chaque côté de se qualifier pour la Ligue des champions.

Cette décision est intervenue après que les joueurs ont été confrontés au patron des Foxes, Brendan Rodgers, pour avoir prétendument enfreint les règles de la Premier League sur les bulles d’équipe, affirme The Sun.

Les joueurs fautifs – qui auraient été rejoints par Harvey Barnes blessé – auraient attiré la colère de Rodgers au milieu d’informations selon lesquelles ils auraient assisté à une fête à la maison, ce qui aurait violé les directives de la Premier League et les mesures mises en place par le gouvernement britannique dans le but de freiner la propagation du Covid-19 potentiellement mortel.

J’espère beaucoup ces rumeurs que 5 @lcfc les joueurs ont été exclus pour aller à une fête à la maison et enfreindre les règles de Covid n’est pas vrai. J’ai peur qu’ils le soient probablement. 🤬 – Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) 11 avril 2021

« Il est extrêmement décevant d’apprendre une brèche qui avait le potentiel de saper les efforts du personnel du club pour protéger les environnements dans lesquels nos équipes s’entraînent et jouent.», a déclaré un porte-parole de Leicester.

« Des mesures appropriées ont été prises pour éviter que les bulles de notre équipe ne soient compromises. «

Maddison et Perez auraient probablement été des hommes clés dans le match potentiellement crucial de dimanche à Londres.

Les rapports pourraient être particulièrement dommageables pour Maddison, une casquette, qui a l’intention de faire partie de l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour les Championnats d’Europe de cet été.

Les rapports ont suscité la dérision de l’ancien attaquant de Leicester et d’Angleterre Gary Lineker, qui a tweeté: « J’espère beaucoup ces rumeurs que cinq [Leicester] les joueurs ont été laissés de côté pour aller à une fête à la maison et enfreindre les règles de Covid n’est pas vrai. J’ai peur qu’ils le soient probablement. «

Rodgers, cependant, a refusé d’être attiré par les raisons spécifiques pour lesquelles les hommes vedettes ne faisaient pas partie de son équipe de la journée.

Brendan Rodgers sur l’absence surprise de James Maddison et Ayoze Perez de la #lcfc équipe aujourd’hui pic.twitter.com/xSDtz4QakF – M. Geoff Peters (@mrgeoffpeters) 11 avril 2021

Oh James Maddison 😬 devrait jouer vous-même dans l’équipe de l’Euro, ne pas se lancer dans la violation de règles stupides si près de la fin de la saison. Il fallait être proche de l’avion … Faites le tri! – Tom Mac ConMidhe (@ T_Mac1987) 11 avril 2021

« Non disponible pour ce jeu, « dit-il sèchement à Sky Sports. »Mais après ce match, tout ira bien. Ils rejoindront le groupe la semaine prochaine et seront prêts pour la semaine prochaine [FA Cup] demi-finale. «

Les fans de Leicester n’étaient pas aussi sages.

« James Maddison est complètement hors du jeu parce qu’il a apparemment enfreint les règles de verrouillage de Covid-19?« a écrit un.

« Si c’est vrai, il est un tw * t et je n’ai aucune sympathie pour lui car il connaît les règles de verrouillage de Covid-19 mais a quand même décidé de les enfreindre. Quel garçon idiot, hein? Brendan Rodgers sera furieux.«

Un autre a déclaré qu’il n’avait aucune sympathie pour les joueurs qui auraient raté le match après avoir enfreint les règles de Covid, et un troisième a déclaré que cela pourrait être un coup cinglant aux espoirs de Maddison de se rendre à l’Euro 2020 en juin.

« Oh, James Maddison, [you] devrait jouer vous-même dans l’équipe de l’Euro, et non pas avoir enfreint des règles stupides si près de la fin de la saison », ils ont rué.

Les choses sont devenues encore pires pour Leicester sur le terrain, où ils ont perdu 2-0 dans une terrible première mi-temps et ont concédé à nouveau peu de temps après la pause avant de revenir tard pour perdre 3-2.

La défaite hors de propos les a laissés juste un point d’avance sur les Hammers et deux points au-dessus de Chelsea, cinquième, dans la course pour se qualifier pour la Ligue des champions via les quatre premières positions de la Premier League.