« Pas de stratégie, je dois juste me présenter »: Floyd Mayweather s’attend à passer devant Logan Paul lors d’un prochain combat de boxe d’exposition

Mayweather et le farceur Internet Paul s’affronteront sur le ring à Miami le 6 juin dans ce qui pourrait être considéré comme le dernier chapitre du nouvel intérêt du sport pour la boxe des célébrités – et alors que Mayweather anticipe probablement beaucoup le salaire que le combat avec Paul fournira , il ne s’attend pas à grand-chose d’un défi sportif.

L’ancien champion du monde de poids multiples entrera dans le combat en tant que grand favori pour vaincre Paul, la célébrité YouTube devenue boxeur qui n’a pas encore enregistré de victoire dans ses deux combats en carrière.

Et malgré le désavantage de poids important auquel Mayweather est confronté, l’homme connu sous le nom de « Meilleur de tous les temps » dit que la victoire est assurée et qu’il mettra fin au combat dès qu’il en aura envie.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Floyd Mayweather (@floydmayweather)

« Aucune stratégie. Je dois juste me montrer« , a déclaré Mayweather à Barstool Sports.

« Si je veux qu’il fasse un tour, il fera un tour. Si je veux que ça passe deux, deux. Tout dépend de moi… Son prénom est Logan, Logan Fall après le 6 juin – parce qu’il va tomber.«

Il a été prédit que Mayweather cédera jusqu’à 50 livres de poids à Paul inexpérimenté, qui sera également plus grand de plusieurs pouces et bénéficiera d’un avantage de portée – mais même à 44 ans, le sens défensif de Mayweather et son jeu de jambes devraient être trop pour le joueur de 26 ans.

Le combat viendra avec un peu de piquant supplémentaire après que Logan Paul et son frère, Jake, se soient impliqués dans une bagarre physique avec Mayweather et des membres de son entourage après que le frère de Paul ait volé la casquette de baseball de Mayweather de sa tête lors d’une confrontation verbale intense.

Mayweather a lancé plusieurs coups de poing sur Paul dans la mêlée qui a suivi.

Le combat représentera la première fois de Mayweather sur le ring depuis un match d’exhibition en décembre 2018 avec le kickboxer japonais Tenshin Nasukawa, un combattant que l’Américain a facilement remporté par TKO au premier tour.

Une répétition de ce résultat contre le bien plus grand Logan Paul peut en effet s’avérer plus difficile – mais pourrait également organiser un match de revanche entre Mayweather et Jake Paul qui, peut-être un peu pervers, pourrait être considéré comme l’un des combats potentiels les plus lucratifs actuellement proposés dans la boxe. .